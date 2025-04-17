В какой церкви крестился князь Владимир, - П.В.Густерин

13:24 19.04.2025

П.В. Густерин



В какой церкви крестился князь Владимир



Иллюстрация: миниатюра из Радзивилловской летописи, изображающая князя Владимира в крестильной купели.



Известно, что князь Владимир Святославич крестился в 988 г. в византийском городе Херсонес, известном по русским летописям как Корсунь.



Однако разные летописи указывают на разные названия церкви, в которой он крестился:

св. Богородицы - по Радзивилловской,

св. Василиска - по Новгородской Первой,

св. Василия - по Лаврентьевской,

св. Иакова - по Воскресенской, Никоновской, Новгородской Четвертой и Софийской Первой,

св. Софии - по Ипатьевской.



Церкви во имя Пресвятой Богородицы имеют развернутое название (Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы).



"Василиск" - явная описка, т.к. это название пресмыкающегося. Вероятно, переписчик начал писать "Васильевской", вместо "Василия", говоря о "Васильевской церкви", а потом заметил свою ошибку и остановился.



Св. Василия - наиболее вероятно, поскольку крестильное имя князя Владимира - Василий.



Св. Иакова - маловероятно по причине, названной выше.



Св. Софии - маловероятно, т.к. в Средневековье церкви во имя св. Софии возводились, обычно, в столичных городах: Киев, Константинополь, Новгород Великий, Полоцк, Сердика (София), Трапезунд.



См.:

- Полное собрание русских летописей. В 46-ти тт.

- Повесть временных лет. М.-Л., 1950; СПб., 1996.