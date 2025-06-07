Что мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин

10:00 12.06.2025

П.В. Густерин



А что мы празднуем 12 июня?



Как известно, день принятия в 1990 г. "Декларации о государственном суверенитете РСФСР" теперь отмечается как национальный праздник "День России".



"Декларация о государственном суверенитете РСФСР" декларировала независимость РСФСР от СССР, то есть независимость России от государства, правопреемником которого она позднее стала. То есть теперь выходит, что Россия празднует независимость от самой себя.



Что за дата является отправной точкой существования современной России?



Как известно Россия под названием РСФСР в 1922 г. стала государством-учредителем СССР, поэтому дата основания РСФСР и является датой основания нашей новой России.



Датой основания РСФСР может быть только одна дата - день создания Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), высшего органа государственной власти советской России, то есть 9 ноября (новый стиль) 1917 г.