 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 12.06.2025
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
14:02  НГ: Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
13:45  Казахстан. Экономика и пропаганда, - Данияр Ашимбаев
12:59  Президент Кыргызстана об утверждении Национальной программы развития до 2030 года
11:55  Президент Узбекистана о важности партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов
10:00  Что мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин
03:44  Китайские ученые ознакомили узбекистанских педагогов и студентов с археометрией
02:53  В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись
02:07  Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами, - Анна Кряжева
01:10  В росте госдолга нет ничего постыдного. Откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня
Среда, 11.06.2025
23:43  В Ашхабаде с песней "Матушка-Земля" отметили День России
21:04  Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
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12:30  Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
12:23  В Кыргызстане началась спецоперация "Нелегал-2025". ГКНБ призвал работодателей к добровольному сотрудничеству
12:16  В Узбекистане для защиты прав инвесторов создадут Ташкентский международный коммерческий суд (TICC)
12:07  Казахстан к тридцатилетию Конституции готовит амнистию
11:28  Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий публикует списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
11:14  Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы
04:09  Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года, - Юрий Тавровский
03:41  Президент Узбекистана призывает все страны к сотрудничеству по четырем направлениям
02:19  МТК "Север – Юг" и его роль в современной евразийской логистике, - Азиз Абдраимов
01:25  Раздать булыжники: кто стоит за мигрантами, разгромившими Лос-Анджелес
00:05  ВС РФ открыли новое направление атаки в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Вторник, 10.06.2025
21:43  Агент Краснов: как дважды президента США долгие годы называли марионеткой Кремля, - ФСК
20:40  НГ: Американцы обвинили Саудовскую Аравию в новой ценовой войне
15:52  В Алматы открыли Международный логистический хаб в рамках "Одного пояса и одного пути"
14:36  Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
04:08  Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT
03:30  Пхеньян и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
02:12  ЕАЭС: новые зоны свободной торговли с зарубежьем – необратимая тенденция, - Алексей Балиев
01:20  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по океану
00:05  ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
Понедельник, 09.06.2025
20:59  СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
15:59  "Соглашение Мар-а-Лаго": Америку не спасет, а мир может подвести к войне, - Валентин Катасонов
15:53  Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева
13:04  Британия буднично и без барабанного боя объявила войну России, - Владимир Корнилов
02:51  МК: Раскрыты причины отказа Украины принять тела военных
02:08  Легкая промышленность Кыргызстана находится на подъеме. Поздравления главы Кабмина
01:45  Средний класс Америки приказал долго жить и ускоренно сходит с ума, - Владимир Прохватилов
00:05  Украина саботирует стамбульские договоренности – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.06.2025
20:42  О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года
17:04  В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский, - СП
12:00  Россия стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
11:34  Фейки: в Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, в России сажают в тюрьму за экзамен по английскому
11:00  Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды
10:20  В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
01:40  НГ: Большинство грузин разочаровались в ЕС. Тбилиси и Москве следует развивать публичную дипломатию
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Суббота, 07.06.2025
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20:31  Минобороны Казахстана о рейдах в отношении граждан призывного возраста
17:00  Исторический шаг. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
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Что мы празднуем 12 июня? - П.В. ГустеринЧто мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин
10:00 12.06.2025

П.В. Густерин

А что мы празднуем 12 июня?

Как известно, день принятия в 1990 г. "Декларации о государственном суверенитете РСФСР" теперь отмечается как национальный праздник "День России".

"Декларация о государственном суверенитете РСФСР" декларировала независимость РСФСР от СССР, то есть независимость России от государства, правопреемником которого она позднее стала. То есть теперь выходит, что Россия празднует независимость от самой себя.

Что за дата является отправной точкой существования современной России?

Как известно Россия под названием РСФСР в 1922 г. стала государством-учредителем СССР, поэтому дата основания РСФСР и является датой основания нашей новой России.

Датой основания РСФСР может быть только одна дата - день создания Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), высшего органа государственной власти советской России, то есть 9 ноября (новый стиль) 1917 г.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749711600


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