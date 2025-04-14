В Казахстане интернет-мошенники рассылают фейковые сообщения с "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога"

12:03 16.04.2025

Информируем о фейковых сообщениях



Уважаемые налогоплательщики!



Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что на сегодняшний день интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога" на электронные адреса или в WhatsApp.



Напоминаем, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах органов государственных доходов, номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму.



Информационные системы направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет Портала "Электронного правительства" и в мобильные приложения "e-Salyq". Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП.



В этой связи рекомендуем проявлять бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные (ФИО, контактный номер, должность, адрес и другие сведения), проверять достоверность полученных сообщений.



Важно! Рассылка из информационных систем органов государственных доходов на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется.



Департамент государственных доходов по Мангистауской области