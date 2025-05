Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея, - П.В. Густерин

Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея



Гравюра современника с названием "Василий, герцог Московии" (по-французски) из 2-го тома книги Андре Теве "Pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins et payens" ("Портреты и жизнеописания выдающихся греков, латинян и язычников"), изданной в Париже в 1584 г.



* * *



В связи с усилением в последнее время позиций России на международной арене снова вырос интерес к творчеству монаха-мыслителя Филофея, творившего в первой четверти XVI в.



Пожалуй, самым политизированным монахом Русской Православной Церкви был небезызвестный нам еще по школьной программе инок Филофей, подвизавшийся в существующем до сих пор Спасо-Елеазаровском монастыре, что на Псковщине. Он стал известен благодаря двум своим посланиям, написанным примерно в одно и тоже время, в 1523-1524 гг., и ставшим памятниками древнерусской литературы и политико-религиозной мысли Нового времени.



Перечитывая эти письма, дошедшие до нас под названиями "Послание о неблагоприятных днях и часах" псковскому дьяку М.Г. Мисюрю-Мунехину и "Послание Великому Князю Василию, в котором об исправлении крестнаго знамения и о содомском блуде", у меня появилась идея указать на дуалистичность политико-религиозных утверждений Филофея.



Для наглядности приведем четыре наиболее интересных, на наш взгляд, отрывка из этих писем, по два из каждого. Текст приводится по книге: Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9: Конец XV - первая половина XVI в. СПб., 2006.



Отрывки из посланий старца Филофея, содержащие противоречия

(Перевод В.В. Колесова)



ПОСЛАНИЕ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДНЯХ И ЧАСАХ



...Евангелист говорит: "Воины же прокуратора насмехались над ним, прегибая колени свои и говоря: "Радуйся, царь иудейский!"" Воины прокуратора - слуги Пилата, но так как Пилат был из римлян, из города Понта в Римской державе, то также и ныне во время молитвы не склоняют своей головы, но только колени чуть прегибают католики. О таких Давид, заранее Духом святым прозрев, словно от имени Иисуса сказал: "В поношение безумному дал ты меня". И воистину люди безумные, а не мудрые, ибо хотя великого Рима стены, и башни, и трехэтажные здания и не захвачены, однако души их дьяволом захвачены были из-за опресноков. Ибо хотя внуки Агари греческое царство покорили, но веры не повредили и не заставляют греков от веры отступать, однако же романское царство неразрушимо... [...]



...Скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать.



ПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ВАСИЛИЮ, В КОТОРОМ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ И О СОДОМСКОМ БЛУДЕ



Тот, кто от вышней и от всемогущей, все в себе содержащей, десницы Божьей, которой цари царствуют и которой великие славятся и могучие возвещают праведность твою, пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя великого князя, православного христианского царя и владыки всех, держащему бразды святых Божьих престолов, святой вселенской соборной апостольской церкви пречистой Богородицы, честного и славного ее Успения, кто вместо римского и константинопольского владык воссиял, - ибо старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима, Константинова града, церковные двери внуки агарян секирами и топорами рассекли, а эта теперь же третьего, нового Рима, державного твоего царства святая соборная апостольская церковь во всех концах вселенной в православной христианской вере по всей поднебесной больше солнца светится, - так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь. [...]



И если хорошо урядишь свое царство - будешь сыном света и жителем горнего Иерусалима, и как выше тебе написал, так и теперь говорю: храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И твое христианское царство другим не сменится... [...] Пусть же Бог миром, любовью, многолетием и здоровьем, молитвами пречистой Богоматери и святых чудотворцев и всех святых - преисполнит твое державное царствование!



Замечания и комментарии к посланиям Филофея.



1) Опресноки - пресная, то есть бездрожжевая выпечка. Только в начале IX в. на Западе, то есть у католиков, возникает практика использования опресноков для совершения таинства причастия. К XI в. на Западе эта практика получила повсеместное распространение.



2) Внуки Агари, или агаряне - средневековое название мусульман, здесь - турок-османов. Согласно Корану, принуждать иноверцев к принятию Ислама нельзя: "Нет принуждения в вере" (Коран, 2:256).



3) Действительно, аполлинарианство, учение епископа Лаодики Сирийской (нынешняя Латакия) Аполлинария, жившего в IV в., имело много последователей.



Однако, не вдаваясь в богословские тонкости, отметим, что это была одна из многочисленных ересей того времени, как, например, арианство, несторианство, савелианство, македонианство, евтихианство и др., также отвергнутые Вселенскими соборами. Борьба с аполлинарианством началась уже на Александрийском соборе 362 года, том самом, на котором св. Афанасий Великий отстоял Православие, низвергнув арианство.



В дальнейшем ересь Апполинария была осуждена Римскими соборами 376, 377 и 382 годов и II Вселенским собором в 381 г.



Остается неясным, почему Филофей утверждает ни много ни мало, что падение Римской церкви произошло именно из-за аполлинарианства.



4) Суть Православия - учение о Троице. В 325 г. на I Вселенском соборе учение о Троице было озвучено, в 362 г. на упомянутом выше Александрийском соборе - утверждено, в том числе благодаря последовавшему после 325 г. развитию этого учения, а в 381 г. - подтверждено статусом II Вселенского собора и авторитетом православного императора Феодосия I Великого.



Католицизм стал производной от Православия через св. Амвросия Медиоланского к св. Августину Гиппонскому, который начал формулировать догматику Католицизма.



Филофей не говорит о Filioque, то есть о принципе, сформулированном в начале V в. св. Августином в сочинении "15 книг о Троице", согласно которому, Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына. Этот принцип католического богословия в то время был и до сих пор является одним из главных догматических расхождений между Православием и Католицизмом.



5) Под Первым, Вторым и Третьим Римом Филофей подразумевает имперскую сущность той политической власти, которая была в них представлена. Это следует из содержания политики, проводимой этими центрами силы.



Рассмотрим, что из себя представляли те три Рима, о которых говорит Филофей, с точки зрения их отношения к христианству.



Первый Рим - Рим императоров-гонителей (за редким исключением), поэтому во времена Римской империи никогда не мог играть роль опоры ни христианства в целом, ни Православия в частности, тем более появившегося в результате упомянутого выше Александрийского собора в 362 г., когда политический центр Империи в 330 г. уже был перемещен в Константинополь. Тем более, что собственно столицей Рим перестал быть еще в 286 г. в процессе становления системы тетрархии (см. ниже).



Второй Рим - Константинополь - Рим императоров-покровителей (также за редким исключением) стал политическим центром православного мира до того, как Католицизм начал конфронтацию с Православием для установления гегемонии в христианском мире через подделку, известную как "Константинов дар", то есть до IX в.



Третий Рим - политический центр православного мира с обретением фактической автокефалии в 1448 г. Однако до юридического оформления автокефалии - утверждения Московского патриархата в 1589 г. - было еще более полутора веков.



6) Столица Римской империи в Новый Рим, то есть Константинополь, была перенесена из Никомедии в 330 г. Политическим центром Рим перестал быть еще в 286 г., когда по указу императора Диоклециана стала складываться система тетрархии, разделившая Империю на четыре части. (См.: Столицы Римской империи. https://centrasia.org/newsA.php?st=1601839620 ).



Собственно город Рим отношение к Православию имел в том, что в 381-395 гг. входил в состав все еще единой, но уже православной Римской империи, а в VI-VIII в. (536-751), уже будучи католическим, входил в состав Восточно-Римской империи, разумеется, православной. При этом Католицизм не был отменен или запрещен, так как императоров интересовала политическая власть, а не религиозная.



7) Константинополь после 1453 г. оставался и остается одним из духовных центров Православия.



Резиденция патриарха Константинопольского после 1453 г. осталась в том же городе, в отличие от резиденции патриарха Антиохийского, перенесенной в Дамаск в 1342 г. после разгрома и захвата Антиохии египетскими мамлюками в 1268 г.



В Константинополе продолжали собираться поместные соборы (1484, 1583, 1590, 1593, 1638, 1642-1643, 1672, 1691, 1719, 1722, 1727, 1755-1756, 1838, 1850, 1872).



В диптихе Русской Православной Церкви до пресловутого "томоса", выпрошенного экс-президентом Украины Порошенко у вселенского патриарха Варфоломея, Константинопольская православная церковь стояла на почетном первом месте.



8) Мать Василия III - Софья Палеолог, племянница последнего императора Византийской империи Константина XI Палеолога. Ее брак с Великим князем Московским Иваном III, заключенный в 1472 г., имел и символическое значение.



Герб Византии - Двуглавый Орел - стал гербом России после того, как Софья стала женой Ивана III, что символизировало преемственность царской власти Москвой от Константинополя.



Это лишь одна из причин, по которой Филофей и называет Василия III "царем", а его государство - "царством", хотя титул "царь" был официально принят его сыном Иваном IV в 1547 г., а сам Василий III, также как и его отец Иван III, носил титулы "Великий Князь Московский" и "Государь Всея Руси": "В грамоте султану 1515 г. титул звучал так: "Великий государь Божией милостию един правый государь всея Руси и иным многим землям восточным и северным государь и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вяцкий, Болгарский и иных" " (Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.-СПб., 2006, с. 68).



Здесь нельзя не принять во внимание, что "после присоединения Пскова московский правитель стал там чеканить монету с надписью "царь". Этот же титул Василий III употреблял в жалованных грамотах псковским монастырям, но не обителям, расположенным на других территориях" (Филюшкин А.И. Василий III. M., 2010, с. 87).



9) По материнской линии предками Софьи Палеолог были представители знатного генуэзского рода Заккария. Возможно, это подсказало идею, которая легла в основу легенды о происхождении московских князей от римского императора Октавиана Августа через прибалтийского князя Пруса, который, якобы, был в родстве и с императором Августом, и с князем Рюриком. А возможно, сама Софья подсказала эту идею, позаимствовав ее из поэмы Вергилия "Энеида", согласно которой предком императора Августа был мифологический герой Троянской войны по имени Эней.



Косвенным подтверждением этому является отсутствие каких-либо сведений об этой легенде до начала XVI в., то есть легенда появилась после того, как в Россию приехала Софья Палеолог.



Первый раз легенда была изложена в "Послании" церковно-публицистического писателя Спиридона-Саввы в начале 20-х годов, что примерно совпадает со временем появления посланий Филофея. На основе "Послания" Спиридона-Саввы примерно в это же время коллективом авторов было составлено "Сказание о князьях Владимирских". Авторы "Сказания" задались целью создать произведение, которое могло бы быть использовано в политической полемике. В результате идеи "Сказания" использовались как аргументы в дипломатических диспутах при Василии III и Иване IV.



10) Из рассмотрения политической обстановки Москвы того времени появляется ответ на вопрос, почему формула "Москва - третий Рим" не была озвучена Филофеем раньше.



Во-первых, собственно Псковская земля, родина Филофея, была присоединена к Великому княжеству Московскому в 1510 г.



Во-вторых, возможно, успехи Василия III (правил в 1505-1533 г.) в русско-казанских войнах 1505-1507 гг. и 1521-1524 гг. и в русско-литовских войнах 1507-1508 гг. и 1512-1522 гг., вдохновили Филофея на составление своих посланий, тем более, что результатом войн с Великим княжеством Литовским стало присоединение Смоленска в 1514 г. Позднее, в 1521 г., было присоединено Великое княжество Рязанское. Последняя дата приблизительно совпадает с предполагаемой датой составления посланий.



Общий вывод.



Очевидно, Филофей не разделял политическое и религиозное начала в существовании политических центров православного мира. Для него это было неразделимо, как две стороны одной медали. Отсюда и его заблуждение в отношении Первого Рима, который никогда не был центром Православия. Зато память о политических достижениях Первого Рима звучала сквозь века, и если бы, по мнению Филофея, не еретические отклонения, то он бы и не перестал быть главным городом истинной веры.



Краткая библиография в хронологическом порядке:



- Дьяконов М.А. Власть московских государей: Очерк из истории политических идей древней Руси до конца XVI в. СПб., 1889.

- Спасский А. Историческая судьба сочинений Аполлинария Лаодикийского. Сергиев Посад, 1895.

- Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. К., 1901.

- Кириллов И. Третий Рим: Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. М., 1914.

- Каптерев Н.Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев Посад, 1914.

- Смирнов И.И. Восточная политика Василия III // Исторические записки. Т. 27. М., 1948.

- Масленникова Н.Н. Идеологическая борьба в псковской литературе в период образования Русского централизованного государства // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 8. М.-Л., 1951.

- Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к русскому централизованному государству. Л., 1955.

- Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV - начала XVI в. М.-Л., 1960.

- Лурье Я.С. О возникновении теории "Москва - Третий Рим" // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 16. М.-Л., 1960.

- Масленникова Н.Н. К истории создания теории "Москва - Третий Рим" // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 18. М.-Л., 1962.

- Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М., 1972.

- Гольдберг А.Л. Три "послания Филофея": (опыт текстологического анализа) // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 23. Л., 1974.

- Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV - начала XVI в. М., 1980.

- Гольдберг А.Л. Идея "Москва - Третий Рим" в цикле сочинений первой половины XVI в. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 37. Л., 1983.

- Гольдберг А.Л., Дмитриева Р.П. Филофей // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989.

- Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991.

- Идея Рима в Москве XV-XVI в.: источники по истории русской общественной мысли. Roma, 1993.

- Скрынников Р.Г. Третий Рим. СПб., 1994.

- Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1996. Т. 1. Рим, Константинополь, Москва. М., 1997.

- Синицына Н.В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998.

- Борисов Н.С. Иван III. М., 2000.

- Плигузов А. И. Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. М., 2002.

- Стремоухов Д. Москва - Третий Рим: источники доктрины // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. М., 2002.

- Аракчеев В.А. Средневековый Псков: власть, общество и повседневная жизнь в XV-XVII вв. Псков, 2004.

- Панова Т.Д. Софья Палеолог. М., 2005.

- Скрынников Р.Г. Иван III. М., 2006.

- Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.-СПб., 2006.

- Шишов А.В. Василий III: Последний собиратель земли Русской. М., 2007.

- Флоря Б.Н. Представление о Москве как Третьем Риме и некоторые проблемы развития русской общественной мысли в XVI в. // Труды Кафедры истории России с древнейших времен до XX в. Т. 2. СПб., 2008.

- Филюшкин А.И. Василий III. M., 2010.

- Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: политическое и культурное взаимодействие в середине XVII в. М., 2011.

- Золотухина Н.М. Политико-правовая мысль России ХVI века: Филофей и "Филофеев цикл". М., 2015.

- Матасова Т. А. Софья Палеолог. М., 2016.

- Алексеев Ю.Г. Иван Великий: Первый "Государь всея Руси". М., 2017.

- Ильин М.В. Translatio Imperii. Воспроизводство институционального наследия Рима // Политическая наука. 2022, №1.

- Стефанович П.С. Инок Филофей и Российское царство // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2023, №1 (91).

- Бушкович П. Перворимский контекст Послания Филофея: православие и католичество в России XV-XVI веков // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2023, №2 (34).

- Дмитриев М.В. Перечитывая старца Филофея: представления о России как "Ромейском царстве" в послании Филофея Мисюрю Мунехину (1523 г.) // Новое прошлое. 2023, №3.



См. мою статью: Влияние военного и политического факторов на богословские споры между Православием и Католицизмом в V-XV веках ( https://centrasia.org/newsA.php?st=1746217500 ). Источник - ЦентрАзия

