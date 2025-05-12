В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции

15:29 12.05.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

12 мая 2025 года

г. Тегеран (Иран)



Состоялись шестисторонние переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции



12 мая 2025 года в Тегеране делегация АО "НК "Қазақстан темір жолы" под руководством заместителя председателя Правления по логистике приняла участие в шестисторонней встрече с участием заместителя министра дорог и городского развития–генеральный директор Иранских железных дорог д-ра Джаббара Али Закери, генерального директора Государственной корпорации "Китайские железные дороги" г-на Сунь Сюдэ, а также заместителей глав железнодорожных администраций Узбекистана, Туркменистана и Турции.



Мероприятие стало важным шагом в развитии многостороннего сотрудничества по формированию эффективного транспортного коридора Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция/Европа. Ярким подтверждением востребованности данного маршрута стало увеличение контейнерных перевозок по направлению Китай–Иран транзитом через Казахстан в 2,6 раза за январь–апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В рамках встречи достигнута договоренность о совместных действиях по активизации контейнерных перевозок на данном маршруте. Стороны подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку продвижению коридора на рынке международных перевозок.



Также стороны утвердили конкурентоспособные тарифные условия и согласовали ключевые параметры организации движения поездов, включая сохранение утвержденного общего времени доставки по всему маршруту.



Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"



