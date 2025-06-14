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Майкл Курилла, командующий Центральным командованием США, - П.В.ГустеринМайкл Курилла, командующий Центральным командованием США, - П.В.Густерин
12:18 21.06.2025

П.В. Густерин

Майкл Курилла,
командующий Центральным командованием США

На фото:
С министром обороны Израиля Йовом Галлантом (до 5 ноября 2024 г.).
С начальником ГШ ЦАХАЛ Герци Халеви (до 5 марта 2025 г.).

Американская медиа-группа "Politico" 19 июня с.г. в заметке "Хегсет доверяет генералу в вопросе планов Пентагона относительно Ирана" сообщила, что американский генерал Майкл Курилла по-сути единолично определяет военную политику США в отношении Ирана.

Что нам о нем известно.

Майкл Эрик Курилла (никнейм – "Горилла") родился 16 мая 1966 г. в штате Калифорния.

По окончании школы в городе Элк-Ривер, штат Миннесота, поступил в Вест-Пойнт, который окончил в 1988 г. по специальности "аэрокосмическая техника". Позже окончил Национальный военный колледж при Национальном университете обороны по специальности "национальной безопасность" и Университете Регис по специальности "деловое администрирование".

В начале военной службы принимал участие во вторжении в Панаму и в войне в Персидском заливе, в операциях на Гаити, в Косово и в Боснии и Герцеговине.

В 2004–2014 гг. служил в зоне ответственности Центрального командования США, в которую входит Ближний Восток, в том числе Иран, принимал участие в боевых операциях в Афганистане, Ираке и Сирии:

в 2004–2005 гг. – командир 1-го батальона 24-го пехотного полка,

в 2006–2008 гг. – командир 2-го батальона 75-го полка рейнджеров,

в 2009–2011 гг. – командир 75-го полка рейнджеров,

в 2012–2014 гг. – помощник командующего Объединенным командованием силами специальных операций.

В дальнейшем служил на различных командных должностях:

в 2014–2015 гг. – заместитель командующего 1-й пехотной дивизией,

в 2015–2016 гг. – заместитель по специальным операциям и борьбе с терроризмом начальника Объединенного штаба,

в 2016–2018 гг. – командующий 82-й воздушно-десантной дивизией,

в 2018–2019 гг. – начальник штаба Центрального командования США,

в 2019–2022 гг. – командующий XVIII воздушно-десантным корпусом.

В настоящее время является 4-звездочным генералом армии США, занимая с 1 апреля 2022 г. должность командующего Центральным командованием США.

"Politico", ссылаясь на неназванных бывших и действующих должностных лиц Пентагона, сообщило, что Курилла стал ведущим советником по Ближнему Востоку среди других должностных лиц Пентагона, и что он незадолго до ближневосточных событий встречался с президентом Дональдом Трампом чаще, чем любой другой генерал.

Бывший советник Хегсета Дэн Колдуэлл заявил в интервью "Breaking Points", что у Куриллы "в корне иной взгляд на важность Ближнего Востока", чем у других должностных лиц в администрации Трампа, добавив, что Курилла, по всей видимости, считает, что "военная кампания против Ирана не будет такой дорогостоящей, как другие".

"Forbes" сообщил, что в начале июня с.г. во время слушаний в Конгрессе Курилла заявил, что представил Трампу и Хегсету "широкий спектр вариантов", чтобы не допустить разработки Ираном ядерного оружия. На вопрос конгрессменов, ответит ли Центральное командование "подавляющей силой", если Иран не откажется от своей ядерной программы, Курилла ответил: "Да".

Интересные факты

В августе 2005 г. был ранен в перестрелке в Мосуле. За проявленную стойкость был награжден Бронзовой звездой и двумя медалями "Фиолетовая звезда".

В апреле 2024 г. был направлен в Израиль для координации действий с ЦАХАЛ в ожидании иранского ответного удара после авиаудара по иранскому консульству в Дамаске, совершенного Израилем 1 апреля 2024 г., в результате которого погибло несколько иранских высокопоставленных военных.

В ноябре 2024 г. находился под следствием из-за того, что толкнул пилота самолета, когда тот попросил генерала занять свое место и пристегнуться.

Женат, воспитал двух дочерей.

***

Центральное командование США (USCENTCOM) - это объединенное командование вооруженных сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

Зона ответственности: USCENTCOM охватывает территорию 21 страны, включая Афганистан, Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иорданию, Казахстан, Катар, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовскую Аравию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также международные воды, такие как Красное море, Персидский залив и западная часть Индийского океана.

USCENTCOM является одним из 11 объединенных командований вооруженных сил США.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750497480


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