Алюминиевая Ассоциация: Россия и Узбекистан заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве

15:22 29.04.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ



Россия и Узбекистан заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве



Развитие промышленного сотрудничества и инноваций – одна из главных тем V Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", проходящей в CAEx Uzbekistan. По словам первого зампреда правительства России Дениса Мантурова, в ответ на глобальные вызовы необходимо расширять горизонты сотрудничества. Взаимовыгодное сотрудничество в Центральной Азии может стать дополнительным драйвером для развития целого ряда отраслей – только в Узбекистане реализуется свыше 650 совместных проектов на сумму 67 млрд долларов США.



Несмотря на нестабильную обстановку в мире, экономика Узбекистана в 2024 году показала рост на 6,5% - это один из самых высоких показателей в Евразийском регионе. По прогнозу правительства Узбекистана, ВВП страны продолжит расти в ближайшие годы: в 2025 году на 6%, в 2026 году – на 6,1%, в 2027 году – на 6,3%. Положительный прогноз обусловлен рядом факторов, включая рост промышленного производства (в I квартале 2025 года он составил 6,5%).



О потенциале развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в области алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей рассказала председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская, ставшая спикером сессии "Инфраструктурный запрос свыше: кросс-секторальное партнерство и инновации для передовых инфраструктурных проектов в Узбекистане". В ходе выступления она представила компетенции отечественных предприятий в строительстве (в т.ч. дорожной инфраструктуре), машиностроении, транспортостроении, энергетике и других отраслях.



