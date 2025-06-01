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|В Алма-ате торжественно встретили первый туристический поезд из Сианя (Китай)
11:00 01.06.2025
Пресс-релиз
1 июня 2025 г.
г.Алматы
В Алматы прибыл первый туристический поезд из Сианя
На станцию Алматы-2 прибыл первый международный туристический поезд из Китая по маршруту "Сиань – Алматы". В честь прибытия поезда на перроне была организована торжественная церемония встречи гостей с исполнением казахского кюя на домбре, передающей национальный колорит.
Мероприятие собрало представителей государственной и транспортной сфер двух стран. В нем приняли участие заместитель акима города Алматы, директор муниципального управления культуры и туризма города Сиань, заместитель председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК, а также председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.
"Национальный перевозчик приветствует пассажиров международного туристического поезда "Сиань-Алматы". В целях обеспечения безопасного прохождения состава по территории Казахстана была проведена всесторонняя подготовка. Для удобства движения разработан специальный график, учитывающий особенности маршрута и стыковку с международным сообщением", - отметил, заместитель Председателя Правления АО "НК "ҚТЖ" Ануар Ахметжанов.
Состав состоит из 9 вагонов. В туристическую делегацию входят 246 человек, среди которых представители бизнеса, ученые, актеры и спортсмены, которые в течение пяти дней ознакомятся с историческим и культурным наследием южной столицы Казахстана.
Программа пребывания туристов из Китая включает:
● 1 июня - официальная церемония приветствия и открытие Недели культурного туризма Сиань–Алматы;
● 2 июня - масштабный гуманитарный фестиваль на площади Дворца Республики;
● 3 июня - экскурсии по музеям и достопримечательностям Алматы;
● 4 июня - спортивные и молодежные мероприятия, включая товарищеские матчи и встречи женщин-предпринимательниц;
● 5 и 6 июня - отправление в обратный путь;
● 7 июня в 18:30 (по пекинскому времени) - прибытие поезда в Сиань.
Этот проект стал важным шагом в укреплении культурных связей и развитии туристического сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он реализован по поручению Главы государства и входит в число ключевых инициатив, направленных на развитие железнодорожного туризма и продвижение Казахстана как туристического направления.
Поезд проследовал через город Урумчи, пересек международный пограничный переход Хоргос, где была выполнена смена колесных пар, затем проследовал через станцию Алтынколь и прибыл в Алматы.
Запуск туристического поезда был организован АО "НК "ҚТЖ" при поддержке правительства провинции г.Шэньси, муниципальных властей г.Сиань, а также акимата г.Алматы и при содействии Министерства туризма и спорта РК, Министерства иностранных дел РК.
Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"