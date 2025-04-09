|В Казахстане построят 557 пассажирских вагонов в цветах госфлага
15:42 09.04.2025
9 апреля 2025 г.
В Астане на заводе ТОО "Штадлер Казахстан" начато серийное производство пассажирских вагонов для АО "Пассажирские перевозки". Проект реализуется в рамках программы модернизации железнодорожного транспорта.
Согласно условиям контракта, до конца текущего года будет передана первая партия из 51 вагона. В общей сложности до 2030 года планируется выпуск 557 единиц подвижного состава. В линейку войдут купейные и плацкартные вагоны, специализированные вагоны для маломобильных пассажиров, а также вагоны-генераторы.
Вагоны Stadler будут оснащены современными системами комфорта и безопасности: кондиционированием, видеонаблюдением, электрическим отоплением и автоматической системой безопасности.
Особое внимание уделено внешнему виду - дизайн вагонов будет выполнен в цветах государственного флага Казахстана: голубом и желтом.
Продукция адаптирована под климатические условия страны и большие расстояния между городами. Завод также будет обеспечивать техническое обслуживание вагонов в течение 20 лет.
На заводе, где работает более 400 человек, развернут полный производственный цикл: от сварки и покраски кузовов до сборки, установки оборудования и проведения испытаний. За последние два года завод прошел масштабную модернизацию, что позволило внедрить современные технологии и обучить местных специалистов.
Производственная мощность предприятия составляет более 100 вагонов в год. Площадь завода превышает 31 тыс. кв. м. Все вагоны будут соответствовать требованиям ЕАЭС и современным стандартам вагоностроения.
Для справки: компания Stadler - один из крупнейших европейских производителей железнодорожного подвижного состава с более чем 80-летней историей. Продукция швейцарской компании используется в 45 странах мира и отличается высоким качеством, современным оборудованием и уникальными ноу-хау. Техника Stadler успешно эксплуатируется в странах с суровыми зимами, включая Скандинавию, благодаря системам воздушного отопления, дополнительным нагревателям и возможностям работы как на дизельном топливе, так и на электричестве.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"