 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.06.2025
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
14:02  НГ: Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
13:45  Казахстан. Экономика и пропаганда, - Данияр Ашимбаев
12:59  Президент Кыргызстана об утверждении Национальной программы развития до 2030 года
11:55  Президент Узбекистана о важности партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов
10:00  Что мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин
03:44  Китайские ученые ознакомили узбекистанских педагогов и студентов с археометрией
02:53  В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись
02:07  Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами, - Анна Кряжева
01:10  В росте госдолга нет ничего постыдного. Откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня
Среда, 11.06.2025
23:43  В Ашхабаде с песней "Матушка-Земля" отметили День России
21:04  Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
20:17  SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?
12:30  Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
12:23  В Кыргызстане началась спецоперация "Нелегал-2025". ГКНБ призвал работодателей к добровольному сотрудничеству
12:16  В Узбекистане для защиты прав инвесторов создадут Ташкентский международный коммерческий суд (TICC)
12:07  Казахстан к тридцатилетию Конституции готовит амнистию
11:28  Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий публикует списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
11:14  Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы
04:09  Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года, - Юрий Тавровский
03:41  Президент Узбекистана призывает все страны к сотрудничеству по четырем направлениям
02:19  МТК "Север – Юг" и его роль в современной евразийской логистике, - Азиз Абдраимов
01:25  Раздать булыжники: кто стоит за мигрантами, разгромившими Лос-Анджелес
00:05  ВС РФ открыли новое направление атаки в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Вторник, 10.06.2025
21:43  Агент Краснов: как дважды президента США долгие годы называли марионеткой Кремля, - ФСК
20:40  НГ: Американцы обвинили Саудовскую Аравию в новой ценовой войне
15:52  В Алматы открыли Международный логистический хаб в рамках "Одного пояса и одного пути"
14:36  Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
04:08  Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT
03:30  Пхеньян и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
02:12  ЕАЭС: новые зоны свободной торговли с зарубежьем – необратимая тенденция, - Алексей Балиев
01:20  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по океану
00:05  ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
Понедельник, 09.06.2025
20:59  СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
15:59  "Соглашение Мар-а-Лаго": Америку не спасет, а мир может подвести к войне, - Валентин Катасонов
15:53  Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева
13:04  Британия буднично и без барабанного боя объявила войну России, - Владимир Корнилов
02:51  МК: Раскрыты причины отказа Украины принять тела военных
02:08  Легкая промышленность Кыргызстана находится на подъеме. Поздравления главы Кабмина
01:45  Средний класс Америки приказал долго жить и ускоренно сходит с ума, - Владимир Прохватилов
00:05  Украина саботирует стамбульские договоренности – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.06.2025
20:42  О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года
17:04  В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский, - СП
12:00  Россия стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
11:34  Фейки: в Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, в России сажают в тюрьму за экзамен по английскому
11:00  Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды
10:20  В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
01:40  НГ: Большинство грузин разочаровались в ЕС. Тбилиси и Москве следует развивать публичную дипломатию
00:30  Синьхуа: Д.Трамп заявил о готовящейся смене руководства ФРС
00:05  Readovka: Какими на самом деле должны быть ракетные удары по Украине
Суббота, 07.06.2025
21:24  "Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана
20:31  Минобороны Казахстана о рейдах в отношении граждан призывного возраста
17:00  Исторический шаг. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
15:10  В Минобороны России сообщили о подготовке четырех эшелонов с телами для передачи Украине
12:32  Индия и страны Центральной Азии договорились о совместной разведке редкоземельных минералов
01:47  Киев заявляет, что обмен пленными и прием от России 6000 тел погибших еще не начинались
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
19:05 12.06.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 июня 2025 г.
г. Астана

В Казахстан прибыли первые экологичные тепловозы

В локомотивном депо Алматы состоялся торжественный прием первых на пространстве СНГ маневровых тепловозов с гибридной силовой установкой серии CKD6H, разработанных CRRC Ziyang (КНР) в рамках сотрудничества с КТЖ.



CKD6H создан на базе платформы экологически чистого транспорта CRRC и адаптирован к суровому климату Центральной Азии. Гибридная силовая установка (дизельный двигатель + тяговая батарея) сочетается с цифровыми технологиями и интеллектуальной системой управления энергопотреблением.

По сравнению с традиционными тепловозами, новый локомотив позволяет сократить расход топлива более чем на 45%, снизить уровень шума на 80%, уменьшить выбросы загрязняющих веществ до 83%.

Новые локомотивы оснащены как дизельным двигателем 540 кВтч, так и аккумуляторной батареей емкостью не менее 900 кВт•ч. Зарядка тягового аккумулятора может производиться от дизельного двигателя и с помощью внешних зарядных станций.

Локомотив CKD6H был разработан, произведен и прошел тестирование всего за 14 месяцев. CKD6H - это шаг к "зеленому" будущему железнодорожного транспорта в Казахстане.

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749744300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Спикер Сената принял участие в приеме по случаю Дня России
- Мажилис принял закон об амнистии в связи с 30-летием Конституции
- Главы делегаций ТюркПА посетили Национальный космический центр в Астане
- Экономика и пропаганда
- Премьер-министры Казахстана и Словакии обсудили торгово-экономическое сотрудничество и приняли участие в совместном бизнес-форуме
- Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
- Региональная элита Казахстана
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  