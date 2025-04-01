ЕНПФ: Пенсионные накопления казахстанцев достигли 23 трлн тенге

10:51 24.04.2025

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



Пенсионные накопления казахстанцев достигли 22,75 трлн тенге



Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 01.04.2025 г., складывающихся из взносов, поступающих на их счета, и инвестиционного дохода, составил 22,75 трлн тенге, продемонстрировав рост за год на 3,86 трлн тенге или на 20,5%.



Пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) составили на 1 апреля 2025 года 21,76 трлн тенге, показав рост за 12 месяцев на 19,3%.



Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 653,83 млрд тенге, демонстрируя рост за 12 месяцев на 9%.



Наибольший прирост за год (39,5%) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые на 1 апреля 2025 года составили 8,19 млрд тенге.



На 01.04.2025 г. сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила 329,12 млрд тенге.



Поступления



Прирост накоплений обеспечивается за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. При этом в виде взносов на индивидуальные и условные счета вкладчиков за 3 месяца 2025 г. поступили средства в размере 762,22 млрд тенге (рост на 22,2% или на 138,62 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).



На индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.04.2025 г. поступило 630,91 млрд тенге (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ОПВ увеличился на 13,3%), ОППВ – 35,31 млрд тенге (рост на 22,4%), ДПВ – 809 млн тенге (рост на 14,8%). Взносы за счет ОПВР за первые 3 месяца 2025 г. составили 95,18 млрд тенге.



Выплаты и переводы



Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 3 месяца 2025 года составили 371,44 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего показателя на 92,5% или на 178,47 млрд тенге.



Большую часть выплат составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 219,10 млрд тенге.



Выплаты по возрасту на 01.04.2025 г. увеличились за 12 месяцев на 23,10% и составили 56,40 млрд тенге. Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 638 тенге.



С начала года по 01.04.2025 г. также осуществлены выплаты по наследству – 16,63 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 8,46 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 801,25 млн тенге, выплаты на погребение – 2,63 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма в размере 67,43 млрд тенге.



Количество ИПС



Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 апреля 2025 года составило 17,44 млн единиц (рост за 12 месяцев - 1,66 млн единиц или 10,5%). При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 апреля 2025 г. составило 12,54 млн единиц, из них: 11,17 млн - по ОПВ, 729,35 тыс. - по ОППВ, 446,65 тыс. - по ДПВ.



Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило 4,91 млн единиц.



Департамент по связям с общественностью АО "ЕНПФ"

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