Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин

17:24 14.06.2025

П.В. Густерин

Перспективы ирано-израильской войны



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Важнейшие ядерные объекты Ирана, ставшие целями Израиля.

Важнейшие военные объекты Ирана, ставшие целями Израиля.



После падения режима Башара аль-Асада 8 декабря 2024 г. стало ясно, что Израиль будет готовиться к удару по территории Ирана, поскольку у израильских ВВС появилась возможность пролета над территорией Сирии, ПВО которой была уничтожена Израилем.



2-месячные переговоры между Ираном и Израилем, проходившие с 12 апреля по 12 июня с.г. при посредничестве Омана (состоялось пять раундов), были ширмой, позволившей МАГАТЭ обвинить Иран в нарушении его обязательств по нераспространению ядерного оружия в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, к которому Иран присоединился в 1963 г. А в ночь с 12 на 13 июня Израилем был нанесен первый удар. То, что удары были нанесены в ночь на пятницу (мусульманский выходной день), чтобы, якобы, застать иранскую сторону врасплох, - совпадение и не более того.



Примечательно, что еще в марте с.г. Трамп предупредил руководство Ирана, что отводит ему два месяца на достижение новой ядерной сделки.



Нападение произошло без объявления войны, поскольку между Ираном и Израилем нет дипотношений. Началась самая настоящая война, поскольку уничтожаются не только ядерные объекты Ирана, но и его военная верхушка. Иран не заставил себя ждать.



Война на истощение может продолжаться дольше, чем в Газе, поскольку там даже с учетом наземной фазы до сих пор боевые действия не закончились (с 16 мая с.г. проводится операция ЦАХАЛ "Колесницы Гидеона", идут бои под Хан-Юнисом). А в случае с Ираном наземная фаза не возможна, так как у Ирана и Израиля вообще нет никаких общих границ.



Примечательно, что Израиль не бьет по Бушерской АЭС, чтобы подчеркнуть необходимость уничтожения именно военных ядерных объектов. Весь мир знает, что в Бушере - мирный атом российского происхождения.



В свою очередь Иран не наносит удары по Иерусалиму, в котором находятся общемусульманские святыни, а сам город является третьим священным городом всех мусульман (после Досточтимой Мекки и Лучезарной Медины).



Хезболла и хуситы поддержат Иран, но их комариные укусы серьезных последствия для Израиля иметь не будут, как это и было до сих пор. Вскоре эти две региональные силы начнут ослабевать, лишившись поддержки Ирана, которому какое-то время будет не до них.



Моральный долг России - оказать всестороннюю, в том числе военно-техническую помощь Ирану в знак благодарности за его помощь в борьбе с бандеровцами и в знак неудовольствия израильской стороной, оказавшей материально-техническую поддержку бандеровскому режиму. Не надо забывать и о хуситах, наших естественных союзниках.



Для восполнения потерь иранских физиков-атомщиков и командного состава Вооруженных Сил Ирана можно было бы объявить о наборе иранских студентов и слушателей в соответствующие российские гражданские и военные вузы в рамках "научного обмена", а также об оказании Ирану "разнообразной гуманитарной помощи".



Востоковед: ирано-израильская эскалация – это начало большой войны

https://radiosputnik.ru/20250614/gusterin-1978664939.html



