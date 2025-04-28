Объективный анализ политико-социальной действительности современного Таджикистана, - Хуршед Зиеи

12:41 01.05.2025 Объективный анализ политико-социальной действительности современного Таджикистана

(некоторые мысли на полях "Высказывания и тезисы" С.С. Ятимова)



С древних времен ученые и исследователи неизменно подчеркивали, что для осуществления политики и управления государством обязательно необходимы научные руководящие идеи, которые будут направлять государство и его граждан по правильному пути к прогрессу, обеспечению безопасности общества и созданию благополучия всего его населения. Древнегреческие философы, такие как Платон и Аристотель, были первопроходцами в этой области, а их идеи в дальнейшем были развиты восточными мыслителями, среди которых Абу Наср аль-Фараби, великий таджикский философ и врачеватель Ибн Сина, учителя этики и политики Кайковус и Низамульмулк и другие.



К счастью, в период независимости, опираясь на идеи мыслителей прошлого и представлением своих оригинальных мыслей со стороны исторической личности современной эпохи национального развития, Основателем мира и национального единства-Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, сформировалась особая школа государственного управления, суть которой составляют вышеперечисленные идеи и возрождение национальной государственности, достижение безопасности общества и обеспечение счастья каждого представителя нации и каждого жителя Таджикистана и т.д.



Школа государственного управления Лидера нации является качественно всеобъемлемой школой с обширным содержанием, в рамках основных принципов которой политики, политологи, ученые и исследователи страны внесли ценный научный вклад в практическую реализацию мудрой политики, проводимой на базе этой школы, а также в теоретическое обоснование ее основ. Одним из таких теоретиков реализации принципов школы государственности Лидера нации является известный ученый, доктор политических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана С.С. Ятимов, который в своих научных исследованиях последовательно подчеркивает теоретическую и практическую значимость принципов этой школы, на высоком научном уровне излагает свои идеи по развитию национальной государственности, обеспечению ее безопасности, вовлечению граждан в укрепление основ нашего правового и светского государства. Ярким подтверждением этих слов являются высказывания и тезисы, которые отобраны из "Асархо" ("Сочинения") С.С. Ятимова, и опубликованы на страницах "Народной газеты" (№16, 16 апреля 2025 г.).



Эти высказывания и тезисы по своей тематике носят комплексный характер, в них рассматриваются вопросы человека и личности, нации и государства, роли Лидера нации в новейшей истории таджикской государственности, национальных интересов и безопасности нации и государства, международных отношений, экономического прогресса и развития, а также другие важные темы политической и общественной жизни общества. В то же время в кратких фрагментах из "Сочинений" С.С. Ятимова рассматриваются особенности религиозного мировоззрения, роль учителя и науки в развитии личности и общества и другие насущные вопросы. Однако мы хотели бы обратить внимание читателя лишь на некоторые аспекты затронутых в них вопросов и тем.



Как известно, человек всегда признавался в науке мерилом всего сущего, и древние и современные мыслители считали человека существом очень высокого статуса, и даже "микромиром". Но не всякий человек, а человек, сформировавшийся в здоровой социальной среде и духовно развывшийся, то есть достигший статуса личности, заслуживает столь высокой оценки. Именно с учетом этого уважаемый С.С. Ятимов отмечает, что "Именно Личность выводит государство (читай нацию) к берегам надежд из постоянно бушующего моря политической жизни, социально-экономических трудностей, военных угроз, активного стремления навязывания чуждой культуры".



В размышлениях известного политолога С.С. Ятимова понятие "личность" неразрывно связано с Лидером нации, и эта историческая фигура нашей эпохи признается великим национальным достоянием, основателем школы национальной государственности, охватывающей политические, социально-экономические, научно-культурные, духовные аспекты строительства государства, а также подлинно обоснованные идеи обеспечения национальной безопасности. Это школа, которая получила признание не только среди таджикского народа, но и среди видных деятелей на региональном и международном уровнях, и это опыт, который является поучительным. Поэтому уважаемый С.С. Ятимов, обращаясь к нашим ученым, исследователям и политикам, подчеркивает: "Важно, чтобы этот опыт был всесторонне исследован, проанализирован, изучен и применялся в настоящем и будущем".



Следует отметить, что в своих высказываниях политолог С.С. Ятимов особое внимание уделяет статусу науки и образования в обществе и их конструктивной роли в формировании здоровой личности и общества, научного мышления и мировоззрения. Он справедливо подчеркивает, что точная информация является объективным отражением действительности в сознании человека, и без ее правильного содержания, качества передачи из поколения в поколение и других механизмов предоставления информации невозможно развитие науки. Без развития науки же невозможно обеспечить развитие государства и общества в целом.



Информация, с другой стороны, важна во всех областях, включая политику, экономику, образование, медицину и т.д., и ее в основном получают посредством науки. Роль науки в регулировании информационной структуры и обеспечении ею общества и государства огромна, ибо "Обеспечение безопасности государства без науки – пустейшая фраза".



В наше время только самосознающий человек может внести вклад в развитие своего общества, государства и нации. Поэтому в этой сфере решающей должна быть роль науки, образования, интеллектуальной элиты нации - ученых и педагогов, которые должны способствовать воспитанию сознательных граждан и, тем самым, формированию национального самосознания и самопознания. По этому поводу, а именно, по поводу осознания своего "Я" отдельной личностью или нацией в целом, очень ясно высказано С.С. Ятимовым в своих "Сочинениях": "Очень важно, чтобы сама нация с помощью ее достойных интеллектуалов, особенно современной, передовой, активной интеллигенции, погружалась в свое Я, минимизируя этим фактор внешней причинности (моральной и материальной) в своей судьбе".



В проанализированных высказываниях и тезисах справедливо подчеркивается, что у каждого народа и государства есть свои противники и недоброжелатели, которые используют свои знания и опыт против них. Единственный способ борьбы с подобными недоброжелателями нации - опираться на науку, образование, на понимание сути антинациональных действий и политическую зрелость, проницательность.



Как известно, основой научного мировоззрения и познания, как следует из его названия, является наука как высшая, теоретически обоснованная форма познания действительности. Наука - вид познавательной деятельности, направленный на выработку и систематизацию конкретных, объективных знаний о действительности с теоретической точки зрения. Сущность науки как высшего типа познания действительности составляют научные понятия, законы, теории и гипотезы. Науку от других форм знания отличает то, что она основывает все свои выводы на доказательствах и фактах и не признает фантазий и суеверий. Наука опирается на реальные доказательства и факты и на их основе делает соответствующие выводы. В этой связи уважаемый С.С. Ятимов также объективно высказывает свои мысли о науке как способе достижения истины: "Наука должна иметь ответ на вопрос "Почему?". Уметь интерпретировать и доказывать истину – природу, общество и мышление со свойствами, отношениями, законами возникновения, изменения, развития. Стать фактором совершенствования и прогресса человечества. Должна быть направлена на повседневные, утилитарные потребности человека, облегчать жизнь людям".



Известный политолог и действующий политик С.С. Ятимов наряду с наукой и образованием, как уже неоднократно подчеркивалось, считает весьма высоким в любом обществе статус образования, воспитания, личности педагогов и учителей. Для этого политолога учитель - источник научного мировоззрения своих учащихся и студентов, центральная фигура в создании здоровой конструктивной среды, формировании судьбы учеников, олицетворение идей и духа образования, земледелец, сеющий семена науки и знаний в сердце человека. По нашему мнению, аналога определения, данного уважаемым С.С. Ятимовым понятию и термину "учитель", невозможно найти ни в одном труде, учебнике, учебном пособии, практическом и фундаментальном педагогическом исследовании: "Учитель" - это самый великий титул, который когда-либо на протяжении всей истории придумывал человек. Каждый его урок целенаправлен на развитие и улучшение жизни индивидуума. Величие и могущество личности зависят от уровня знаний. Учитель – это творец вдохновения и достижений".



В целом, высказывания и тезисы, отобранные из "Сочинений" С.С. Ятимова и опубликованные на страницах "Народной газеты" на русском языке, показывают, что они представляют собой объективный анализ политической и социальной действительности современного Таджикистана, и в плане, как теории, так и практики, являются шагом вперед в политической науке и, в общественных науках в целом, и в нашей республике и за ее пределами. Они позволяют регулировать политические и социальные процессы в нашей независимой стране на основе науки и создают большие возможности для развития республики во всех сферах. Для нас, научных сотрудников, слова и высказывания известного ученого, доктора политических наук, профессора, члена-корреспондента Национальной академии наук Таджикистана С.С. Ятимова дают возможность внести больший вклад в развитие таджикской науки, приложить больше усилий для формирования научного мышления и мировоззрения подростков и молодежи, сыграть достойную роль в популяризации науки и тем самым принять активное участие в просвещении всех жителей нашего родного независимого Таджикистана.



Хуршед Зиеи,

доктор философских наук, профессор Источник - ЦентрАзия

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