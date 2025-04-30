Казахстан отправляет 60 тыс.тонн зерна в Марокко по железной дороге - через Россию в латвийский порт Лиепая

14:20 30.04.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

30 апреля 2025 г.

г. Астана



Казахстанское зерно отправлено в Марокко по железной дороге



Со станций Жана-Есиль (Акмолинское отделение) и Сарыколь (Костанайское отделение) отправлена первая партия казахстанского зерна в Королевство Марокко.



Груз объемом 105 зерновозов следует железнодорожным транспортом через территорию Латвии.



В порту Лиепая зерно будет перегружено на морские суда и доставлено к побережью Северной Африки.



КТЖ оперативно отрабатывает заявки на перевозку и обеспечивает логистику.



Всего в данном направлении запланирована отправка 17 железнодорожных составов, загруженных зерном, произведенным в северном регионе страны.



Общий объем зерна составит 60 тысяч тонн.



Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"