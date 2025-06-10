 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 13.06.2025
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Четверг, 12.06.2025
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Среда, 11.06.2025
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Вторник, 10.06.2025
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Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. ГустеринПерспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин
17:24 14.06.2025

П.В. Густерин
Перспективы ирано-израильской войны

Карта:
Важнейшие ядерные объекты Ирана, ставшие целями Израиля.
Важнейшие военные объекты Ирана, ставшие целями Израиля.

После падения режима Башара аль-Асада 8 декабря 2024 г. стало ясно, что Израиль будет готовиться к удару по территории Ирана, поскольку у израильских ВВС появилась возможность пролета над территорией Сирии, ПВО которой была уничтожена Израилем.

2-месячные переговоры между Ираном и Израилем, проходившие с 12 апреля по 12 июня с.г. при посредничестве Омана (состоялось пять раундов), были ширмой, позволившей МАГАТЭ обвинить Иран в нарушении его обязательств по нераспространению ядерного оружия в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, к которому Иран присоединился в 1963 г. А в ночь с 12 на 13 июня Израилем был нанесен первый удар. То, что удары были нанесены в ночь на пятницу (мусульманский выходной день), чтобы, якобы, застать иранскую сторону врасплох, - совпадение и не более того.

Примечательно, что еще в марте с.г. Трамп предупредил руководство Ирана, что отводит ему два месяца на достижение новой ядерной сделки.

Нападение произошло без объявления войны, поскольку между Ираном и Израилем нет дипотношений. Началась самая настоящая война, поскольку уничтожаются не только ядерные объекты Ирана, но и его военная верхушка. Иран не заставил себя ждать.

Война на истощение может продолжаться дольше, чем в Газе, поскольку там даже с учетом наземной фазы до сих пор боевые действия не закончились (с 16 мая с.г. проводится операция ЦАХАЛ "Колесницы Гидеона", идут бои под Хан-Юнисом). А в случае с Ираном наземная фаза не возможна, так как у Ирана и Израиля вообще нет никаких общих границ.

Примечательно, что Израиль не бьет по Бушерской АЭС, чтобы подчеркнуть необходимость уничтожения именно военных ядерных объектов. Весь мир знает, что в Бушере - мирный атом российского происхождения.

В свою очередь Иран не наносит удары по Иерусалиму, в котором находятся общемусульманские святыни, а сам город является третьим священным городом всех мусульман (после Досточтимой Мекки и Лучезарной Медины).

Хезболла и хуситы поддержат Иран, но их комариные укусы серьезных последствия для Израиля иметь не будут, как это и было до сих пор. Вскоре эти две региональные силы начнут ослабевать, лишившись поддержки Ирана, которому какое-то время будет не до них.

Моральный долг России - оказать всестороннюю, в том числе военно-техническую помощь Ирану в знак благодарности за его помощь в борьбе с бандеровцами и в знак неудовольствия израильской стороной, оказавшей материально-техническую поддержку бандеровскому режиму. Не надо забывать и о хуситах, наших естественных союзниках.

Для восполнения потерь иранских физиков-атомщиков и командного состава Вооруженных Сил Ирана можно было бы объявить о наборе иранских студентов и слушателей в соответствующие российские гражданские и военные вузы в рамках "научного обмена", а также об оказании Ирану "разнообразной гуманитарной помощи".

Востоковед: ирано-израильская эскалация – это начало большой войны
https://radiosputnik.ru/20250614/gusterin-1978664939.html

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749911040


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