В Казахстане построят 557 пассажирских вагонов в цветах госфлага

15:42 09.04.2025

9 апреля 2025 г.



В Астане на заводе ТОО "Штадлер Казахстан" начато серийное производство пассажирских вагонов для АО "Пассажирские перевозки". Проект реализуется в рамках программы модернизации железнодорожного транспорта.



Согласно условиям контракта, до конца текущего года будет передана первая партия из 51 вагона. В общей сложности до 2030 года планируется выпуск 557 единиц подвижного состава. В линейку войдут купейные и плацкартные вагоны, специализированные вагоны для маломобильных пассажиров, а также вагоны-генераторы.



Вагоны Stadler будут оснащены современными системами комфорта и безопасности: кондиционированием, видеонаблюдением, электрическим отоплением и автоматической системой безопасности.



Особое внимание уделено внешнему виду - дизайн вагонов будет выполнен в цветах государственного флага Казахстана: голубом и желтом.



