О визите Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Центральную Азию

12:33 31.05.2025

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Самарканд.



В аэропорту ее встретил лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Они вместе осмотрели достопримечательности древнего города.



