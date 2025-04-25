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Алюминиевая Ассоциация: Россия и Узбекистан заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве
15:22 29.04.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Россия и Узбекистан заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве

Развитие промышленного сотрудничества и инноваций – одна из главных тем V Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", проходящей в CAEx Uzbekistan. По словам первого зампреда правительства России Дениса Мантурова, в ответ на глобальные вызовы необходимо расширять горизонты сотрудничества. Взаимовыгодное сотрудничество в Центральной Азии может стать дополнительным драйвером для развития целого ряда отраслей – только в Узбекистане реализуется свыше 650 совместных проектов на сумму 67 млрд долларов США.

Несмотря на нестабильную обстановку в мире, экономика Узбекистана в 2024 году показала рост на 6,5% - это один из самых высоких показателей в Евразийском регионе. По прогнозу правительства Узбекистана, ВВП страны продолжит расти в ближайшие годы: в 2025 году на 6%, в 2026 году – на 6,1%, в 2027 году – на 6,3%. Положительный прогноз обусловлен рядом факторов, включая рост промышленного производства (в I квартале 2025 года он составил 6,5%).

О потенциале развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в области алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей рассказала председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская, ставшая спикером сессии "Инфраструктурный запрос свыше: кросс-секторальное партнерство и инновации для передовых инфраструктурных проектов в Узбекистане". В ходе выступления она представила компетенции отечественных предприятий в строительстве (в т.ч. дорожной инфраструктуре), машиностроении, транспортостроении, энергетике и других отраслях.



Ирина Казовская напомнила, что в 2024 году Узбекистан присоединился к ранее разработанным Россией межгосударственным стандартам. Достигнута договоренность и подписаны соответствующие документы о применении национальных стандартов России в Узбекистане. Это послужит дополнительным стимулом для развития двусторонней производственной кооперации и перехода на инновационные экологичные материалы.

"Мы открыты к партнерству с узбекскими предприятиями и организациями для совместного участия в инфраструктурных проектах по развитию энергетики, транспорта, строительства и промышленности в целом, способствуя развитию экономик России и Узбекистана", - отметила Ирина Казовская в ходе своего выступления.

К таким решениям можно отнести алюминиево-циркониевый сплав, основным потребителем катанки из которого являются сетевые и распределительные энергокомпании. Его применение позволяет в 2 раза повысить пропускную способность линий электропередач. Инновационные сплавы 8-й серии уже доказали свою эффективность в энергетических проектах ЕАЭС, включая проекты жилого строительства. Благодаря современной кабельной продукции нового поколения с повышенной проводимостью, можно провести модернизацию устаревших энергосетей, реализовать строительство новых линий электропередач и подстанций в регионах, развить тепловую энергетику, гидроэнергетику и ВИЭ.

Компании, входящие в состав Алюминиевой Ассоциации, также предлагают готовые алюминиевые решения для дорожной и транспортной инфраструктуры Узбекистана. Практика благоустройства и создания комфортной и безопасной среды, в том числе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" успешно применяется в российских городах и успешный опыт может быть распространен на Узбекистан. Среди таких решений: остановочные павильоны, крытые и открытые велопарковки, опоры освещения, шумозащитные экраны и др.

Разработанная экспертами Алюминиевой Ассоциации методика проектирования и производства алюминиевых мостов позволяет в сжатые сроки возводить пешеходные мосты из алюминиевых сплавов в разных климатических условиях. К преимуществам таких конструкций относится, в том числе, снижение затрат за счет минимального обслуживания на протяжении жизненного цикла, ускоренного строительства, отсутствия необходимости антикоррозийной обработки.

Современная транспортная отрасль переживает настоящую трансформацию, и в ее основе - инновационные алюминиевые решения. Сегодня на базе российских предприятий выпускаются литые и кованые диски, комплектующие автомобилей, интерьеры трамваев, элементы электробусов и вагонов метро. Также стоит отметить новые стандарты в грузоперевозках. Танк-контейнеры нового поколения - алюминиевые конструкции обеспечивают абсолютную безопасность при транспортировке химических и пищевых продуктов благодаря уникальной инертности материала. Вагоны-хопперы - легкость алюминия снижает нагрузку на железнодорожную инфраструктуру, продлевая ее ресурс.

Рефрижераторные контейнеры из алюминия обладают улучшенной теплоизоляцией, которые позволяют поддерживать температурный режим, что особенно важно для агропромышленности Узбекистана. Эти разработки - не концепты, а готовые решения, прошедшие полный цикл испытаний. Они открывают новые возможности для модернизации транспортных систем и создания более эффективных логистических цепочек.

Строительная отрасль также открывает широкие возможности для сотрудничества России и Узбекистана. За последние 6 лет в России полностью реформирована нормативная база. Приоритеты данной отрасли – это безопасность, высокое качество, энергоэффективность, сейсмоустойчивость, жизненный цикл и низкая стоимость владения. Алюминиевые материалы, обеспечивающие экономическую и экологическую эффективность зданий, стали важным элементом современных строительных проектов. Например, все современные станции Московского метрополитена используют алюминий в облицовке фасадов и интерьеров – это позволило Москве существенно увеличить темпы строительства "подземки" и установить рекорд самой протяженной кольцевой линии метро (ранее рекорд принадлежал Пекину). В ходе выступления Ирина Казовская также представила потенциал отечественных предприятий в сегменте строительства быстровозводимых зданий и сооружений (спортивных дворцов, модульных отелей и глемпингов, ресторанных зон и кафе, дворцов культуры), архитектурных ограждений, фасадов, остановочных павильонов, спортивных площадок, решений для благоустройства парковых и городских пространств (включая арт-объекты из алюминия для интерьеров помещений и украшения улиц).

"Алюминий – незаменимый материал для строительства. Свыше 25% потребления приходится именно на строительную отрасль. В последние годы отечественные предприятия и научные институты разработали целый ряд инновационных алюминиевых сплавов, что послужило импульсом для существенного расширения применения алюминия в энергетике, транспорте, машиностроении, мостостроении и других отраслях. Мы готовы делиться успешными практиками и развивать сотрудничество во всех направлениях. Уверена, что это станет дополнительной возможностью для укрепления экономики наших стран и вклада алюминиевой отрасли в их развитие", – отметила Ирина Казовская.

Об Ассоциации (www.aluminas.ru):

Ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия" (Алюминиевая Ассоциация) создана при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в декабре 2015 года. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей. В Ассоциацию входят 150 компаний, в том числе крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России. На долю этих компаний приходится более 75% всего объема производства алюминиевой продукции высоких переделов.

Контакты в пресс-службе Алюминиевой Ассоциации: +7 (495) 663 99 50, pr@aluminas.ru

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745929320


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