Значение военного аспекта крещения Руси для датировки этого события, - П.В.Густерин

10:00 28.05.2025 П.В. Густерин



Значение военного аспекта крещения Руси для датировки этого события



Крещение князя Владимира в купели одной из церквей Херсонеса Таврического. Миниатюра из Радзивилловской летописи



В.М. Васнецов. Крещение Руси. Фреска Владимирского собора в Киеве



В России получила широкое распространение версия крещения Руси, изложенная в летописи "Повесть Временных Лет", составленной в начале XII в. Разумеется, объективность изложения обстоятельств крещения Руси монахом Киево-Печерской лавры св. Нестором можно поставить под сомнение.



Для соблюдения объективности освещения столь значимого для России события и уточнения его датировки необходимо привлечь иноязычные источники и оценить степень их совпадения как между собой, так и с ПВЛ.



Прежде всего, речь идет о сочинении арабского историка Яхьи бен Саида аль-Антаки (ок. 980 – ок. 1066):



"И стало опасным дело его (положение императора Василия. – П.Г.), и был им озабочен царь Василий по причине силы его (Варды Фоки Младшего. – П.Г.) войск и победы его над ним. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю русов (князю Владимиру. – П.Г.), – а они его враги, – чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на это. И заключили они между собой его договор о свойстве, и женился царь русов на сестре Василия (царевне Анне. – П.Г.), после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его страны, а они народ великий. И не причисляли себя русы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов, и они окрестили царя и всех, кого обнимали (охватывали. – П.Г.) его (князя Владимира. – П.Г.) земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране русов. И когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов также и соединились с войсками греков, которые были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и сушей в Хрисополь (нынешний Ускюдар. – П.Г.). И победили они Фоку, и завладел царь Василий приморскою областью, и захватил все суда, которые были в руках Фоки". [1]



Следующим автором, достойным упоминания, является также арабский историк Абу Шуджа Мухаммед бен аль-Хусейн Захир-ад-Дин ар-Рудравари (1045–1095). Он оставил "Продолжение Книги испытаний народов и осуществления заданий", которое является продолжением сочинения Ибн Мискавайха и в некоторой степени отличается от приведенного выше изложения Яхйи аль-Антаки:



"Рассказ о том, как Вардис [Фока Младший], сын Льва [Фоки], изменнически поступив с Вардою [Склиром] и схватив его, затем переменил свое отношение к нему на лучшее и освободил его. Вардис [Фока Младший], расставшись [со Склиром], расположился вблизи Константинополя, объявляя войну Василию и Константину, византийским царям. Общее настроение было за него; войска и население присоединились к нему. И остались оба царя с малым количеством людей внутри города и его неприступных твердынь. Посредством какого приема возвратили оба византийских императора спокойствие своему пошатнувшемуся положению. Когда их положение поколебалось, они вступили в переговоры с царем русов и попросили у него помощи. На это он предложил им выдать за него замуж их сестру. Они оба на это согласились. Но женщина воспротивилась отдать себя тому, кто разнится с ней в вере. Начались об этом переговоры, которые закончились вступлением царя русов в христианство. Тогда брак был заключен, и женщина была подарена ему (царю русов. – П.Г.). Он послал им обоим на помощь великое множество своей дружины, причем все были большой силы и отваги. Когда помощь прибыла в Константинополь, они переправились через море на кораблях для встречи с Вардисом [Фокой Младшим]. Тот, глядя на них, не придал им значения и подшучивал над ними: как это они так самонадеянны в своем предприятии! Едва они высадились на берег и оказались на одной земле с врагом, как разгорелся между ними бой, и победителями вышли русы. Они убили Вардиса [Фоку Младшего], и войска его рассеялись". [2]



Нельзя не согласиться с М.В. Бибиковым, что большую роль в распространении христианства и просвещения на Руси сыграла византийская царевна Анна, сестра императора Василия II Болгаробойцы, ставшая русской княгиней – супругой князя Владимира. Этот брак, как видно, был тесно связан с обстоятельствами крещения Руси. Однако, сведений об Анне сохранилось очень мало как в древнерусских, так и в византийских источниках. Из византийцев лишь автор XI в. Иоанн Скилица в сочинении "Обозрение истории" сообщает о рождении Анны сразу после известия о смерти ее отца, императора Романа II (умер 15 марта 963 г.):



"Его власть наследуют дети его Василий и Константин вместе с матерью Феофано, родившей ему за два дня до смерти и дочь, которую назвали Анной" (Scyl., 525.37–39).



Скилица также сообщает о бракосочетании Анны с русским "архонтом Владимиром", объясняя этот брак необходимостью получить военную помощь от русского князя:



"Он ведь призвал их на помощь в войне, сделав архонта Владимира зятем благодаря своей сестре Анне (Scyl. 336.89–90). Это свидетельство также попадает в византийскую историографию XII в., будучи дословно переданным Иоанном Зонарой (Zon., III.553.1–2)". [3]



Также М.В. Бибиков сообщает важную версию датировки крещения Руси:



"Одна из малых хроник, известная из Cod. Vat. gr. 840, содержит [...] краткую хронологическую запись, касающуюся русской истории: это примыкающее к текстам по русской церковной истории (т.н. "Отрывки В.Н. Бенешевича") свидетельство о крещении князя Владимира и всей Руси при нем осенью 989 г. – редчайшее в византийской традиции". [4]



Эта версия датировки крещения Руси имеет под собой основание, поскольку предоставленный Владимиром отряд численностью 6 тысяч воинов принял участие в решающем сражении 13 апреля 989 г. под городом Абидосом, расположенным на азиатском берегу Геллеспонта, где войска Варды Фоки Младшего были разбиты, а сам он погиб.



Численность русских воинов, бывших в распоряжении императора Василия, точно указана армянским историком XI в. Степаносом Таронским:



"...Весь народ рузов, бывший там, поднялся на бой: их было 6000 человек пеших, вооруженных копьями и щитами, которых просил царь Василий у царя рузов [Владимира] в то время, когда он выдал сестру свою [Анну] замуж за последнего. В это же самое время рузы уверовали во Христа". [5]



Теперь сравним приведенные выше сведения с той частью ПВЛ, которая имеет отношение к крещению Руси (подготовка текста и перевод О.В. Творогова):



"...В 6496 (988) году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на другом берегу лимана, на расстоянии полета стрелы от города, и крепко сопротивлялись горожане. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: "Если не сдадитесь, то простою и три года". Они же не послушали его. Владимир же, изготовив войско свое, приказал насыпать землю горой у городских стен. И когда насыпали они, корсунцы, подкопав стену городскую, крали насыпанную землю, и носили ее себе в город, и ссыпали посреди города. Воины же присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж именем Анастас, корсунянин, пустил стрелу, написав на ней: "Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока". Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: "Если сбудется это, – сам крещусь!" И тотчас же повелел копать поперек трубам, и перекрыли воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к цесарям Василию и Константину сказать: "Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу". И, услышав это, опечалились цесари и послали ему весть такую: "Не пристало христианам жениться и выдавать замуж за язычников. Если же крестишься, то и ее получишь, и царство небесное воспримешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя". Услышав это, сказал Владимир посланным к нему от цесарей: "Скажите цесарям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде разузнал о законе вашем и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи". И рады были цесари, услышав это, и упросили сестру свою, именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: "Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе". Ответил же Владимир: "Пусть пришедшие с сестрою вашею и крестят меня". И послушались цесари и послали сестру свою, сановников и пресвитеров. Она же не хотела идти к язычникам и сказала им: "Лучше бы мне здесь умереть". И сказали ей братья: "Может быть, обратит Бог Русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам то же". И едва принудили ее. Она же села на корабль, попрощалась с ближними своими с плачем и отправилась через море. Когда прибыла в Корсунь, вышли корсунцы навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и отвели ее в палату. По божественному промыслу разболелись в то время у Владимира глаза, и не видел ничего, и скорбел сильно и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: "Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не сможешь избавиться от недуга этого". Услышав это, Владимир сказал: "Если же так и будет, то поистине велик Бог христианский". И повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тот тотчас же прозрел. Владимир же, увидев свое внезапное исцеление, прославил Бога: "Теперь познал я истинного Бога". Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви святой Софии, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди града, где собираются корсунцы на торг; палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней, а царицына палата – за алтарем. После крещения привели царицу для совершения брака". [6]



Как видно, ни о какой помощи Византии со стороны Руси в ПВЛ речи не идет.



Зарубежные же источники дружно молчат о событиях, связанных с Херсонесом.



Это можно объяснить следующим образом. В сражении под Абидосом князь Владимир участия не принимал, а при взятии Корсуни он проявил себя молодцом, поэтому св. Нестор и расписал это событие с явным приукрашиванием.



А для византийских и восточных авторов взятие русскими Корсуни не было событием, заслуживавшим упоминания. Зато сражение под Абидосом могло изменить судьбу Византийской империи, что могло в свою очередь отразиться на положении ее арабских и армянских соседей.



Одно событие не исключает другое, однако они вносят неоднозначность в хронологию. По мнению Ю.А. Артамонова, изложенному в Православной энциклопедии, "Василий и Константин, однако, не спешили, по всей видимости, выполнять взятые на себя обязательства по договору с Владимиром. Киевский князь решил силой заставить К-поль выполнить условия ранее достигнутого соглашения и захватил Херсонес (в 989 или 990) – главный опорный пункт визант. влияния на Крымском п-ове. Цари были вынуждены поспешить с отправкой сестры Анны в Херсонес, где и состоялось ее бракосочетание с Владимиром. В крещении кн. Владимир получил имя Василий в честь царствующего имп. Василия II. В рамках предложенной реконструкции событий вопрос о месте принятия христианства Владимиром и его дружиной не может быть решен однозначно: крещение могло состояться как в Киеве после заключения договора в 987/8 г., так и в Херсонесе после прибытия туда царевны Анны в 989 или 990 г.". [7]



По нашему мнению, наиболее вероятная дата крещения Руси – год 989.



ПРИМЕЧАНИЯ.

[1] Перевод в кн.: Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхьи Антиохийского / Издал, перевел и объяснил В.Р. Розен. СПб., 1883, с. 23–24.

[2] Перевод в кн.: Кезма Т. Рассказ арабского историка XI века Абу-Шоджи. К., 1927, с. 393–394.

[3] Бибиков М.В. Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси. Т. I. М., 2004, с. 66.

[4] Бибиков М.В. Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси. Т. 2. М., 2009, с. 271.

[5] Всеобщая история Степаноса Таронского Асохика по прозванию, писателя XI столетия / Переведена с армянского и объяснена Н. Эминым. М., 1864, с. 200.

[6] Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997, с. 155, 157.

[7] Артамонов Ю.А. Крещение Руси // Православная энциклопедия. Т. XXXVIII. М., 2015, с. 728.



См. мои связанные с темой статьи:



1) Военная судьба Радзивилловской (Кенигсбергской) летописи

https://centrasia.org/newsA.php?st=1597267560



2) Политико-религиозная дуалистичность утверждений в посланиях монаха Филофея

https://centrasia.org/newsA.php?st=1747083600 Источник - ЦентрАзия

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