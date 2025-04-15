Баб-эль-Мандебский пролив: как правильно называть, - П.В. Густерин

19:31 17.04.2025

Баб-эль-Мандебский пролив: как правильно называть



П.В. Густерин



Иногда на географических картах в названиях встречаются принципиальные ошибки.



Одна из них - "Баб-эль-Мандебский пролив".



Должно быть "пролив Баб-эль-Мандеб", так как окончание "-ский", по правилам русского языка, следует прибавлять к тем названиям проливов, около которых находится населенный пункт или другой объект, по названию которого и дается название проливу: "Гибралтарский пролив","Мессинский пролив", "Мозамбикский пролив", "Ормузский пролив", "Сингапурский пролив" и др.



Никакого населенного пункта или другого объекта с названием "Баб-эль-Мандеб", кроме пролива, вообще не существует.



Это изначально название пролива, как, например, проливов Босфор, Дарданеллы, Каттегат, Скагеррак, Эресунн и др.