В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая

19:05 12.06.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

11 июня 2025 г.

г. Астана



В Казахстан прибыли первые экологичные тепловозы



В локомотивном депо Алматы состоялся торжественный прием первых на пространстве СНГ маневровых тепловозов с гибридной силовой установкой серии CKD6H, разработанных CRRC Ziyang (КНР) в рамках сотрудничества с КТЖ.



