О лицемерии МИД Польши, обвинившего российскую сторону в вандализме, - П.В. Густерин

22:15 30.05.2025 Российское законодательство выше недовольства иностранцев, или Чем недовольны поляки

П.В. Густерин



На фото: Польский мемориал близ села Медное, Тверская область.

КПП и ворота 29-го военного городка, г. Тверь.



16 мая с.г. представитель мемориального комплекса "Медное" сообщил о демонтаже барельефов польских воинских наград на польском воинском захоронении, так как они были установлены с нарушением законодательства РФ.



В ответ на это глава МИД Польши Р. Сикорский обвинил российскую сторону в вандализме. Он также заявил, что польское внешнеполитическое ведомство передало российской стороне ноту протеста.



Представитель МИД РФ М. Захарова 22 мая с.г. назвала заявление Сикорского лицемерным. Она отметила, что Варшаве надо обратить внимание на собственные территории, где уничтожено сотни советских мемориалов и постоянно происходят акты вандализма над сохранившимися памятниками советским воинам.







Я, автор этой статьи, летом 1996 г., будучи старшим лейтенантом в/ч 53956 (29-й военный городок, г. Тверь), вместе со своим начальником майором Александром Захаровичем Польченко сопровождал воинскую команду, которая обеспечивала полевое размещение представителей польского министерства обороны вблизи села Медное. Эти польские военные прибыли в Тверскую область для совершения воинских ритуалов над местом захоронения своих соотечественников. Мемориал здесь появился позже.



Как очевидец я утверждаю, что польской стороне командованием части, командир которой полковник Юрий Анатольевич Соловьев являлся и начальником гарнизона г. Тверь, было оказано все возможное содействие: автобус и грузовики с водителями, палатки, сухпайки и т.п. Не было полевых кухонь, поскольку они в это время были задействованы в полевом выходе нашей части.



Координация действий происходила через сопровождавших из каких-то структур, которым мы вопросов не задавали. Помню, что поляки держались очень надменно и отстраненно, и ни один из них не подошел к майору Польченко или ко мне, чтобы поприветствовать или поблагодарить представителей воинской части за оказываемую помощь: даже палатки наши солдаты разбивали. Хотя я готов был пообщаться с гостями и на польском, знания которого вынес из общения с поляками-соседями моего деда Павла, жившего под Минском.



Пусть теперь польские функционеры - пся крев (сукины дети) - не обижаются...



***



О ситуации в ряде стран Европы вокруг осквернения и разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны

(Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации)

https://www.mid.ru/

27.05.2025 10:00







Польша



Польша является одной из стран, власти которой активно ведут "войну" с памятниками и мемориалами в честь бойцов Красной Армии, погибших в ходе освобождения страны от нацизма в годы Второй мировой войны. Причинно-следственные связи и оценка событий того трагического для всего человечества периода целенаправленно искажаются в угоду политической конъюнктуре. Распространяются тезисы, отрицающие решающий вклад Красной Армии в разгром гитлеровской Германии, а также прилагаются усилия по ликвидации советского / российского военно-мемориального наследия в Польше. Провозглашена задача вытеснения из общественного сознания памяти об освободительной роли Красной Армии, 600 тысяч солдат и офицеров которой погибло при освобождении Польши от нацистов, и о спасении ею польского народа от физического уничтожения нацистами. Советские военнослужащие в польском публичном информационном поле фигурируют исключительно в негативном ключе, голословно и вне контекста исторических событий обвиняются в совершении преступлений в отношении мирных граждан и объектов гражданской инфраструктуры. Наряду с этим продвигается идея о "двойной оккупации" Польши – нацистской и советской. Сама же Польша местной пропагандой позиционируется исключительно как главная жертва "двух тоталитаризмов".



Наряду со сносом памятников советским воинам польские власти прилагают усилия по обелению пособников нацистов. Особое место в польской политике фальсификации истории занимают предпринимаемые на государственном уровне усилия по прославлению роли "героев подполья" – "проклятых" (или "несломленных") солдат[97] в достижении свободы и независимости послевоенной Польши (что стало якобы возможным лишь на стыке 1980-х-1990-х гг.[98]).



Помимо этого, следуя русофобским курсом и проявляя солидарность с неонацистским режмимом на Украине, власти Польши применяют двойные стандарты применительно к фигурам и событиям периода Второй мировой войны, к которым даже в самом польском обществе относятся негативно. В том числе это проявляется в отношении к событиям Волынской резни[99].



"Декоммунизация" публичного пространства в Польше осуществляется на основании закона "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя" от 1 апреля 2016 г. (с последующими изменениями). Сносятся памятники советским воинам-освободителям как "символизирующие коммунизм" либо "пропагандирующие этот строй". Таким образом Польша нарушает свои международные обязательства, вытекающие из Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 г., межправительственных соглашений о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 25 августа 1993 г. и о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 г.



Причем в конце 2010-х гг. ликвидация памятников совестким воинам в Польше происходила не только путем сноса, но также посредством их обезличивания (удаления упоминаний о воинах Красной Армии, в честь которых монументы были поставлены), изменения внешнего облика и характера.



За период с конца 1990-х гг. по настоящее время в Польше была уничтожена большая часть памятников в честь советских солдат вне территории захоронений: из 561 такого памятника, внесенного в "Перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша", составленный совместно с польской стороной в 1997 г., к 2024 г. осталось несколько десятков, однако и эти уцелевшие мемориалы находятся под угрозой уничтожения.



После начала российской Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса число актов вандализма на советских мемориалах и захоронениях на территории Польши многократно возросло. Как правило, вандалы наносят нацистскую и украинскую неонацистскую символику, нецензурную лексику, а также обливают памятники краской.



В 2022 г. зафиксировано 46 случаев вандализма в отношении захоронений советских воинов, 4 – в отношении не связанных с захоронениями памятников и 18 случаев незаконных сносов монументов. В частности, такие инциденты имели место в городах и населенных пунктах воеводств: в Великопольского (г. Равич, г. Познань и г. Гнезно); Свентокшиского (г. Сандомир); Любуского (г. Жары); Мазовецкого (г. Варшава, г. Радом, г. Гарволин и г. Минск-Мазовецкий); Силезского (г. Катовице и г. Хожув); Нижнесилезского (г. Вроцлав, г. Любань, г. Валбжих, г. Конты-Вроцлавске, г. Свидница и г. Болеславец); Поморского (г. Гданьск, г. Жуково и г. Тчев); Западно-Поморского (г. Колобжег и г. Кошалин); Куявско-Поморского (н.п. Глинки (р-н г. Торунь) и г. Бродница); Малопольского (г. Щуцин, д. Венгжце, г. Мысленице и г. Вадовице); Подкарпатского (г. Кросно и г. Мелец); Люблинского (дер. Флисы и н.п. Вилькув); Подляского (г. Замбрув и д. Харасимовиче); Варминьско-Мазурского (г. Эльблонг, г. Любава, г. Оструда и д. Вронки-Вельке); Лодзинского (г. Лодзь, г. Згеж и г. Петркув-Трыбунальски). Четыре инцидента, не связанных с захоронениями, были зафиксированы в отношении памятников в г. Олыштын Варминьско-Мазурского воеводства, г. Глубчице Опольского воеводства, дер. Венгжце Малопольского воеводства и г. Гливице Силезского воеводства. Некоторые мемориальные объекты (в г. Варшава, г. Познань, г. Вроцлав, г. Тчев, г. Любань) подвергались неоднократному осквернению. Ряд памятников (в частности, в н.п. Хшовице-Фольварк, г. Глубчице) сносился "под камеры".



Наряду с этим представители польских властей открыто озвучивали намерения по уничтожению мемориалов в честь погибших бойцов Красной Армии. В марте 2022 г. председатель Института национальной памяти (ИНП) К.Навроцкий заявил о том, что у ИНП имеется список 60 памятных мест, связанных с увековечением Красной Армии, и что ИНП будет стремиться к их ликвидации во взаимодействии с органами местного самоуправления[100]. В апреле 2022 г. на пресс-конференции он пообещал, что в отношении памятников (находящихся вне захоронений) ИНП будет со всей решительностью реализовывать закон о "декоммунизации"[101].



Весьма показательно при этом, что польские местные власти различного уровня инициировали массовый снос советских памятников, находящихся вне мест захоронений, как по согласованию с Институтом национальном памяти Польши, так и самостоятельно.



В 2023 г. имели место 13 актов вандализма на советских захоронениях, 8 случаев незаконного демонтажа мемориальных объектов.



В том числе следует упомянуть следующие. 5 мая 2023 г. в г. Глубчице был демонтирован обелиск, установленный в 1945 г. на бывшей могиле 676 советских воинов 1-го Украинского фронта (по данным Польского Красного Креста, в 1952 г. их останки были перенесены на другое кладбище). В ходе пресс-конференции, предварявшей снос, председатель ИНП К.Навроцкий (K.Nawrocki) и директор Бюро увековечения борьбы и мученичества ИНП А.Сивек (A.Siwek) оскорбляли память погибших советских солдат.



В августе 2023 г. стало известно о том, что на месте снесенного в г. Тересполь (Terespol; Люблинское воеводство) в июле 2022 г. памятника на братской могиле 64 советских воинов, погибших в 1944 г., установлен скульптурный объект, посвященный бывшему бургомистру г. Тересполь (в 1935-1939 гг.).



В ноябре 2023 г. в н.п. Кезлины близ Ольштына (Olsztyn; Варминьско-Мазурское воеводство) по решению польских органов местного самоуправления, согласованному с Институтом национальной памяти и варминьско-мазурским воеводой, был снесен камень-памятник на месте гибели Героя Советского Союза П.С.Дернова, закрывшего собой вражескую огневую точку.



В 2024 г. стало известно о 16 случаях вандализма на захоронениях советских воинов, 2 случаях незаконного сноса мемориальных объектов, а также о 2 актах вандализма в отношении памятников. По состоянию на январь 2025 г. зафиксированы 2 акта вандализма на советских воинских захоронениях.



Об уничтожении памятников российская сторона узнает, как правило, после проведения инвентаризации мемориалов. В последнее время польские СМИ предпочитают о таких фактах умалчивать, поэтому перечень случаев уничтожения монументов, о которых стало известно российской стороне, является далеко не полным и уточняется со временем.



Кроме того, польские органы местного самоуправления по согласованию с Институтом национальном памяти Польши и сами инициируют снос советских памятников, находящихся вне мест захоронений.



В феврале 2024 г. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) объявило в розыск президента (мэра) г. Валбжих (Wałbrzych; Нижнесилезское воеводство) Р.Шелемея (R.Szełemej), по распоряжению которого в сентябре 2022 г. был демонтирован памятник советским воинам, расположенный недалеко от кладбища советских воинов в этом городе, а также К.Навроцкого и бывшего замминистра государственных активов Польши К.Рабенду (K.Rabenda), который добивался ликвидации памятника советским воинам в г. Мальборк (Поморское воеводство) и участвовал в его сносе 9 августа 2022 г. В мае 2024 г. МВД России внесло в базу розыска действующего мэра г. Мальборк М.Хажевского (M.Charzewski) и бывшего мэра г. Бжег (Опольское воеводство) Е.Врембяка (J.Wrębiak).[102]



После начала СВО польская сторона прекратила информировать российские загранпредставительства о фактах обнаружения останков советских воинов и их последующем перезахоронении. Обращения в соответствующие польские органы с подтверждением заинтересованности российской стороны в участии в церемониях перезахоронения останков советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны в боях за освобождение Польши или в немецких лагерях на ее территории, остаются без ответа. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748632500





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