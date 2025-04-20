|Книжные утраты в результате пожара 1812 года в Москве, - П.В.Густерин
21:32 22.04.2025
П.В. Густерин
Книжные утраты в результате пожара 1812 года в Москве
Иллюстрация из книги: Любавский М.К. Московский университет в 1812 году. М., 1913.
Наиболее ценные книжные памятники и книжные собрания, утраченные в результате пожара 1812 года в Москве:
- Троицкая летопись (XV век, единственный список).
- Библиотека А.И. Мусина-Пушкина, в том числе подлинник "Слова о Полку Игореве".
- Документы периодов правления Екатерины II, Павла I и Александра I.
- Личный архив и библиотека Н.М. Карамзина, включая подлинники царских грамот, родословные сборники, документы Посольского приказа, в том числе важнейшие международные договоры.
- Библиотека Московского университета, состоявшая более чем из 20 тысяч книг, в том числе изданных в университетской типографии, принесенных в дар профессорами и меценатами.
- Библиотека Д.П. Бутурлина, которая была одной из лучших в Европе личных библиотек, включавшей более 40 тысяч томов на нескольких европейских языках.