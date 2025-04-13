В России приживается система самозапретов. За получением кредитов последует оформление сим-карт

02:00 15.04.2025

Минцифры России предложило ввести самозапрет на оформление сим-карт



Операторы не смогут оформить сим-карту на имя гражданина, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Предположительно мера начнет действовать с 1 сентября. Проект постановления опубликован на портале общественных обсуждений regulation.gov.ru, сообщает Коммерсант.



"Операторы будут проверять наличие у граждан запрета на заключение договора об оказании услуг мобильной связи и отказывать в оформлении абонентского номера, если такой запрет будет выявлен. В законе также закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов. Такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями", - сказано в сообщении пресс-службы Минцифры.



Мера входит в перечень инициатив закона о борьбе с кибермошенничеством. Поправками предлагается ввести маркировку интернет-звонков, создать информационную антифрод-платформу, запретить банкам пользоваться иностранными мессенджерами, ввести уголовное наказание для дропперов и прочее.



Напомним, что с 1 марта 2025 года гражданине Росии получили возможность устанавливать самозапрет на кредиты.