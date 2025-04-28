Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" увеличивает количество ж/д маршрутов с услугой "Женский вагон"

17:02 28.04.2025

Пресс-релиз

28 апреля 2025 г.

г.Астана



Нацперевозчик запускает женский вагон на маршруте №614/613 "Уральск-Мангистау"



АО "Пассажирские перевозки" с 1 июня запускает женский вагон в составе поезда №614/613 сообщением "Уральск-Мангистау". Таким образом, с введением нового вагона, общее количество маршрутов с услугой "Женский вагон" будет увеличено до 12. В настоящее время женские вагоны курсируют на следующих направлениях:

• №77/78 "Алматы – Мангыстау";

• №351/352 "Алматы – Мангыстау";

• №45/46 "Павлодар – Туркистан ";

• №37/38 "Мангыстау – Семей";

• №47/48 "Атырау – Астана";

• №33/34 "Актобе – Алматы";

• №4/3 "Астана – Алматы";

• №71/72 "Астана – Шымкент";

• №354/353 "Астана – Семей";

• №24/23 "Актобе – Алматы";

• №25/26 "Алматы – Шымкент";

• №614/613 "Уральск – Мангыстау".



Билеты в женские вагоны продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. Также в "женских вагонах" допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет.



Билеты в женский вагон можно приобрести в кассах вокзала, заранее сообщив кассиру о необходимости выбора места или онлайн на сайте bilet.railways.kz. При оформлении онлайн необходимо обратить внимание на аббревиатуру "ЖН" (женский), которая указывает, что билет продается только в женский вагон.



Билеты доступны на официальном сайте bilet.railways.kz. Продажа открывается за 45 дней до отправления, что дает пассажирам возможность заранее планировать свою поездку.



Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"