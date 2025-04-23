Кто командует северокорейским спецназом в борьбе с нацистами, - П.В.Густерин

19:10 26.04.2025

П.В. Густерин



Кто командует северокорейским спецназом в борьбе с нацистами



Председатель Государственного Совета КНДР Ким Чен Ын и Командующий Силами специальных операций Корейской Народной Армии генерал-полковник Ким Ен Бок



Уважаемый товарищ Ким Ен Бок возглавил Силы специальных операций Корейской Народной Армии в 2015 г.



В настоящее время генерал-полковнику Ким Ен Боку 67 лет.



Численность ССО КНДР по сведениям из разных источников составляет около 100 тысяч военнослужащих. В боевых действиях в борьбе против нацизма уже приняли участие около 10 тысяч лучших северокорейских бойцов, показав воинскую выучку и получив боевой опыт современной войны.



Будем надеяться, что все военнослужащие ССО КНДР под командованием генерал-полковника Ким Ен Бока благодаря ротации смогут показать, на что они способны, громя бандеровцев и прочий нацистский сброд со всего мира, и со славой вернуться на свою замечательную родину.