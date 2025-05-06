Турпоезд "Караван Экспресс" предоставляет уникальную возможность за 6 дней посетить достопримечательности Казахстана и Узбекистана

20:31 06.05.2025

Пресс-релиз

6 мая 2025 г.

г.Астана



Более 130 пассажиров отправились в путешествие на турпоезде "Keruen Express"



6 мая более 130 пассажиров отправились в путешествие на туристическом поезде "Keruen Express", запущенном АО "Пассажирские перевозки". Новый маршрут соединяет Казахстан и Узбекистан, предоставляя туристам уникальную возможность посетить исторические и культурные достопримечательности двух стран.



Турпоезд отправился из Алматы и следует по маршруту: Алматы - Туркестан - Ташкент - Самарканд - Бухара - Алматы. Продолжительность тура - 6 дней: с 6 по 11 мая 2025 года.



Текущий состав стал шестым по счету турпоездом, курсирующим между Казахстаном и Узбекистаном.



Поезд состоит из пяти современных вагонов: четырех купейных и одного вагона-ресторана. Вагоны отечественного производства оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, а интерьер оформлен в национальном стиле с элементами казахского орнамента.



Маршрут охватывает знаковые культурные и исторические центры региона. В программе - посещение крупнейших архитектурных и исторических памятников, в числе которых:

- мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и городище Отырар в Туркестане,

- мавзолей Амира Тимура и площадь Регистан в Самарканде,

- крепость Арк и площадь Ляби-Хауз в Бухаре,

- мемориальный комплекс Хазрати Имам и мавзолей Толе би в Ташкенте, и др.



В стоимость тура включены: проезд на турпоезде, экскурсионная программа с участием профессиональных гидов, входные билеты, а также трансферы, организованные туроператорами.



Проект реализован КТЖ при содействии "Узбекских железных дорог", Комитета туризма РК, Министерства транспорта РК и компании Kazakh Tourism.



Запуск "Keruen Express" - это важный шаг в развитии железнодорожного туризма, способствующий укреплению культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном и популяризации исторического наследия региона.



Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"