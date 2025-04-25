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Выбор веры князем Владимиром и языки священных писаний, - Павел ГустеринВыбор веры князем Владимиром и языки священных писаний, - Павел Густерин
18:43 29.04.2025

Павел Густерин

Выбор веры князем Владимиром и языки священных писаний

Св. Нестор Летописец на миниатюре Радзивилловской летописи.

В "Повести временных лет" св. Нестор Летописец подробно рассказывает о том, как русский князь, будущий равноапостольный св. Владимир, выбирал веру для своей земли.

При этом бросается в глаза отсутствие упоминания о священных писаниях той или иной религии, кроме библейских книг "Апостол", "Евангелие" и "Псалтирь", и о языках, на которых они написаны: Тора Моисеева иудеев - еврейский, Библия-Вульгата католиков - латинский, Благородный Коран мусульман - арабский.

В статье "В год 6494 (986)" некий философ, присланный греками, то есть византийцами, ко князю Владимиру с проповедью, излагает Библию, в том числе Евангелие, но при этом не говорит князю о том, что многие книги Священного Писания, а также богослужебные книги уже переведены Кириллом и Мефодием на славянский язык, хотя в статье "В год 6406 (898)" св. Нестор сообщает об этом: "Когда же они [Константин и Мефодий] пришли, то начали составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие. И рады были славяне, что услышали они о величии Божием на своем языке" (перевод О.В. Творогова).

Сам же Нестор в статье "В год 6504 (996)" говорит, что князь Владимир, "так как любил книжное чтение, то услышал он однажды Евангелие: "Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут"; и еще: "Продайте именья ваши и раздайте нищим"; и еще: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль истребляет и воры подкапывают, но собирайте себе сокровища на небе, где моль не истребляет, ни воры не крадут"; и слова Давида: "Благословен человек, который милует и взаймы дает". Слышал он и слова Соломона: "Дающий нищему дает взаймы Богу"" (перевод О.В. Творогова).

Значит, князю Владимиру читали Библию, в том числе Ветхий Завет, коль скоро речь идет о царях Давиде и Соломоне.

Приведенные слова царя Давида - несколько измененный отрывок из Псалма 111 (стих 5): "Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам своим на суде". Возможно, что князю Владимиру читали Псалтирь на славянском, поскольку, как было сказано выше, Кирилл и Мефодий перевели и Псалтирь.

Слова царя Соломона - несколько измененный отрывок из Книги Притчей Соломоновых (19:17): "Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его". Отсюда можно предположить, что эта книга Ветхого Завета ко времени князя Владимира тоже была переведена на славянский язык.

Хотя, возможно, что отрывки из Ветхого Завета князю Владимиру переводили с листа бывшие при нем греческие священники, в том числе митрополиты.

Думается, что именно существование богоугодных книг на славянском языке и стало основой выбора веры князем Владимиром.

Источник - ЦентрАзия
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