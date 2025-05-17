Руководитель французской разведки, суть которого раскрыл Павел Дуров, - П.В.Густерин

22:46 20.05.2025

П.В. Густерин



Руководитель французской разведки, суть которого раскрыл Павел Дуров



18 мая с.г. предприниматель в сфере IT-технологий П.В. Дуров заявил: "Этой весной в Salon des Batailles отеля Hôtel de Crillon Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Белоруссии или Иране. И не начнем делать это в Европе" (перевод с английского языка сообщения Дурова в Telegram).



Вот что нам известно о главе генерального директората внешней безопасности Франции (название внешней разведки Пятой республики) мсье Лернере.



Николя Лернер был назначен руководителем внешней разведки Франции 20 декабря 2023 г., а вступил в эту должность 9 января 2024 г.



На день назначения Лернеру, коренному парижанину, шел 46-й год.



В 1999 г. Лернер окончил Парижский институт политических исследований по специальности "юриспруденция".



До 2018 г. Лернер делал карьеру в МВД Франции, достигнув поста заместителя директора МВД.



В 2018-2024 гг. Лернер занимал должность генерального директора по внутренней безопасности Франции.



Несомненно, заявление П.В. Дурова нанесло вред как репутации самого Лернера, так и всей Франции, включая ее смешного президента Макрона.



