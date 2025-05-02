Святители IV-V веков и содержание Православия, - Павел Густерин Павел Густерин

18:11 05.05.2025

Святители IV-V веков и содержание Православия



Император св. Юстиниан I Великий предложил V Вселенскому собору, созванному по его повелению в 553 г., Список Отцов Церкви, который и был принят.



Список состоял из имен 12-ти святителей, в том числе 8-ми восточных и 4-х западных: св. Иларий Пиктавийский, св. Афанасий Великий, св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский, св. Амвросий Медиоланский, св. Иоанн Златоуст, св. Феофил Александрийский, св. Августин Блаженный, св. Кирилл Александрийский, св. Прокл Константинопольский, св. Лев Великий.



Все внесенные в Список святители проявили себя в период между I Вселенским и IV Вселенским соборами, то есть между 325 и 451 годами.



Значит, в течение более 100 лет между IV Вселенским и V Вселенским соборами (451-553) не просиял ни один богослов, равный тем, которые были отмечены св. Юстинианом.



Следовательно, содержание Православия было раскрыто этими 12-ю святителями полностью.



Остается неясным, почему св. Юстиниан внес в Список св. Августина Блаженного с его принципом Filioque, но обошел вниманием св. Ипполита Римского с его трудом "Φιλοσοφούμενα ἢ κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος" ("Философские мнения, или Обличение всех ересей"), тем более писавшего по-гречески, а также св. Киприана Карфагенского с его трудом "De unitate Ecclesiae" ("О единстве Церкви"). Кстати, у св. Августина Блаженного есть сочинение с таким же названием.