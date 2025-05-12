 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Вторник, 13.05.2025
18:37  КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
10:41  В Ферганском государственном техническом университете назначен новый ректор Уктам Саломов
04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
00:14  ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:03  Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
00:00  Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея, - П.В. Густерин
Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:00  Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
21:35  Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
16:28  В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов
15:29  В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
15:18  Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр
15:08  Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.
15:05  Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов
14:37  МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:05  Доживем ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой? - Джеффри Робертс
13:53  В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны
13:41  Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
11:36  Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:21  Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16  Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41  Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22  Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27  Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17  Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
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    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
18:37 13.05.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ
12.05.2025
г. Астана (РК)

Казахстан и ОАЭ углубляют стратегическое партнерство в сфере логистики и продовольственной безопасности

12 мая в рамках укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами

АО "НК "Қазақстан темір жолы" отправлен первый поезд с партией казахстанской пшеницы в порт Джебель-Али [Дубай]. Трейдером груза выступила компания IK Trading.

Маршрут пролегает через территорию Туркменистана и Ирана, с последующей перевалкой в порту Бендер-Аббас и доставкой морским путем в ОАЭ. Среднее время в пути составляет 18 суток.

Этот шаг стал очередным этапом по развитию логистических маршрутов между Евразией и Ближним Востоком.

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Источник - ЦентрАзия
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