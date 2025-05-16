Проблемы сохранения ледников: суждения и рекомендации, - Сирожидинов Камолидин

12:36 20.05.2025 Проблемы сохранения ледников: суждения и рекомендации.



В конце мая месяца т. г. в г. Душанбе состоится (в течение 3-х дней) представительное большое мероприятие мирового масштаба - международная конференция высокого уровня по обмену мнениями, обсуждения и поиска решений проблем сохранения ледников в глобальном, континентальном, региональном и национальном уровне.



Конференция организовывается правительством Республики Таджикистан совместно с международными партнерами – специализированными учреждениями ООН: ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), ВМО (Всемирная метеорологическая организация), ПРООН (Программа развития ООН), и международным финансовым институтом АБР (Азиатский банк развития).



В соответствии с резолюцией, принятой в ГА ООН, 2025 год объявлен Международным годом сохранения ледников. Конференция приурочена также к этому Международному году.



Известно, что ледники имеются во всех континентах за исключением Австралии. В мире насчитывается более 200 тыс. ледников, покрывающих площадь около 700 тыс. кв. км, хранят около 170 тыс. куб. км льда или 158 тыс. куб. км, пресной воды, что составляет 70% мировых запасов. Ледники покрывают около 10% общей площади Земли.



Таджикистан является одним из стран Азии, который очень богат ледниками. Установлено, что в стране общее количество ледников площадью более 0,5 кв. км составляет 9009 единиц. Площадь современного оледенения оказалось равным 7979,2 кв. км (6% территории РТ). Объем льда, заключенного в ледниках, достигает более 400 куб. км, который почти в 8 раз превышает среднемноголетний годовой сток рек нашей страны. Учтены все ледники Таджикистана площадью более 0,5 кв. км. Ледники размером менее 1 кв. км составляют около 80% от общего числа, но суммарная их площадь не превышает 15% всей площади оледенения. Ледники – возобновляемые/восстанавливаемые источники водных ресурсов. В Таджикистане ледники в годовом разрезе питают более 20% стока рек страны, а летом 70-75%. Таяние ледников Таджикистана вносит значительный вклад в речной сток бассейнов Амударьи и Зеравшана. Ледники Таджикистана обеспечивают жизненно важные региональные экосистемные услуги (хранение воды и регулирование речного стока).



В наше время, в связи с общей сильной фоновой загрязненностью атмосферного воздуха (увеличение количества пыли в атмосфере, усиление отдачи тепла землей) могут наблюдаться сокращение площадей оледенения ледников Таджикистана и полное уничтожение мелких ледников, возрождения которых в современных климатических условиях произойти не может. Пока точных современных данных по деградированным ледникам различных водосборных бассейнов рек Таджикистана не имеются. Такие данные отсутствуют. Также нет данных, о распространении лесной растительности (благодаря высокой влажности) на освободившиеся от ледников земли. Однако точно установлено, что как в отношении осадков, так и других климатических элементов, наблюдаются колебательные изменения, различной продолжительности и степени отклонения от среднего значения



Возможное уменьшение и исчезновение ледника любой формы и размеров может привести не только к прекращению естественного регулирования стока рек, но и к уменьшению выпадающих в горах осадков, увеличению испарения с площади водосбора, а, следовательно, к уменьшению водности рек. К счастью, этого пока в Таджикистане интенсивно не происходит. Можно на примере бассейна реки Сиама с площадью водосборного бассейна всего в 176 кв. км проиллюстрировать сказанное.



На 54-ом километре Варзобского ущелья (севернее г. Душанбе) ниже устья реки Майхура в реку Варзоб справа впадает река Сиама, бассейн которой с 46 речками имеет развитое (малое по площадям) оледенение и судя по постоянному, приблизительно одинаковому наблюдаемому речному стоку в летние месяцы каждого года, можно утверждать, что природный стокообразующий компонент бассейна реки Сиама на протяжении многих десятков лет остается неизменным. Количество ледников в бассейне -31 единиц. Ледники мелкие, площадь каждой из них от 0,1 до 0,5 кв. км. Общая площадь всех ледников всего 7,3 кв. км. Если бы ледники водосборов уничтожались самой природой, то в первую очередь исчезали бы мелкие ледники бассейна реки Сиама, и река, возможно, пересохла бы летом из-за отсутствия ледников в его верховьях и обычного отсутствия выпадающих в бассейн реки летних осадков и скудности грунтовых вод. Такого явления не происходить, и не наблюдается. Нет общественно доступных документальных сведений о деградации ледников бассейна. Однозначно, река не пересыхает летом. Это означает того, что ледники бассейна реки Сиама живут и дают влагу в жаркие летние месяцы каждого года.



Гидрологическая роль ледников большинства стран, если не всех, заключается в перераспределении стока атмосферных осадков во времени. Аккумулируя осадки, выпадающие в холодный сезон, ледники отдают их в летний период. Таяние ледников формирует значительную часть речного стока в горных районах, особенно летом (70-75%), когда вода нужнее всего для орошения сельскохозяйственных культур в нижележащих долинах. Таким образом, ледники играют важную роль, поскольку являются источником воды в летнее время.



Ледники играют ключевую роль в поддержании экосистем и климатических систем планеты. Ледники способствуют охлаждению атмосферы. Ледники не только служат источником пресной воды, но и влияют на климатические условия и биологическое разнообразие.



Широко признано экологическое, социально-экономическое, культурное и духовное значение ледников (для многих коренных народов ледники имеют глубокое культурное и духовное значение). Ледниковая среда также привлекает туристов, и представляет собой экономический актив, приносящий пользу сельскому хозяйству и гидроэнергетике. На ледниках осуществляются и другие виды деятельности, такие как: альпинизм, спасательные миссии и научные экспедиции.



Словом, сохранение ледников необходимо для экологической и экономической стабильности. Необходимо сохранять и сберегать ледники как стратегических запасов воды для потребления и использования человеком, для сельского хозяйства и пополнения речных бассейнов, для поддержания биоразнообразия, как источника научных данных и как культурно-духовной и туристической достопримечательности.



Обычное природное, постепенное и нормальное ежегодное таяние ледников (за исключением ледников полярных регионов которые не тают) поддерживает естественный круговорот воды в природе. Пока накопление снега равно или превышает таяние и абляцию, ледник будет оставаться в равновесии или даже расти. Как только количество снега уменьшится или таяние увеличится, ледник начнет отступать. Это отступление ледников приводит к образованию и росту большого количества ледниковых озер.



По мнению многих специалистов/экспертов, исследовательские, экспедиционные и другие работы которых опубликованы, становится отчетливо ясным, что, к сожалению, таяние ледников увеличивается и во многих частях света оно выше нормы. Приток воды в результате их интенсивного таяния нарушает естественный круговорот воды в природе.



По мнению гляциологов, основная причина ускоренного таяния ледников – глобальное потепление. Ледники очень чувствительны к колебаниям температуры, быстро реагируют на колебание/изменение климата и в целом за последние десятилетия значительно отступили и истончились. Колебания ледников представляют собой четкие визуальные индикаторы изменения или колебания глобального климата. Вследствие чего некоторые ледники даже исчезают.



Баланс между выпадением снега и таянием льда нарушился из-за глобального потепления. В настоящее время процесс интенсивного таяния ледников ускорился и достиг рекордных показателей. Более того, из-за ускоренного таяния ледников и потепления происходит изменение ареалов животных и насекомых – они расширяются к полюсам. Это ведет к дополнительным рискам в сельском хозяйстве – болезням растений и нашествию насекомых-вредителей. Также ожидается, что потребность в оросительной воде на единицу орошаемой площади увеличится из-за глобального потепления.



Среднегодовые температуры хотя и не значительно, но растут, а количество осадков уменьшается. Как следствие, ледники теряют в размерах, в объеме. Крупные ледники распадаются. Они преимущественно состоят из нескольких ледяных потоков, которые в свою очередь, стаивают, отступают, отсоединяются друг от друга. Масса ледников во всем мире снижается с 1970-х годов. Больше невозможно сохранить ледники в том объеме, в котором они находились в то время. Следовательно, в процессе меняющейся в настоящее время криосферы, сохранение современных объемов и площадей ледников является одной из самых неотложных задач человечества.



Необходимо действовать! В глобальном масштабе совершенно ясным действием является быстрое сокращение выбросов парниковых газов и ограничение глобального среднегодового потепления до 1,5 градусов по Цельсию. На региональном уровне - укрепление регионального сотрудничества в области управления трансграничными водными ресурсами и снижения риска бедствий, связанных с ледниковыми опасностями. На национальном же уровне странам необходимо разработать конкретную политику по защите и охране имеющихся у них ледников, а также включить ледники в национальную политику и планирование адаптации.



Как можно сохранить ледники? Важнейшие меры по защите ледников должны включать создание охраняемых территорий (особенно важные ледниковые системы объявить стратегическими заповедниками), систематический мониторинг (проведение непрерывных наблюдений за колебаниями/динамикой ледников), наилучшие практики землепользования, внедрение интегрированного управления водными ресурсами и разработку систем оповещения для борьбы с возможными криосферными рисками. Необходимо защитить ледники так, чтобы не подвергать людей риску и, не препятствуя определенным стратегиям адаптации к изменению климата.



Вместе с тем, нельзя упускают из виду ледниковые опасности, и признавать возможные опасности, связанные с ледниками. Несмотря на свою социально-экономическую и экологическую значимость, отдельные ледники и ледниковые системы также связаны с рядом разрушительных геоморфологических и гидрологических процессов. Например, внезапные и/или постепенные изменения в динамике ледников могут спровоцировать опасные явления, такие как прорывные наводнения на ледниковых озерах, которые могут нанести ущерб территориям, и населенным пунктам расположенным в десятках километров ниже по течению, и ледяные лавины, оползни.



Социально-экономический ущерб, причиняемый ледниками, в основном связан с эпизодическим наступлением ледников, гидрологическими последствиями блокирования горных рек, а также ростом и разрушением озер, покрытых льдом. Так, например, в 1963 году в результате катастрофического наступления ледника Медвежьего в верховье р. Ванч на Памире (Таджикистан) он продвинулся вниз по долине на 1,6 км. Наступление сопровождалось образованием подпрудного озера и разрушением поселка геологов. Подвижка этого же ледника произошла в 1973 году, благодаря своевременно принятым мерам катастрофических последствий удалось избежать. Таких пульсирующих ледников в Таджикистане насчитывается 78 единиц. Пульсирующие ледники могут быть особенно опасными, поскольку могут образовать ледяные дамбы, блокирующие реки.



Нельзя игнорировать возможность наступления ледников, быстрого отступления ледников и сопутствующих проблем. Необходимо разработать конкретные планы, касающихся профилактических или чрезвычайных мер при борьбе с ледниковыми опасностями, своевременно принять и осуществлять меры по их снижению. Безусловно, принятые меры снижают опасность, которую ледники и ледниковые озера представляют для населения, расположенного ниже по течению и гидроэлектростанций.



Должны быть определены учреждения, отвечающие за мониторинг и инвентаризацию ледников. Также должно быть четко указано, какие национальные и местные учреждения и органы власти отвечают за выявление ледниковых опасностей и управление ими, чтобы при необходимости предоставлять квалифицированный персонал, оборудование и ресурсы. Четко определенные институциональные роли являются ключевым моментом в управлении ледниковыми угрозами.



Все изложенные вопросы в той или иной степени охвачены тематической программой международной конференции. Безусловно, результаты обсуждений будут отражены в принимаемых заключительных документах.



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе, 20 мая 2025 г. Источник - ЦентрАзия

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