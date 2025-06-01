В Алма-ате торжественно встретили первый туристический поезд из Сианя (Китай)

11:00 01.06.2025

Пресс-релиз

1 июня 2025 г.

г.Алматы



В Алматы прибыл первый туристический поезд из Сианя



На станцию Алматы-2 прибыл первый международный туристический поезд из Китая по маршруту "Сиань – Алматы". В честь прибытия поезда на перроне была организована торжественная церемония встречи гостей с исполнением казахского кюя на домбре, передающей национальный колорит.



Мероприятие собрало представителей государственной и транспортной сфер двух стран. В нем приняли участие заместитель акима города Алматы, директор муниципального управления культуры и туризма города Сиань, заместитель председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК, а также председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.



