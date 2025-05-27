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|О визите Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Центральную Азию
12:33 31.05.2025
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Самарканд.
В аэропорту ее встретил лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Они вместе осмотрели достопримечательности древнего города.
Узбекистан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве по итогам встречи Шавката Мирзиеева и Джорджи Мелони в Самарканде
Президент Узбекистана и премьер-министр Италии посадили дерево
Президент Казахстана встретил в столичном аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Международного форума Астана
Мелони назвала Токаева одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми ей доводилось встречаться.
В ходе первого саммита "Центральная Азия – Италия" также выступили Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Токаев проводил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны
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Ранее сообщалось о визите Мелони в США:
"Мне очень нравится, она одна из настоящих лидеров мира. Исключительный премьер и делает исключительную работу в Италии", - расхвалил прибывшую в Вашингтон 17 апреля с визитом премьер-министра Италии Джорджию Мелони президент США Дональд Трамп, публично демонстрируя свои особые с ней отношения.