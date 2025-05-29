Памяти Егора Петровича Ковалевского, - П.В.Густерин

10:00 03.06.2025

П.В. Густерин

Памяти Егора Петровича Ковалевского



Ковалевский – славный малый,

Путешественник удалый:

По Сибири и Уралу,

По отрогам Алатау,



Шел дорогами Балкан,

Из Египта – путь в Судан,

Из Монголии – в Китай,

Заилийский видел край,



Эфиопия, Хива,

И Ташкент, и Бухара,

И в Лахоре побывал,

И в Кашмире не скучал.



Императорам – как брат,

И успешный дипломат:

И надежда, и опора,

Если на Востоке ссора,



А дружить придет пора,

Ковалевскому – ура!

Имя доброе Егор

Чтим и славим до сих пор.



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РУВИКИ

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Ковалевский,_Егор_Петрович



Егор Петрович Ковалевский (6 (18) февраля 1809, по другим сведениям 1811, село Ярошевка, Харьковская губерния - 20 сентября (2 октября) 1868, Санкт-Петербург) - российский путешественник, писатель, дипломат, востоковед, почетный член Петербургской Академии наук (1857), первый председатель Литературного фонда (с 1859).



Некоторые факты из биографии:

Родился в селе Ярошевка Харьковской губернии.

В 1825–1828 годах учился на философском отделении Харьковского университета.

В 1830 году получил чин горного инженера.

До 1837 года работал на Алтайских и Уральских заводах.

В Сибири к 1837 году Ковалевский открыл 4 золотых прииска и получил чин капитана.

В 1837 году по просьбе черногорского владыки Петра был направлен в Черногорию для поисков и разработки золотоносных отложений.

Во время осады Севастополя Ковалевский оставался в штабе князя М. Д. Горчакова до октября 1855 года и собирал материалы для истории этой осады.

В 1856 году князь А. М. Горчаков поручил Ковалевскому управление Азиатским департаментом Министерства иностранных дел (руководил им до 1861 года).

В 1861 году в чине генерал-лейтенанта назначен сенатором и членом Совета министра иностранных дел.

В 1856–1862 годах - помощник председателя Императорского Русского географического общества.



Литературная деятельность Ковалевского началась в 1832 году, он писал также романы и повести, но известность приобрел как автор очерков о поездках в Среднюю Азию, по Южной Европе, Восточной Африке и Восточной Азии.



Некоторые книги Ковалевского: "Четыре месяца в Черногории" (с рисунками и картой, СПб., 1841), "Странствователь по суше и морям" (3 части, СПб., 1843–1845), "Путешествие в Китай" (2 части, СПб., 1853).



За свою жизнь Егор Петрович совершил 10 больших путешествий, было опубликовано около 100 его работ, несколько карт.