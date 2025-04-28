Железные дороги Казахстана и России утвердили план действий по стратегическому сотрудничеству на 2025–2027 годы

15:28 29.04.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

28 апреля 2025 г.

г.Алматы



КТЖ и РЖД утвердили план действий по стратегическому сотрудничеству на 2025–2027 годы



В г.Алматы состоялось XV заседание совместной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству АО "НК "ҚТЖ" и ОАО "РЖД". Делегации возглавили заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Ануар Ахметжанов и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов.



Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и подвели итоги совместной работы. Отмечен рост контейнерных перевозок через международные железнодорожные стыки по восточному маршруту МТК "Север - Юг": в первом квартале 2025 года объем увеличился на 63% и превысил 1 тыс. ДФЭ.



За маркетинговый период (сентябрь 2024 г. – апрель 2025 г.) в российские и прибалтийские порты отгружено свыше 650 тыс. тонн зерновых. Перевозки контейнеров по маршруту КНР–РФ–КНР за январь–март выросли на 30% и достигли более 132 тыс. ДФЭ.



По итогам первого квартала через территорию России транзитом перевезено более 2,3 млн тонн казахстанского угля, что на 44,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основной объем экспортного угля перевален через российские порты: 1,3 млн тонн - через порты Балтии, 900 тыс. тонн - через порты Азово-Черноморского бассейна (рост в пять раз по сравнению с прошлым годом). На встрече стороны договорились об увеличении поставок казахстанского угля в российские порты.



Участники заседания отметили выполнение Плана мероприятий по основным направлениям стратегического сотрудничества на 2023–2024 годы и утвердили новый План на 2025–2027 годы.



По итогам заседания был подписан протокол. Следующее заседание пройдет во втором полугодии 2025 года в России.



Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"