Казахстан. Обнародована информация о количестве скота, принадлежавшего Абаю Кунанбаеву

18:21 19.05.2025

Обнародована информация о количестве скота, принадлежавшего Абаю Кунанбаеву



Мы привыкли воспринимать Абая Кунанбаева прежде всего как гениального поэта, мыслителя и просветителя. Однако не всегда задумываемся о том, что при жизни он был еще и зажиточным человеком, крупным хозяином и влиятельной фигурой в общественной жизни своего времени.



Известно, что предки Абая, в том числе его отец Кунанбай Оскенбаев, были биями, волостными управителями, людьми авторитетными и уважаемыми. В такой семье и вырос Абай - с ранних лет проявляя интерес к общественным делам, он рано раскрылся как способный и дальновидный управленец.



Согласно историческим источникам, опубликованным в 1915 году, в хозяйстве Абая числилось 593 лошади (в том числе 108 жеребят и 167 молодняка), 51 корова, 51 верблюд и 1417 овец. Это не просто цифры - это показатель социально-экономического статуса в условиях казахского общества того времени.



В 1878 году Абай стал полноправным членом Семипалатинского областного статистического комитета. Он активно участвовал в исследовании социально-экономического, этнографического и культурного состояния своего края. Членство в этом комитете было не просто почетным званием - оно предполагало определенный уровень образованности и активную гражданскую позицию. Абай достойно справлялся с этой задачей, внося весомый вклад в развитие региона.



Сведения о хозяйстве Абая - это не просто статистика. Это исторические свидетельства, позволяющие глубже постичь личность Абая, его окружение и устройство казахского общества конца XIX - начала XX века.



Управление культуры, развития языков и архивного дела области Абай

Мұхит Сүттібай



