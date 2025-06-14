Первая женщина во главе британской разведки МИ-6 Блейз Метревели, - П.В.Густерин

11:00 22.06.2025

П.В. Густерин



Первая женщина во главе британской разведки (перевод статьи, опубликованной газетой "The Guardian" 15 июня 2025 г.)



Перевод с английского



Питер Уокер, Дэн Саббах



Блейз Метревели названа первой женщиной, которая возглавит британскую разведывательную службу МИ-6



47-летняя Метревели занимала ряд высоких постов в службе внешней разведки и в агентстве МИ-5



МИ-6, внешнюю разведку Великобритании, впервые возглавит женщина, объявил Кир Стармер.



Блейз Метревели, кадровый офицер разведки, начавшая службу в 1999 г., осенью сменит Ричарда Мура, став ее 18-м начальником.



47-летняя Метревели в настоящее время является генеральным директором отдела "Q" МИ-6, отвечающего за технологии и инновации, а ранее занимала другие высокие посты в МИ-6 и МИ-5, агентстве внутренней безопасности и контрразведки.



Согласно другим кратким биографическим данным, приведенным в объявлении, она изучала социальную антропологию в Кембриджском университете и провела большую часть своей карьеры на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе.



Стармер заявил: "Историческое назначение Блейз Метревели произошло в то время, когда работа наших разведывательных служб особенно важной. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами небывалого масштаба, будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб".



Метревели, которая в прошлом году была удостоена звания кавалера орденов Святого Михаила и Святого Георгия, сказала: "Я горжусь и польщена тем, что меня попросили возглавить мою службу. МИ-6 играет важную роль, наряду с МИ-5 и ГКХК (Штаб-квартира правительственной связи. - П.Г.), в обеспечении безопасности британского народа и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с храбрыми офицерами и агентами МИ-6 и нашими многочисленными международными партнерами".



В отличие от других британских разведывательных агентств, во главе МИ-6 с момента ее основания в 1909 г. никогда не стояла женщина. Ранее МИ-5 возглавляли Стелла Римингтон и Элиза Мэннингем-Буллер, а нынешним главой ГКХК является ее первая женщина-руководитель Энн Кист-Батлер.



Назначение Метревели - это тот случай, когда жизнь подражает искусству. Киноманы за 17 лет существования франшизы запомнили Джуди Денч в роли босса Джеймса Бонда.



По традиции глава МИ-6 известен внутри организации как "С" (От "chief", шеф. - П.Г.) и является единственным сотрудником агентства, который назван и публично признан, постепенно становясь более публичным лицом благодаря периодическим выступлениям и публикациям в социальных сетях.



Срок полномочий Мура должен вскоре закончиться. Он прослужил на этой должности без малого пять лет, которую он занял в сентябре 2020 г. Пять лет - это максимальный срок, который допускается для руководителей британских спецслужб, которые потом обычно уходят в консалтинг и в частный сектор.



В отличие от своей преемнице, которая провела свою карьеру в МИ-5 и МИ-6, Мур стал сравнительно высокопоставленным назначенцем, будучи дипломатом. Он провел без малого четыре года в качестве посла в Турции, где у него сложились прочные отношения с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.



За время его работы МИ-6 была вовлечена в ряд международных кризисов. Так, агентство публично и конфиденциально сделало ряд предупреждений о намерении Владимира Путина вторгнуться на Украину перед началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 г.



В настоящее время Метревели руководит технологическим подразделением МИ-6, известным как отделение "Q". Примечательно, что в фильмах о Джеймсе Бонде интендант "007", которого в последний раз играл Бен Уишоу, известен как "Q".



Считается, что в реальной жизни было по крайней мере две женщины, включая Метревели, которые занимали должность технического руководителя агентства, но за более чем 60 лет Бондианы "Q" никогда не была женщиной.



См. статью: Ричард Мур - новый начальник MI6

https://centrasia.org/newsA.php?st=1603215600



***



