В Казахстане объявлен конкурс "Леди фермер" для женщин-специалистов в сельском хозяйстве

17:01 30.04.2025

Объявлен конкурс "Леди фермер" для женщин-специалистов в сельском хозяйстве

30.04.2025 г.



В Казахстане стартовал конкурс "Леди фермер" – уникальная инициатива, направленная на поддержку и развитие женщин, работающих или ведущих бизнес в агропромышленном комплексе страны. Конкурс предоставляет женщинам-специалистам сельского хозяйства возможность продемонстрировать свои достижения в отрасли и получить признание за вклад в развитие агросектора.



Организатор конкурса – казахстанская компания "EXPO TIME", один из ведущих в республике организаторов международных выставок и конференций в сфере АПК, при поддержке Посольства Великобритании в РК.



По словам организаторов, конкурс открыт для всех женщин, занятых в сфере сельского хозяйства. Особое внимание в этом году будет уделено молодым и начинающим фермерам-женщинам, которые делают первые шаги в профессии, внедряют инновации и стремятся развивать свое хозяйство.



Для участия необходимо заполнить заявку, указав свои достижения, нестандартные подходы и вклад в развитие аграрного сектора. Заявки принимаются до 01 июля 2025 года.



"Развитие сельского хозяйства требует новых идей и свежих решений. Женщины-фермеры играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и внедрении устойчивых практик. Мы рады поддержать этот конкурс и вдохновить еще больше женщин на развитие аграрного бизнеса", – отметила Посол Великобритании в Казахстане, Кэти Лич.



Призы получат победительницы в номинациях:

1. AgroQueen 2025! - Главная героиня сезона - энергия, стиль и влияние!

2. Miss Green Energy - За устойчивое хозяйство и экологичное мышление.

3. Ауыл Girl Power - Сельская энергия, которая двигает горы!



Призеров конкурса определит Жюри, в состав которого войдут представители аграрных СМИ и известные агроблогеры. Финал конкурса и церемония награждения состоятся 17 июля в рамках международной Специализированной выставки-демонстрации "Казахстанский День поля "Jańa Dala / Green Day ‘2025", который состоится в Акмолинской области 17-18 июля 2025 года.



Напомним, что планы о проведении конкурса были высказаны в декабре прошлого года в ходе Приема в посольстве Великобритании в Республике Казахстан, организованного в честь казахстанских женщин, работающих в аграрной сфере. Цель мероприятия – отметить важную роль женщин республики в развитии сельскохозяйственной отрасли страны и его агропромышленного комплекса.



Как было отмечено тогда, по данным национальной статистики, в сельской местности Казахстана проживает более трех миллионов женщин. Значительная часть работающих женщин заняты в сфере образования, торговли и здравоохранения, а также в области сельскохозяйственного производства. Сегодня у каждого четвертого казахстанского фермерского хозяйства, компании или ИП руководитель - женщина.



Специализированная международная выставка-демонстрация "Jańa Dala / Green Day" - традиционное мероприятие в формате Дня поля, которое проводится в Казахстане с 2013 года. Выставка проводится ежегодно в июле месяце и представляет собой крупнейшую в республике демонстрационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, высокопроизводительной техники, селекционных достижений, а также инновационных разработок в сфере ветеринарии, органического земледелия и защиты растений. В рамках Дня поля проводятся показы и аукционы пород племенных животных из всех регионов Казахстана. "Jańa Dala / Green Day" ежегодно проходит на демонстрационных полях Акмолинской и Костанайской областей. Организатор выставки – казахстанская компания "EXPO TIME"



Заявки принимаются до 01 июля 2025 года на электронный адрес: adt.expotime@gmail.com.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 701 235 2999.



Информационный центр "Jańa Dala / Green Day",

Ринат Тасбулатов,

https://expotime.kz