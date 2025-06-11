|В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
19:05 12.06.2025
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 июня 2025 г.
г. Астана
В Казахстан прибыли первые экологичные тепловозы
В локомотивном депо Алматы состоялся торжественный прием первых на пространстве СНГ маневровых тепловозов с гибридной силовой установкой серии CKD6H, разработанных CRRC Ziyang (КНР) в рамках сотрудничества с КТЖ.
CKD6H создан на базе платформы экологически чистого транспорта CRRC и адаптирован к суровому климату Центральной Азии. Гибридная силовая установка (дизельный двигатель + тяговая батарея) сочетается с цифровыми технологиями и интеллектуальной системой управления энергопотреблением.
По сравнению с традиционными тепловозами, новый локомотив позволяет сократить расход топлива более чем на 45%, снизить уровень шума на 80%, уменьшить выбросы загрязняющих веществ до 83%.
Новые локомотивы оснащены как дизельным двигателем 540 кВтч, так и аккумуляторной батареей емкостью не менее 900 кВт•ч. Зарядка тягового аккумулятора может производиться от дизельного двигателя и с помощью внешних зарядных станций.
Локомотив CKD6H был разработан, произведен и прошел тестирование всего за 14 месяцев. CKD6H - это шаг к "зеленому" будущему железнодорожного транспорта в Казахстане.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"