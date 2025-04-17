Все идет по плану! В Казахстане стартовали масштабные ремонтно-путевые работы по обновлению 1480 км ж/д

11:56 17.04.2025

Ремонт железной дороги в Казахстане идет по графику

17 апреля 2025 года



Стартовавшие в марте масштабные ремонтно-путевые работы на сети КТЖ идут согласно плану. В текущем году планируется обновить 1480 километров магистрали.



В графике железнодорожников – проведение капитального, усиленного среднего и среднего ремонтов пути, замена стрелочных переводов, сплошная смена рельсовых опор и колеи, а также другие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Работы ведутся с использованием специальной путевой техники: Duomatic, Unimat MF, выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, рельсошлифовальные поезда и др.



Капитальным ремонтом, самым сложным и трудоемким процессом, сегодня охвачены несколько участков в границах Павлодарского, Алматинского, Жамбылского, Актобинского, Атырауского и Мангыстауского отделений магистральной сети. Здесь работники путевого хозяйства проводят демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой. В общей сложности по Казахстану в текущем году капитально отремонтируют 512,7 километров.



В целом, до 2029 г. КТЖ модернизирует 11 тысяч километров железных дорог. Из запланированного объема уже отремонтировано свыше 2800 километров железной дороги (в 2023 г. – 1443 км; в 2024 г. – 1430 км).



Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

г. Астана