Иранский аспект дела "Иран-контрас" (перевод), - П.В.Густерин

13:02 25.06.2025 П.В. Густерин



Иранский аспект дела "Иран-контрас"

(перевод)



Эхсан Яршатер



Данный текст является переводом с английского языка статьи "IRAN-CONTRA AFFAIRS", опубликованной в XIII томе Encyclopaedia Iranica в 2006 г. (с. 491–494) с примечаниями переводчика.



Encyclopaedia Iranica – продолжающееся с 1985 г. издание. Является наиболее авторитетным в своем роде. На сегодняшний день из планируемых 45 томов в свет вышли 16. Основатель и главный редактор до XV тома включительно – Эхсан Яршатер (1920–2018).



Перевод с английского



Малкольм Бирн



Дело "Иран-контрас", имевшее место в середине 1980-х годов, – связка двух различных тайных операций США в Иране и Центральной Америке. Эти операции стали взаимосвязанными, когда средства, полученные от продажи оружия Ирану, были направлены на финансирование так называемой "войны контрас" (Вооруженная оппозиция сандинистской власти, переросшая в военно-политическое движение. – П.Г.) в Никарагуа. В этой статье основное внимание будет уделено иранским аспектам дела.



Предыстория. Сделки США и Ирана по продаже оружия в обмен на заложников 1985–1986 годов стали результатом временного совпадения интересов двух правительств, которые разделяли глубокий взаимный антагонизм с событий 1979 г. (Речь идет об иранской Исламской Революции. – П.Г.). Со стороны Ирана вторжение Ирака в сентябре 1980 г. угрожало независимости страны и создало хроническую потребность в приобретении военных поставок для ее в основном оснащенных США вооруженных сил. Эксплуатируя международный черный рынок, режим в конечном итоге был вынужден тайно обратиться к своим заклятым врагам, Израилю и США. Для США правовые и политические барьеры, возникшие из-за обозначения Ирана как сторонника терроризма, препятствовали отношениям с исламским режимом. Начиная с начала 1980-х годов волна похищений американцев в Ливане исламскими фундаменталистскими группами усилила горькие воспоминания о более раннем иранском кризисе с заложниками. Однако похищения также вызвали сильную личную реакцию со стороны президента Рональда Рейгана, который, несмотря на публичные клятвы никогда не вести переговоры с террористами, ясно дал понять своим помощникам, что он намерен освободить заложников независимо от политических последствий. В то время как более широкие стратегические цели – установление более тесных связей с Ираном, предотвращение обращения Тегерана за помощью к СССР и совместная поддержка афганских моджахедов – давали дополнительный стимул, обязательство президента освободить заложников оказалось главным стимулом для американского участия в иранской инициативе. Катализатором для оружейных сделок стал июль 1985 г., когда Израиль сообщил США, что определенные круги в Иране открыты для восстановления контактов с США. Эти "умеренные", по словам израильтян, надеялись укрепить свое положение в режиме, приобретя оружие для войны с Ираком. Что касается более непосредственного интереса, в обмен на скромное количество ракет, эта группа была готова помочь добиться освобождения ливанских заложников. Несмотря на возражения своих министров иностранных дел и министров обороны, президент Рейган одобрил предложение Израиля, записав в дневниковой записи от 23 августа: "теперь мы должны подождать".



Основные действующие лица. Оперативный контроль над иранскими оружейными сделками перешел к подполковнику Оливеру Норту, сотруднику Совета национальной безопасности. Норт в основном полагался на двух частных лиц – отставного генерал-майора ВВС Ричарда Секорда и Альберта Хакима – для помощи в реализации этой деятельности. Вместе они руководили сетью офшорных корпоративных структур, получивших название "Энтерпрайз", что помогало скрывать участие правительства США. Норт подробно отчитывался как перед советником по национальной безопасности Робертом Макфарлейном, так и перед его преемником, вице-адмиралом Джоном Пойндекстером, которые одобряли все его действия. Многие другие высокопоставленные должностные лица США знали о секретной программе. Президент Рейган поддерживал ее до ее публичного разоблачения в ноябре 1986 г. Вице-президент Джордж Буш-старший, директор ЦРУ Уильям Кейси и руководитель аппарата Белого дома Дональд Риган также одобрили ее. Министр иностранных дел (США. – П.Г.) Джордж Шульц и министр обороны (США. – П.Г.) Каспар Вайнбергер возражали против продажи оружия на разных этапах, но тем не менее согласились с президентом. Чиновники более низкого уровня в нескольких агентствах также узнали о программе в ходе ее реализации. С иранской стороны, тогдашний спикер парламента (Ирана. – П.Г.) Али Акбар Хашеми Рафсанджани, как сообщается, привлек высших руководителей к инициативе "оружие в обмен на заложников" из простого желания разделить ответственность за нее. Действительно, учитывая высокий приоритет получения оружия для войны и деликатность установления контактов с Вашингтоном и Израилем, это, безусловно, правдоподобно. Чиновники из кабинетов премьер-министра (Ирана. – П.Г.) Мир-Хосейна Мусави и Революционной гвардии, среди прочих, играли непосредственную оперативную роль. Короче говоря, были представлены все фракции, а не только предполагаемая группа "умеренных". Манучехр Горбанифар, торговец оружием, ранее имевший связи с ЦРУ и, возможно, с израильской разведкой, служил главным посредником иранского режима на протяжении большей части операции.



В Израиле участие также достигло самых высоких уровней правительства. Премьер-министр (Израиля. – П.Г.) Шимон Перес первым предложил контакты, которые привели к секретным сделкам. Дэвид Кимче, генеральный директор министерства иностранных дел, надавил на Макфарлейна, чтобы тот продолжил реализацию этой идеи в середине 1985 г. На протяжении большей части операции советник Переса по борьбе с терроризмом Амирам Нир был непосредственным участником, в то время как другие, такие как министр обороны (Израиля. – П.Г.) Ицхак Рабин и старшие военные офицеры, были вовлечены в разное время. Два хорошо связанных частных лица, Адольф Швиммер, основатель компании "Израэль Эйркрафт Индастрис", и Яаков Нимроди, торговец оружием с большим опытом работы в Иране, помогали заключать сделки в течение первых нескольких месяцев.



Еще одним ключевым игроком в инициативе был саудовский торговец оружием миллиардер Аднан Хашогги, который тесно сотрудничал с Горбанифаром и обеспечивал важное финансирование некоторых сделок.



Сделки по обмену оружия на заложников. С августа 1985 г. по ноябрь 1986 г. в Иран было доставлено семь партий военного оборудования из США и Израиля. Иран получил в общей сложности 2004 ракеты "Тоу" и 18 "Хок", а также более 200 запасных частей "Хок", в результате чего трое американских заложников обрели свободу. Но операция вряд ли была безоговорочно успешной. Еще трое американцев были похищены в Ливане в тот же период, в то время как с поставками оружия возникло множество проблем, что породило еще большее недоверие среди участников.



Сами по себе сделки с оружием были сложными предприятиями, основанными на интенсивных переговорах между представителями правительства и частными посредниками, требующими многосторонних финансовых транзакций и использования различных тайных тактик для сокрытия истинного характера поставок. Первые поставки – в августе, сентябре и ноябре 1985 г. – были организованы Израилем, который забрал ракеты американского производства из израильских запасов, которые Вашингтон согласился пополнить более современными версиями. Как и во всех сделках, финансовая прибыль была главной мотивацией для частных посредников. За первые поставки Горбанифар согласился заплатить 10 тыс. долл. за ракету, что существенно больше, чем ставка в 6 тыс. долл., которую израильские посредники заплатили министерству обороны Израиля, но меньше, чем 12 тыс. долл. за ракету, взимаемая с иранского правительства. Саудовский финансист Хашогги выделил кредит в размере 1 млн долл., чтобы помочь сделке продвинуться вперед. Августовская поставка состояла из 96 противотанковых ракет "Тоу" (запуск по направляющим, оптическое слежение, с проводным наведением), упакованных в поддоны по 12 штук. Они прибыли в Тегеран без происшествий на израильском самолете DC-8 без опознавательных знаков. Однако в результате ни один заложник не был освобожден. Горбанифар, которого ЦРУ считало фальсификатором, утверждал, что Революционная гвардия захватила ракеты в аэропорту, и что умеренные должностные лица, которых он, по его словам, представлял, пришли к выводу, что условия контракта не были выполнены. Американцы и израильтяне обвинили самого Горбанифара в невыполнении соглашения. Тем не менее, они быстро согласились на вторую сделку, включающую большее количество ракет и меньшее количество заложников.



Сентябрьская поставка состояла из 408 "Тоу", для которых был освобожден только один пленник. На этот раз Горбанифар организовал отправку ракет в Тебриз, подальше от контроля Революционной гвардии. Через несколько часов после доставки был освобожден первый американский заложник, преподобный Бенджамин Вейр. Американские чиновники были "в восторге" и полны решимости продолжить.



Ноябрьская поставка ракет "Хок" (самонаводящиеся ракеты-убийцы) оказалась катастрофической по нескольким причинам из-за бессистемного планирования и плохого исполнения. Португалия отказалась предоставить права на перевалку через Лиссабон. Затем истек срок аренды ожидавшего израильского самолета, что привело к тому, что компания "Норт" получила самолет, принадлежащий ЦРУ, который, как оказалось, имел грузоподъемность всего в 18 ракет, что составляло лишь часть первоначально предусмотренной цифры. По прибытии самолета в Иран иранцы обнаружили, что отправленная модель не обладала ожидаемыми высотными возможностями. Кроме того, на ракетах была израильская маркировка "Звезда Давида". После испытательного запуска одной ракеты они вернули остальные. Неудивительно, что после этого эпизода ни один заложник не был освобожден.



Поставка ракет "Хок" также имела правовые последствия для администрации Рейгана. Предварительное президентское разрешение, как того требует закон, так и не было получено, и Конгресс не был уведомлен об операции. Президентское "заключение" сомнительного юридического статуса было подготовлено лишь постфактум, а затем уничтожено, поскольку оно могло оказаться "политически неловким" для президента.



Группа под руководством США организовала еще одну передачу 1 тыс. "Тоу" в феврале, включив различные логистические хитрости, призванные обойти юридические требования, такие как необходимость информировать Конгресс. На этот раз сделки также включали предоставление образцов разведданных США Ирану, касающихся войны с Ираком – еще одна уступка американской стороны. Как и прежде, передача не привела к заложникам.



Однако одно существенное преимущество для американской стороны все же имело место. Поставка принесла компании "Энтерпрайз" многомиллионную прибыль. Несмотря на то, что их законное право на средства позже было оспорено, Норт и его коллеги использовали остатки по-разному, включая поддержку никарагуанских контрас – таким образом связав две тайные операции – и выплату комиссионных Секорду и Хакиму. Перспектива будущих прибылей, несомненно, послужила стимулом для американцев продолжить иранские сделки. В мае 1986 г. делегация США, в которую входили Макфарлейн, Норт, эксперт ЦРУ по Ирану, и Амирам Нир, совершила драматическую поездку в Тегеран. Учитывая высокий риск, они имели при себе ирландские паспорта, выданные на вымышленные имена, и были изолированы на изолированном этаже в бывшем отеле "Хилтон" (Норт принес торт, а не Библию). Их целью было установить прямой контакт с высокопоставленными иранскими чиновниками, включая Рафсанджани, но их ожидания снова не оправдались. Через три с половиной дня делегация уехала с пустыми руками, оставив после себя партию из 200 запасных частей для ракет "Хок". Макфарлейн доложил об этой серьезной неудаче президенту Рейгану. Но, несмотря на его призывы, США все еще не прекратили эту деятельность. Вместо этого было принято решение исключить Горбанифара из операции и найти другой канал в Тегеран. Тем временем проблемы продолжали возникать, включая обнаружение Ираном значительного завышения цен на часть оборудования. Освобождение заложника Лоуренса Мартина Дженко в конце июля после отчаянных маневров Горбанифара и Нира не изменило планов администрации (США. – П.Г.).



К сентябрю новый канал, возглавляемый Али Хашеми Бахрамани, племянником Рафсанджани, был полностью работоспособен. Племянник настолько впечатлил американцев, что они организовали для него тайный визит в Вашингтон с экскурсией по Овальному кабинету под руководством Севера. В этот период обсуждения охватывали более широкие стратегические вопросы, такие как Афганистан, цены на нефть и устранение Саддама Хусейна. Но заложники оставались в центре внимания США. Последняя поставка "Тоу" состоялась в конце октября, что привело к освобождению заложника Дэвида Якобсена. Но американцев ждал последний шок – после недель переговоров они узнали, что Бахрамани на самом деле был не новым каналом, а проводником к тому же консорциуму политических фракций, что и раньше. Идея работы с "умеренными" была мифом.



Разоблачение и последствия. Иранская инициатива внезапно прекратилась, когда история о поездке Макфарлейна в Тегеран появилась в ливанском издании "Аш-Шираа" 3 ноября 1986 г. По-видимому, источником была политическая внутрииранская группа, связанная с Мехди Хашеми, родственником по браку аятоллы Хосейна-Али Монтацери. Сам Хомейни заверил, что больше не будет никаких широких взаимных обвинений, несмотря на то, что некоторые сообщения указывали, что раскрытие информации повлияло на политическую преемственность после его смерти. В США скандал создал серьезные политические трудности для президента Рейгана и привел к уголовным преследованиям нескольких его советников. Доверие к США за рубежом было подорвано, особенно в арабском мире. Однако открытым остается вопрос, оказала ли сделка "оружие в обмен на заложников" какое-нибудь влияние на возможность будущего восстановления отношений между США и Ираном. Источник - ЦентрАзия

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