К 80 - летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-нацистскими агрессорами и их приспешниками, - Абдуфаттах Маннапов

17:00 08.05.2025 К 80 - летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-нацистскими агрессорами и их приспешниками



"Когда мы в 1945 году летели в Россию, я не видел ни одного целого дома между западной границей страны и районами вокруг Москвы. На этой захваченной нацистами территории... было убито столько женщин, детей и стариков, что невозможно точно установить их общее число". Дуайт Эйзенхауэр



"Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю нашей общей победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза…". Гарри Трумэн



Советского Союза не стало и в место него возникли пятнадцать независимых республик - Россия, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Армения, Туркмения, Эстония, Таджикистан, Молдавия, Киргизстан, желавшие построить демократические, правовые, плюральные в политике, экономике, культуре, идеологии, с верховенством прав, свобод человека общества, государства. Но отмеченное разделение союзных республик никак не умоляет историческую роль русских, украинцев, белорусов, узбеков, казахов, азербайджанцев, грузин, латышей, литовцев, армян, туркмен, эстонцев, таджиков, молдаван, киргизов и других народов, населяющих союзные республики, в победе над немецко-нацистскими агрессорами и их сподвижниками в Великой Отечественной и Второй мировой войне. По - ныне немало попыток, путем извращений, фальсификаций смыслов политических и военных событий снизить историческую роль этих народов в истории отмеченных войнах. Необходимо дать этим низким, уродливым, мерзким попыткам отпор для утверждения и сохранения исторической правдивости и исторической справедливости.



Мюнхенский сговор и ось Берлин - Рим - Токио



Проиграв Первую мировую войну и подписав 28 июня 1919 года Версальский мирный договор Германия, лишилась части своей территории, вынуждена была существенно сократить свои вооруженные силы и выплатить репарацию ведущим державам антигерманской коалиции – Великобритании и Франции. До этого 3 марта 1918 года, после Октябрьской революции, советское правительство России, подписала Брестский сепаратный мирный договор с Германией и призвала к миру противостоящие страны. 30 января 1933 года произошло чрезвычайное событие для истории Европы и Мира, германский президент Гинденбург за определенную мзду, назначил рейхсканцлером страны Гитлера. Бесноватый придя к власти путем пропаганды варварского, антинаучного тезиса о расовом превосходстве "немцев как арийцев, будущих хозяев мира", устрашения, махинаций, террора, поджогов, искоренил своих политических оппонентов. На международной арене осуществлял политику неуклонного сближения с представителями западных держав - Великобритании и Франции, которые были склонны к попустительству реваншистским, агрессивным планам нацистов, шовинистов Германии. И их немецкие нацисты умело использовали. Они начался в открытую игнорировать запреты на перевооружение и все больше говорили, писали о пересмотре решений Первой мировой войны. Итогом явилось подписание 30 сентября 1938 году в Мюнхене, Германии соглашения со стороны рейхсканцлера А. Гитлера, премьер-министра Великобритании Н. Чемберлена, премьер-министра Франции Э. Даладье и премьер-министра Италии Б. Муссолини. Это соглашение, историки называют сговором, открывшим путь к гитлеровскому реваншизму, агрессиям. Этот сговор предусматривал, в десяти дневной срок передачу Судетскую область Чехословакии, населенное в большой части немцами, в пользу Германии. Политической слепотой было то, что Н. Чемберлен, Э. Даладье громко и многократно заявляли, что этим соглашением, они принесли народам Великобритании, Франции и другим народам Европы, устойчивый "мир и безопасность". Гитлер, смеялся над их наивной доверчивостью и понимал, что они его всякими уловками толкают на восток, на войну с СССР.



27 сентября 1937 года в Берлине, столице Германии, со стороны министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа, министра иностранных дел Италии Галеаццо Чиано и посола Японии Сабуро Курусу, был подписан тройственный пакт, оси Берлин - Рим - Токио, вошедший в историю как антикоминтеровский договор. Пакт провозглашал необходимость установления нового порядка, доминирование нацистской Германии, фашисткой Италии в Европе, имперской Японии в "великой восточной Азии". В пакте читаем: "Япония, Германия и Италия соглашаются осуществлять взаимное сотрудничество, основывающееся на указанном курсе, если одна из трех договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо державы, которая в настоящее время не участвует в европейской войне и в японо-китайском конфликте, то три страны обязуются оказывать взаимную помощь всеми имеющимися в их распоряжении политическими, экономическими и военными средствами". Необходимость установления нового порядка, по их нему, означал новый передел мира, заявка к мировому господству - нацистской Германии, фашисткой Италии и имперско-милитаристской Японии.



Историческая правда и память



В наше время важность умения постичь историческую правду и сохранить ее возрастают, так как интернет, социальные сети неимоверно увеличили скорость, объем, разнообразие получения и распространения информации. Но все это неимоверно поднял и возможности распространения ложной, ошибочной, вредной и даже пагубной информации, текстов и видео искажающих смысл событий, одурачивающие людей. Немецкие нацисты отрицали естественно-историческое, антропологическое единства человеческого рода, само ценность людей, принадлежащих другим нациям, странам, расам, жизненность их прав, свобод. Они, в короткое время, благодаря государственному террору против оппозиции, инакомыслящих, идеологии "немцы - раса хозяев мира", беспредельной изворотливости и жестокости, тотальной милитаризации, вероломной агрессивности, оккупировали Австрию, Чехию, Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. А весной 1941 года после государственного переворота, нацисты оккупировали Югославию и срочно вынуждены были помогать фашистам Италии в Греции. К июню 1941 года приспешниками Германии были Италия, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Хорватия и Финляндия.



Вторая мировая война началось 1 сентября 1939 года с нападением немецко-нацистских войск на Польшу. В тот же день возмущенные этим Британское правительство, на следующий день, 2 сентября 1939 года Французское руководства объявили войну гитлеровской Германии. После, как указывают историки, много месяцев до 10 мая 1940 года происходит "странная война", то есть объявлена война, но нет конкретных военных действий между Британией, Францией и Германией. Только с отмеченного дня началось новый период войны, который можно характеризовать как "ощутимой". Когда немецко-нацистские войска начали широкомасштабные наступательные действия на территории нейтральной Бельгии, Голландии и Люксембурга. И после их оккупации, через Бельгию, с севера обойдя французскую хваленную военно-стратегическую, укрепленную линию обороны Мажино, войска вермахта вторглись в глубь Франции. И в течение чуть более трех недель англо-французские войска потерпев ряд поражений были вытеснены в район Дюнкерка и через пролив Ламанш бегством "отступили" в Великобританию. Фактически за отмеченное очень короткое время великая, прекрасная Франция оказалось разгромленной. С этим смирились не все французы.



Антигитлеровский союз



22 июня 1941 года немецкие нацисты, опьяненные легкими военными победами, успехами над множеством европейских стран, со своими союзниками и вассалами вероломно, напали на Советский Союз. И были остановлены благодаря упорству, отваге и героизму вокруг блокадного Ленинграда, под Москвой, Сталинградом. Об общем духовном настрое советских людей, фронтовик - доброволец Булат Окуджава, позже проникновенно написал:



"Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым,

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех - мы за ценой не постоим".



Гитлеровские захватчики потерпели первое свое крупное стратегическое поражение, благодаря контрнаступлению советских войск, с 5 декабря 1941 года, по январь 1942 года под Москвой. Именно под Москвой фашисты лишились более полумиллиона своих солдат, офицеров, свыше 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысячи машин и много другой техники. Подобное поражение и таких потерь немецкие нацисты еще не знали. Нацистские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, частично - Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Сталинской, Харьковской областей, с Керченского полуострова. Все это означало, что советские войска вырвали инициативу из рук противника, не позволив ему достичь главной стратегической цели захвата Москвы, предусмотренный планом Барбаросса. Мифу о несокрушимости вермахта был положен конец.



В разгар войны в мае 1942 года Вячеслав Молотов, первый заместитель председателя Совета Народных Комиссаров и Государственного Комитета Обороны СССР, полетал в Лондон и Вашингтон для подписания союзнических договоров с Великобританией и США. В Лондоне в присутствие премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля, он и Иден, министр иностранных дел, подписали договор "о союзе, об организации союза стран для подготовки мира в будущем, о том, чтобы совместно кончить войну и совместно организовывать мир…". "Черчилль отказался подписать Молотову нужные документы, а Рузвельта удалось уговорить, и тогда вместо Москвы Молотов снова полетел в Лондон и показал Черчиллю то, что подписал президент США…". Несмотря на нюансы это означал, что союзнические договора подписаны и сложилось имеющий историческое значение антигитлеровский союз трех великих держав США, Великобритании и СССР. О передвижениях и роли американско-британских войск в этой войне, у американского историка Говарда Зинна читаем: "Заголовки газет пестрели сообщениями о сражениях на фронтах и о передвижениях войск: вторжение в Северную Африку в 1942 г. и в Италию в 1943 г., массированный сенсационный бросок союзников через Ла-Манш в оккупированную немцами Францию в 1944 г., ожесточенные бои по мере продвижения к границам Германии, усиление бомбардировки немецких городов английской и американской авиацией. Говорилось также о победах русских над нацистскими армиями (ко времени десанта через Ла-Манш русские полностью изгнали немцев со своей территории и сражались против 80 % всех вооруженных сил Германии)". Переписка и встречи президента США Ф. Рузвельта, премьер-министра Великобритании У. Черчилля и председателя совета народных комиссаров СССР И. Сталина в Тегеране (Иран, с 28 ноября по 1 декабря 1943 года) и в Ялте (СССР, с 4 по 11 февраля 1945 года) показывают их решимость друг другу помогать и победить агрессоров - нацистскую Германию, фашистскую Италию, имперско-милитаристскую Японию и их приспешников.



В 1942 - 1944 годах советские вооруженные силы одержали ряд военных стратегических побед, сломавших хребет немецко-нацистским и их приспешников войск. И шаг за шагом освобождали деревни, поселки, города, области, республики и выгоняли нацистов - оккупантов из советской земли. Это прежде всего, в конце 1942 и начале 1943 годов, огромная, кровавая и великая Сталинградская битва, следующая всемирно известная 1943 года битва под Курском, где фашисты попытались снова захватить инициативу в свои руки, военные операции по ликвидации блокады Ленинграда, освобождению северного Кавказа. А также блестящие военные операции по освобождению Украины, Белоруссии, прибалтийских союзных республик. Далее советскими войсками были освобождены Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия, часть Германии. Помогли освободить Югославию и взять ее столицу Белград, югославским партизанам. И именно советские войны взяли Берлин - столицу Германии, логову Гитлера и его соратников, центр нацистской диктатуры. К сожалению, по ныне немало бессовестных, мерзких извратителей, фальсификаторов истории этих военных событий, которым не дает покоя решающий вклад в победу русских, украинцев, белорусов, узбеков, казахов, азербайджанцев, грузин, латышей, литовцев, армян, туркмен, эстонцев, таджиков, молдаван, киргизов и других народов, населяющие союзные республики. А также их союз с США, Великобританией - американским, британским народами и совместная с их войсками борьба против нацистов, фашистов, милитаристов и открытие с их стороны второго фронта. В этой связи нельзя забыть и жизненно важное значение военных, продовольственных поставок и гуманитарной помощи со стороны США и Великобритании, советским войскам и народу.



Общая победа и прочный мир



Почему 9 мая 1945 года день Победы? Об этом Дуайт Эйзенхауэр, верховный командующий американско-британским войсками на втором фронте свидетельствовал: "По условиям подписанного Акта о капитуляции руководители немецких видов вооруженных сил должны были прибыть в Берлин 9 мая, чтобы подписать ратификацию в русском штабе. Эта вторая церемония, как мы понимали, должна была символизировать единство западных союзников и Советов и оповестить немцев и весь мир о том, что капитуляция осуществлена перед всеми, а не только перед западными союзниками". Конкретный и исчерпывающий ответ. Давайте не забывать, что стремление к утверждению мира и укрепление его выступают органичными частями распространения, утверждения, укрепления подлинного гуманизма, демократии, сострадания к судьбам простых людей. Любая война, даже справедливая - трагедия, которая может лишить людей самых дорогих им ценностей - жизни, близких, жилья, работы - средств к существованию, сделать калеками, уничтожить или искалечить страну, область, город, поселок, село. Франклина Рузвельта о стремление народов к прочному миру: "Нас объединяет не только общая опасность, но и общая надежда. Наша коалиция - это союз не правительств, а народов. А народы мечтают о мире: в Америке также, как и в Англии; в Англии - так же, как и в России; в России - так же, как и в Китае, во Франции, во всей Европе и на всей земле - повсюду, где люди любят свободу. Их надежды и цель - это прочный мир на долгие времена". Все отмеченное выше это желание напомнить уважаемым читателям, о важности постичь историческую правду и сохранить ее как органическую часть нашей памяти и мировоззренческой, духовной самости. Вечная память и слава, не жалея своей крови, жизни, проявив стойкость, отвагу, мужество, героизм сломавшим хребет агрессорам - немецким нацистам, итальянским фашистам, японским милитаристам и их приспешникам, разбившим миф о непобедимости вермахта, советским и американско-британским солдатам, ополченцам, офицерам, генералам, партизанам, труженикам тыла, руководителям.



Абдуфаттах Маннапов

8 мая 2025 года (США) Источник - ЦентрАзия

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