Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу

13:26 05.05.2025

Пресс-релиз

5 мая 2025 г.

г.Астана



Запрещенные предметы в поезде: что необходимо знать пассажирам



АО "Пассажирские перевозки" напоминает пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте.



В соответствии с законодательством Республики Казахстан, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность. В этой связи компания настоятельно рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с перечнем предметов, провоз которых строго запрещен.



Что запрещено брать в поезд?

● Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнику (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).

● Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.

● Воспламеняющиеся твердые вещества.

● Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.

● Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.

● Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.

● Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.



