Книжные утраты в результате пожара 1812 года в Москве, - П.В.Густерин

21:32 22.04.2025

П.В. Густерин



Книжные утраты в результате пожара 1812 года в Москве



Иллюстрация из книги: Любавский М.К. Московский университет в 1812 году. М., 1913.



Наиболее ценные книжные памятники и книжные собрания, утраченные в результате пожара 1812 года в Москве:



- Троицкая летопись (XV век, единственный список).



- Библиотека А.И. Мусина-Пушкина, в том числе подлинник "Слова о Полку Игореве".



- Документы периодов правления Екатерины II, Павла I и Александра I.



- Личный архив и библиотека Н.М. Карамзина, включая подлинники царских грамот, родословные сборники, документы Посольского приказа, в том числе важнейшие международные договоры.



- Библиотека Московского университета, состоявшая более чем из 20 тысяч книг, в том числе изданных в университетской типографии, принесенных в дар профессорами и меценатами.



- Библиотека Д.П. Бутурлина, которая была одной из лучших в Европе личных библиотек, включавшей более 40 тысяч томов на нескольких европейских языках.