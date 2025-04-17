|В какой церкви крестился князь Владимир, - П.В.Густерин
13:24 19.04.2025
П.В. Густерин
В какой церкви крестился князь Владимир
Иллюстрация: миниатюра из Радзивилловской летописи, изображающая князя Владимира в крестильной купели.
Известно, что князь Владимир Святославич крестился в 988 г. в византийском городе Херсонес, известном по русским летописям как Корсунь.
Однако разные летописи указывают на разные названия церкви, в которой он крестился:
св. Богородицы - по Радзивилловской,
св. Василиска - по Новгородской Первой,
св. Василия - по Лаврентьевской,
св. Иакова - по Воскресенской, Никоновской, Новгородской Четвертой и Софийской Первой,
св. Софии - по Ипатьевской.
Церкви во имя Пресвятой Богородицы имеют развернутое название (Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы).
"Василиск" - явная описка, т.к. это название пресмыкающегося. Вероятно, переписчик начал писать "Васильевской", вместо "Василия", говоря о "Васильевской церкви", а потом заметил свою ошибку и остановился.
Св. Василия - наиболее вероятно, поскольку крестильное имя князя Владимира - Василий.
Св. Иакова - маловероятно по причине, названной выше.
Св. Софии - маловероятно, т.к. в Средневековье церкви во имя св. Софии возводились, обычно, в столичных городах: Киев, Константинополь, Новгород Великий, Полоцк, Сердика (София), Трапезунд.
См.:
- Полное собрание русских летописей. В 46-ти тт.
- Повесть временных лет. М.-Л., 1950; СПб., 1996.