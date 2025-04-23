Главные виновные в аварии на Чернобыльской АЭС, - П.В.Густерин

15:05 26.04.2025

П.В. Густерин



Главные виновные в аварии на Чернобыльской АЭС



На фото - подсудимые в зале судебного заседания в г. Чернобыль. Слева направо: директор В. Брюханов, зам. главного инженера А. Дятлов, главный инженер Н. Фомин.



Следствие длилось больше года.



В 1987 г. всем троим дали по 10 лет, а через 3 года Фомин и через 4 года Брюханов и Дятлов вышли на свободу.



Ну да, они же не хотели, чтобы на АЭС случилось то, что случилось...



Дятлов и Брюханов благополучно жили в Киеве до своей смерти в 1995 г. и в 2021 г. соответственно.



Фомин попал в психушку, но это не помешало ему после "выздоровления" несколько лет работать на Калининской АЭС. До сих пор живет в Удомле (Тверская область).