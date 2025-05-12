КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас

18:37 13.05.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

12.05.2025

г. Астана (РК)



Казахстан и ОАЭ углубляют стратегическое партнерство в сфере логистики и продовольственной безопасности



12 мая в рамках укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами



АО "НК "Қазақстан темір жолы" отправлен первый поезд с партией казахстанской пшеницы в порт Джебель-Али [Дубай]. Трейдером груза выступила компания IK Trading.



Маршрут пролегает через территорию Туркменистана и Ирана, с последующей перевалкой в порту Бендер-Аббас и доставкой морским путем в ОАЭ. Среднее время в пути составляет 18 суток.



Этот шаг стал очередным этапом по развитию логистических маршрутов между Евразией и Ближним Востоком.



Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"