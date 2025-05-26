|Казахстан в пять раз увеличит пропускную способность железной дороги на Китай
13:56 26.05.2025
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 мая 2025 года
г. Астана
В пять раз увеличится пропускная способность железной дороги на Китай
В Казахстане готовятся к вводу вторые пути на железнодорожном участке Достык – Мойынты протяженностью 836 километров.
Инфраструктурный проект реализуется по поручению Главы государства, при поддержке правительства, "Самрук – Казына", областных акиматов и очень важен для транспортно-транзитного потенциала страны. Дорога связывает Казахстан прочными торговыми связями с Китаем. Ее модернизация увеличит перевозки грузов в данном направлении и повысит их качество. Ожидается, что пропускная способность участка увеличится в пять раз – с 12 до 60 пар поездов в сутки.
Строительно-монтажные работы на участке начались в начале 2023 года. Чтобы увеличить пропускную способность участка всего было отсыпано порядка 8,2 млн кубометров земли, уложено более 800 километров железнодорожного полотна с учетом развития и модернизации 32 станций, построено 92 моста. Модернизированы системы энергообеспечения и связи. Внедрена отечественная система управления движения поездов.
Во время строительства специалисты преодолели ряд сложностей, связанных с непростым рельефом местности. Чтобы проложить второй путь, на некоторых участках проводились буровзрывные работы для разрыхления скальных пород. Большая стройка дала дополнительный толчок к развитию отечественных предприятий, которые приобрели уникальный опыт, усилили технические мощности, повысили квалификацию специалистов, нарастили объемы производства. У казахстанских заводов закуплено более 100 тысяч тонн рельсов и порядка 1,5 миллиона железобетонных шпал. Доля казахстанского содержания в строительстве составила 85%.
Учитывая стратегическую значимость проекта и высокие темпы строительно-монтажных работ, движение по вторым путям будет запущено уже в июне. Это раньше нормативного срока строительства на два года.