Казахстан в пять раз увеличит пропускную способность железной дороги на Китай

13:56 26.05.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 мая 2025 года

г. Астана



В пять раз увеличится пропускная способность железной дороги на Китай



В Казахстане готовятся к вводу вторые пути на железнодорожном участке Достык – Мойынты протяженностью 836 километров.



Инфраструктурный проект реализуется по поручению Главы государства, при поддержке правительства, "Самрук – Казына", областных акиматов и очень важен для транспортно-транзитного потенциала страны. Дорога связывает Казахстан прочными торговыми связями с Китаем. Ее модернизация увеличит перевозки грузов в данном направлении и повысит их качество. Ожидается, что пропускная способность участка увеличится в пять раз – с 12 до 60 пар поездов в сутки.



