ЦРУ в Иране (история от создания до 1991 г.), - П.В.Густерин

16:22 30.06.2025 П.В. Густерин



ЦРУ в Иране (перевод)



Эхсан Яршатер



Данный текст является переводом с английского языка соответствующей части статьи "CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY", опубликованной в V томе Encyclopaedia Iranica в 1991 г. (с. 253–258) с примечаниями переводчика.



Encyclopaedia Iranica – продолжающееся с 1985 г. издание. Является наиболее авторитетным в своем роде. На сегодняшний день из планируемых 45 томов в свет вышли 16. Основатель и главный редактор до XV тома включительно – Эхсан Яршатер (1920–2018).



Перевод с английского



ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЦРУ) В ИРАНЕ.



Когда в сентябре 1947 г. было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, его предшественники уже несколько лет действовали в Иране. В начале Второй мировой войны Управление стратегических служб (УСС) (Разведывательная служба США. – П.Г.) направило двух своих офицеров в Иран для составления разведывательных отчетов о немецкой и советской шпионской деятельности в Иране по другим связанным с (Недавней. – П.Г.) войной вопросах. Эти два офицера остались в Иране после окончания войны, и к ним присоединился третий офицер; вместе они следили за советской деятельностью в Иране во время азербайджанского кризиса 1945–1946 гг. После этого кризиса непосредственный предшественник ЦРУ, Центральная разведывательная группа, разместила нескольких офицеров в Иране для наблюдения за советской шпионской деятельностью там, включая деятельность просоветской коммунистической партии "Туде".



По мере того, как напряженность холодной войны росла в послевоенный период, ЦРУ постепенно расширяло свою деятельность в Иране. В конце 1940-х и начале 1950-х годов в Иране было проведено пять основных типов операций: во-первых, организованы сети среди кашкайцев и других племен на юге Ирана, которые могли вести партизанскую войну за линией фронта в случае советского вторжения; во-вторых, сотрудники ЦРУ намечали маршруты побега и уклонения для американского и иранского персонала во время войны; в-третьих, запущены различные виды трансграничных шпионских и подрывных операций в СССР; в-четвертых, продолжено наблюдение за шпионской деятельностью партии "Туде" и советского блока; и, в-пятых, в 1948 г. начата операция под кодовым названием "БЕДАМН", в рамках которой осуществлялись различные пропагандистские и политические действия с целью борьбы с влиянием Советов и партии "Туде" в Иране. К началу 1951 г. по крайней мере шесть сотрудников ЦРУ постоянно находились в Иране, а несколько других время от времени направлялись туда на временные задания. После национализации иранской нефтяной промышленности и назначения популярного националиста Мохаммада Мосаддыка премьер-министром Ирана весной 1951 г. США официально заняли нейтральную позицию в нефтяном споре, поощряя Великобританию и Ирана к мирному урегулированию спора и пообещав, что не будут вмешиваться во внутренние дела Ирана. Однако, несмотря на это обещание нейтралитета и, по-видимому, без одобрения администрации Трумэна, некоторые сотрудники ЦРУ в этот период предприняли действия, направленные на ослабление Национального фронта, широкой националистической коалиции, которая служила главной политической базой Мосаддыка. Финансовые соблазны использовались, чтобы попытаться убедить Партию трудящихся (Откололась от партии "Туде" в 1965 г. – П.Г.), Паниранистскую партию и нескольких видных шиитских священнослужителей покинуть Национальный фронт или иным образом порвать с Мосаддыком. Аналогичным образом была начата пропагандистская кампания, чтобы попытаться убедить видного аятоллу (Аятолла – высший духовный сан шиитов. – П.Г.) Сайеда Абу аль-Касема Кашани и его последователей покинуть Мосаддыка. Трудно судить, насколько эффективными были эти действия на самом деле: несмотря на то, что Партия трудящихся, одно крыло Паниранистской партии, Кашани, и несколько других видных священнослужителей и политических активистов действительно покинули Мосаддыка в 1952 г. и начале 1953 г., у этих организаций и лиц были свои собственные причины для этого. Более того, британская разведывательная служба МИ-6 в этот период предпринимала согласованные усилия по свержению Мосаддыка, планируя государственные перевороты и предпринимая аналогичные действия для ослабления Национального фронта. Поэтому, несмотря на то, что эти действия ЦРУ вполне могли сыграть важную роль в подрыве базы поддержки Мосаддыка, невозможно с уверенностью судить, насколько они были эффективными. Государственный переворот 1953 г. После того, как Мосаддык внезапно разорвал дипломатические отношения с Великобританией 22 октября 1952 г., в Вашингтон был отправлен офицер британской разведки, чтобы заручиться поддержкой США для плана по свержению Мосаддыка. Несмотря на то, что несколько высших должностных лиц ЦРУ поддержали план, было ясно, что администрация Трумэна на него не согласится. Однако через две недели после инаугурации Эйзенхауэра в январе 1953 г. высшие должностные лица администрации провели совещание, на котором решили спланировать переворот с целью свержения Мосаддыка и назначения генерала Фазл-Аллаха Захеди премьер-министром. Переворот должен был быть организован в ходе операции под кодовым названием "Aякс" и возглавляться Кермитом Рузвельтом, главным офицером ЦРУ по операциям на Ближнем Востоке в то время. В последующие месяцы Рузвельт несколько раз ездил в Иран, чтобы подготовиться к перевороту. В мае 1953 г. один из офицеров УСС, работавший в Иране и теперь являвшийся консультантом ЦРУ, встретился со специалистом МИ-6 по Ирану и разработал подробный план переворота. Затем план был представлен Рузвельту и высшим должностным лицам США и Великобритании. Окончательное одобрение на осуществление плана переворота было дано администрацией Эйзенхауэра 25 июня 1953 г.



Первая фаза плана переворота была реализована почти немедленно. Работая в основном через организацию, которая была создана для операции "БЕДАМН", сотрудники ЦРУ предприняли значительные усилия в июле и начале августа 1953 г., чтобы дестабилизировать правительство Мосаддыка с помощью пропаганды и политических действий. В этот период также было предпринято несколько попыток убедить шаха поддержать переворот. Шах, наконец, дал свое неохотное одобрение после встречи с Рузвельтом 2 августа и получения недвусмысленного подтверждения того, что за заговором с целью переворота стояли правительства США и Великобритании. Сам переворот начал разворачиваться вечером 15 августа, когда Мосаддыку был вручен королевский указ, объявляющий о его увольнении полковником Немат-Аллахом Насири. Мосаддык узнал о плане переворота и немедленно осудил указ как подделку. Затем он арестовал Насири и приказал силам безопасности окружить Захеди и нескольких его сообщников. Бронированные части иранских вооруженных сил, которым было поручено захватить определенные пункты в Тегеране в рамках плана переворота, не прибыли, и, полагая, что попытка переворота провалилась, шах в панике бежал из страны сначала в Багдад, а затем в Рим.



Поскольку первоначальный план переворота провалился, Рузвельт и его команда ЦРУ импровизировали новую стратегию. Захеди был доставлен в конспиративную квартиру ЦРУ, где он скрывался до последних моментов переворота. Сотрудники ЦРУ сделали копии королевских указов об увольнении Мосаддыка и назначении Захеди премьер-министром и организовали их распространение по всему Тегерану. Были предприняты усилия по формированию поддержки Захеди среди военнослужащих, многие из которых остались верны Мосаддыку. Двое иранцев, которые были главными агентами в организации "БЕДАМН", использовали 50 тыс. долл., выданные им офицером ЦРУ, для организации большой толпы 17 августа, которая прошла по центру Тегерана, скандируя лозунги партии "Туде" и осуждая шаха. К этой толпе присоединились многие члены партии "Туде", которые считали, что ее организовали их лидеры, и она снова появилась на следующий день. Утром 19 августа двое офицеров ЦРУ передали 10 тыс. долл. иранцу по имени Ахмад Арамеш, который пообещал передать их аятолле Кашани для использования в организации большой толпы против Мосаддыка. ЦРУ также предоставляло деньги другим видным иранцам, таким как аятолла Сайед Мохаммад Бехбахани, который уже был вовлечен в прошахскую и антимосаддыковскую деятельность. Независимо от ее происхождения, антимосаддыковская толпа молодчиков была собрана на Майдан-е Амин-ас-Солтан (Площадь Амина ас-Солтана. – П.Г.) на юге Тегерана Хаджи Ханом Ходададом и Тайибом Хаджем Резаи, лидером уличных головорезов, рано утром. Толпа вошла в район базара и в офисы Радиовещательного агентства Тегерана, а позже к ней присоединились армейские и полицейские подразделения, а также зеваки, которые были встревожены маршами "Туде" предыдущих дней или разочаровались в Мосаддыке. Объединенная толпа атаковала правительственные здания и офисы организаций, поддерживающих Мосаддыка. Армейское подразделение захватило тегеранскую радиостанцию и начало транслировать бюллетени в поддержку Захеди. Колонна танков под командованием генерала Гиланшаха вытащила Захеди из конспиративной квартиры ЦРУ и атаковала дом Мосаддыка, где завязался девятичасовой бой, в котором погибло около 300 человек. Мосаддык бежал от нападения, но на следующий день сдался силам Захеди. Действия после переворота. В течение нескольких месяцев после переворота ЦРУ предприняло ряд шагов для укрепления нового правительства Захеди. Сотрудники ЦРУ в Тегеране снабжали его разведданными о партии "Туде" и использовали пропагандистскую организацию "БЕДАМН", чтобы попытаться сформировать народную поддержку для Захеди. Они также оказали ограниченную финансовую поддержку кандидатам, поддерживающим Захеди, на выборах в Меджлис в феврале 1954 г. и провели некоторые другие мелкомасштабные тайные политические мероприятия от имени Захеди. Кроме того, в этот период ЦРУ начало программу по реорганизации и обучению разведывательных сил Ирана. Полковник армии США, работавший на ЦРУ, был отправлен в Иран в сентябре 1953 г. для работы с генералом Теймуром Бахтияром, который был назначен военным губернатором Тегерана в декабре 1953 г. и немедленно начал собирать ядро новой разведывательной организации. Полковник армии США тесно сотрудничал с Бахтияром и его подчиненными, командуя новой разведывательной организацией и обучая ее членов основным методам разведки, таким как методы наблюдения и допроса, использование разведывательных сетей и организационная безопасность. Эта организация была первой современной эффективной разведывательной службой, работавшей в Иране. Ее главное достижение произошло в сентябре 1954 г., когда она обнаружила и уничтожила крупную сеть партии "Туде", которая была создана в иранских вооруженных силах.



Поскольку правительство Захеди преуспело в консолидации своей власти в Иране и после того, как англо-иранский нефтяной спор был успешно завершен осенью 1954 г., администрация Эйзенхауэра начала разрабатывать новый подход к Ирану, который подчеркивал укрепление возможностей иранского правительства по поддержанию внутренней политической стабильности, а не прямое вмешательство США во внутренние дела Ирана для достижения этой цели. Этот сдвиг политики привел к значительному изменению характера деятельности ЦРУ в Иране в середине 1950-х годов. ЦРУ почти полностью прекратило свои тайные политические программы действий в этот период, сосредоточившись вместо этого на сборе разведданных и на укреплении собственных разведывательных возможностей иранского правительства. В середине и конце 1950-х и начале 1960-х годов ЦРУ содержало небольшое количество агентов разведки в партии "Туде", Национальном фронте и связанных с ними организациях, включая нескольких известных лидеров этих организаций, а также среди шиитского духовенства, иранских студенческих групп в Европе и в некоторых важных иранских правительственных учреждениях. Все эти агенты использовались ЦРУ для сбора разведданных, а не для проведения тайных политических операций против групп, в которые они внедрились. В дополнение к этим платным агентам сотрудники ЦРУ регулярно встречались с широким кругом иранских политических деятелей и брали интервью у многих членов оппозиционных организаций, несмотря на то, что в большинстве этих случаев они скрывали свою принадлежность к ЦРУ. В 1957 г. ЦРУ начало эксплуатировать два электронных поста прослушивания, нацеленных на советские ракетные испытательные объекты в Центральной Азии с баз на северо-востоке Ирана, которые предоставлялись и поддерживались иранскими ВВС. Эти должности оставались в эксплуатации до самого конца Революции 1979 г. и были чрезвычайно важны для США в оценке "ракетного разрыва" конца 1950-х годов и позднее в мониторинге соглашений о контроле над вооружениями между США и СССР. Полковник армии США, который помог генералу Бахтияру создать новую разведывательную организацию после переворота 1953 г., оставался в Иране в этом качестве до Эсфанда марта 1955 г., когда его заменила более постоянная команда из пяти кадровых офицеров ЦРУ, включая специалистов по тайным операциям, анализу разведданных и контрразведке. Она оставалась в Иране до 1960 г. или 1961 г., с периодическими изменениями в составе персонала, обеспечивая организацию Бахтияра дополнительной подготовкой в этих трех основных областях "шпионского ремесла" и наблюдая за ее превращением в современное эффективное разведывательное агентство. В 1956 г. это агентство было реорганизовано и получило название "Национальная организация разведки и безопасности", широко известная как САВАК. К тому времени, когда команда ЦРУ была отозвана, она обучила практически всех сотрудников первого поколения САВАК. После того, как команда из пяти человек покинула Иран, ЦРУ продолжало предоставлять специализированную подготовку офицерам САВАК на регулярной, хотя и ограниченной основе, как в Иране, так и в США охватывая такие темы, как обнаружение подделок, обучение русскому языку и использование компьютеров и специального оборудования для наблюдения, допроса и связи. Группа инструкторов из израильского разведывательного агентства Моссад заменила команду ЦРУ из пяти человек, когда она покинула Иран, и оставалась там до 1965 г., после чего собственные инструкторы САВАК проводили базовую подготовку всех новых рекрутов САВАК.



ЦРУ и САВАК сотрудничали и другими способами в этот период, хотя и на выборочной и довольно ограниченной основе. Два разведывательных агентства поддерживали тесные рабочие связи как в Тегеране, так и в США, в рамках которых они давали друг другу советы и обменивались разведданными. ЦРУ предоставляло САВАК разведданные по СССР, арабским государствам, Афганистану и другим странам. САВАК предоставляло ЦРУ разведданные по региональным вопросам, а также по партии "Туде", партизанам и другим иранским политическим организациям. ЦРУ и САВАК также провели ограниченное количество совместных тайных операций в этот период, хотя только против неиранских целей. Они включали совместные трансграничные операции по сбору разведданных в СССР и совместные допросы советских агентов, захваченных в Иране. ЦРУ не предоставляло разведданные САВАК о иранских политических организациях, кроме партии "Туде", и не проводило тайных операций с САВАК против иранских целей, поскольку должностные лица ЦРУ считали, что такие действия могут поставить под угрозу собственные операции ЦРУ в Иране и что САВАК, в любом случае, был способен действовать достаточно эффективно самостоятельно.



По мере того, как иранское правительство становилось все более эффективным в поддержании внутренней политической стабильности после начала 1960-х годов, и поскольку шах все больше беспокоился о значительной зависимости Ирана от США, отношения в сфере безопасности между США и Ираном становились все более отдаленными. В результате ЦРУ постепенно сместило фокус своей деятельности в Иране с внутриполитических вопросов, отказавшись от большинства своих агентов в партии "Туде", Национальном фронте и среди шиитского духовенства. Отношения между ЦРУ и САВАК стали намного более отчужденными после того, как учебная группа покинула Иран в начале 1960-х годов: САВАК все больше полагался на другие страны для специализированной подготовки; объем и качество разведданных, которыми обменивались два агентства, снизились; и совместные операции почти полностью прекратились. ЦРУ и САВАК даже начали шпионить друг за другом в Тегеране: ЦРУ создало специальный объект в здании посольства США для отслеживания радиопереговоров САВАК и других иранских правительственных агентств, а САВАК отслеживал коммуникации ЦРУ и посольств США с помощью различных прослушивающих устройств. По мере того, как связи между двумя агентствами ухудшались, израильское разведывательное агентство Моссад становилось в Иране все более активным, обучая персонал САВАК и проводя широкий спектр совместных операций с САВАК. В Вашингтоне бюрократические перестановки, сокращения персонала и самоуспокоенность по поводу политической стабильности в Иране привели к резкому сокращению объема разведывательных отчетов ЦРУ по Ирану в 1960-х и 1970-х годах.



Тем не менее, несмотря на то, что интерес ЦРУ к внутренней политике Ирана значительно снизился в 1960-х и 1970-х годах, оно оставалось довольно активным в Иране в этот период. В начале и середине 1970-х годов ЦРУ содержало штат из примерно десяти офицеров в Иране, в дополнение к техникам, которые управляли электронными постами прослушивания на северо-востоке Ирана. Эти офицеры в основном сосредоточились на деятельности Советского блока и Китая в Иране и на неполитических вопросах, таких как ядерная энергетика и нефтяная промышленность Ирана и его способность усваивать передовое военное оборудование. Начальник резидентуры ЦРУ в Тегеране часто встречался с шахом и главой САВАК для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и были похожие отношения между офицерами ЦРУ в Вашингтоне и главным представителем САВАК в США, который был фактически платным агентом ЦРУ. Наиболее драматичной деятельностью ЦРУ в Иране в этот период было его сотрудничество с иранскими и израильскими военными и разведывательными подразделениями в конце 1960-х и начале 1970-х годов в обширных тайных усилиях по оказанию помощи группе иракских курдских племен, которые восстали против правительства Ирака. Эта операция бесславно закончилась в Эсфанде в марте 1975 г., когда шах подписал договор с Ираком, который положил конец иранской поддержке повстанцев и, таким образом, позволил иракскому правительству подавить восстание.



Неспособность ЦРУ контролировать внутреннюю политику Ирана в 1960–1970-х годах оставила его совершенно неподготовленным к революционному перевороту в конце 1970-х годов. Как и их коллеги в Государственном департаменте и Агентстве военной разведки, аналитики ЦРУ не смогли предвидеть внезапное возникновение революционных волнений в Иране в 1977–1978 гг. и последовательно недооценивали масштабы и долгосрочные последствия этих волнений. В августе 1978 г., всего за шесть месяцев до кульминации революции, ЦРУ даже подготовило отчет, в котором говорилось, что "Иран не находится в революционной или даже предреволюционной ситуации". Неспособность ЦРУ и других правительственных агентств США предвидеть революцию и предоставлять политикам США соответствующую информацию и руководство представляла собой огромный провал разведки. В 1978–1979 гг. ЦРУ пыталось завербовать агентов среди руководства революционного движения, чтобы они служили источниками разведданных, контактами с высшими революционными лидерами и оперативниками для проведения тайных политических операций внутри Ирана. Самая амбициозная из этих попыток вербовки произошла в начале 1979 г., когда сотрудник ЦРУ попытался завербовать главного помощника аятоллы Хомейни, Абу аль-Хасана Бани Садра, который позже стал президентом Ирана. Несмотря на то, что попытка завербовать Бани Садра не увенчалась успехом, ЦРУ удалось установить контакт с рядом революционных лидеров низшего уровня. ЦРУ также поддерживало тесные контакты после Революции с Шапуром Бахтияром Мадани, Хосровом Ханом Кашкаи и другими, кто выступал против режима Хомейни. Когда в ноябре 1979 г. исламские боевики захватили посольство США в Тегеране, большинство, если не все, офицеры ЦРУ, работавшие в Иране, были взяты в заложники, и было изъято большое количество строго секретных документов. Эти документы позволили боевикам идентифицировать многих агентов и контакты ЦРУ в Иране. Бани Садр был серьезно дискредитирован разоблачениями о попытке ЦРУ завербовать его, и большинство других лиц, обвиненных таким образом, были заключены в тюрьму или казнены революционным правительством. Захват посольства США в Тегеране, по-видимому, оставил ЦРУ вообще без агентов внутри Ирана, но в последующие месяцы, в связи с подготовкой к злополучной операции по освобождению заложников в апреле 1980 г., ЦРУ удалось отправить в Иран нескольких глубоко законспирированных оперативников. Эти оперативники собрали большой объем оперативной разведывательной информации для использования в спасательной операции и предоставили критически важную логистическую поддержку для миссии, такую как парк грузовиков для транспортировки спасательной группы в Тегеран. ЦРУ также отправило самолет в одну из посадочных площадок в Иране, которую спасательная группа планировала использовать для разведки местности и установки дистанционно управляемых посадочных маяков. В Вашингтоне ЦРУ назначило офицера связи для работы с военным подразделением, которое планировало миссию, и предоставило этому подразделению большой объем разведывательной информации об условиях внутри Ирана. Эти агенты покинули Иран после того, как спасательная операция провалилась.



После того, как посольство Тегерана и резидентура ЦРУ были закрыты в ноябре 1979 г., во Франкфурте-на-Майне (Западная Германия) была создана полевая станция для проведения тайных операций против Ирана. ЦРУ продолжало поддерживать антихомейнитские оппозиционные группы в начале 1980-х годов, предположительно через франкфуртскую резидентуру, как для получения разведданных от этих групп, так и для оказания им помощи в их усилиях по свержению режима Хомейни. По-видимому, в этот период оно предоставило несколько миллионов долларов группе во главе с Ахмадом Мадани, но в 1982 г., когда Мадани оказался слишком независимым, ЦРУ отказалось от него и начало предоставлять 100 тыс. долл. в месяц в качестве финансовой помощи "Фронту освобождения Ирана" (ФОИ. – П.Г.), базировавшейся в Париже монархической оппозиционной группе во главе с проамериканским Али Амини, бывшим премьер-министром. ЦРУ также оборудовало и финансировало радиостанцию "Фронта" в Египте и помогало ей проводить пропагандистские операции против режима Хомейни. В начале 1985 г. и конце 1986 г. ЦРУ вытеснило двух ведущих членов "Фронта", которые действовали в качестве связных с Агентством, и "назначило одного из бывших чиновников кабинета шаха новым куратором денег ФОИ". Новый связной, который вытеснил Амини и взял на себя руководство "Фронтом", изменил название "Фронта" на название "Организация Флаг Свободы".



В начале 1980-х годов ЦРУ также начало создавать сеть агентов внутри Ирана через свою резидентуру во Франкфурте, включая агентов в МИД Ирана, ВМС Ирана и, предположительно, других подразделениях ВС Ирана. Агенты предоставляли США тактическую разведывательную информацию о войне между Ираном и Ираком и военных действиях Ирана в Персидском заливе, которая, по-видимому, была весьма полезна для США в их военных столкновениях с Ираном в Персидском заливе в середине и конце 1980-х годов, в частности, в содействии нападению США на иранское минное судно "Иран АДж" в сентябре 1987 г. Однако сеть, по-видимому, предоставляла ЦРУ мало или вообще не предоставляла разведданных по внутриполитическим вопросам в Иране или об американских заложниках, удерживаемых в Ливане проиранскими группами, несмотря на то, что ЦРУ могло получить некоторые разведданные по этим вопросам с помощью электронного наблюдения и от определенных "дружественных" разведывательных агентств, таких как израильский Моссад. В середине 1980-х годов ЦРУ также начало предоставлять иракскому правительству ценные разведданные со спутников-шпионов США для использования в своих атаках на иранские цели во время Ирано-иракской войны (1980–1988 гг. – П.Г.).



Несмотря на то, что большая часть деятельности ЦРУ, направленной на Иран в начале 1980-х годов, была направлена на подрыв режима Хомейни, по крайней мере одна операция помогла его укрепить. В 1982 г. советский офицер КГБ по имени Владимир Кузичкин, который находился в Иране и, по-видимому, работал с партией "Туде", перешел на британскую сторону. Британцы разрешили ЦРУ допросить его, и затем британцы и/или ЦРУ передали иранскому правительству имена большого числа членов партии "Туде", которых он идентифицировал, что позволило иранскому правительству арестовать сотни членов партии "Туде" в начале 1983 г. и казнить многих из них. ЦРУ, очевидно, провело эту операцию, чтобы подорвать советскую деятельность в Иране, а не укрепить режим Хомейни.



Летом 1985 г. директор ЦРУ Уильям Кейси начал убеждать президента Рональда Рейгана одобрить инициативу по установлению неформальных контактов с Ираном. Примерно в то же время должностные лица израильского правительства обратились к советнику по национальной безопасности США Роберту Макфарлейну с планом продажи израильского оружия, поставляемого США, Ирана в обмен на освобождение американских заложников в Ливане. Чтобы избежать бюрократических проволочек и надзора Конгресса, которые обычно влекут за собой операции ЦРУ, продажа оружия осуществлялась через Совет национальной безопасности (СНБ), а не через ЦРУ. После того, как президент Рейган одобрил этот план, Израиль продал 508 противотанковых ракет "Тоу" Ирану в августе и сентябре 1985 г., что привело к освобождению американского заложника Бенджамина Вейра. Вторая партия израильских ракет, поставляемых США, была отправлена в Иран в ноябре 1985 г., но была отклонена получателями, которые утверждали, что ракеты устарели. ЦРУ использовало одну из своих собственных авиакомпаний для транспортировки этой второй партии ракет и позже убедило президента Рейгана подписать ретроспективный приказ, разрешающий не информировать Конгресс об этой поставке. В январе 1986 г. Рейган одобрил план, предусматривающий прямую отправку американских ракет в Иран и предоставление Ирану разведданных США о военном потенциале Ирака в обмен на освобождение нескольких заложников, но, опять же, Конгресс не должен был быть проинформирован. ЦРУ и группа бизнесменов во главе с отставным генералом Ричардом Секордом вместе отправили ракеты в Иран, а сотрудник ЦРУ предоставил посреднику Манучару Горбанифару определенные разведданные для передачи иранскому правительству. Несмотря на то, что после этих событий ни один американский заложник не был освобожден, Макфарлейн и небольшая группа американских и израильских чиновников (включая сотрудника ЦРУ) отправились в Тегеран в мае 1986 г. и обменялись небольшим количеством деталей ракет с другим заложником, Лоуренсом Дженко, который был окончательно освобожден в июле. ЦРУ помогло отправить последнюю партию американских ракет в Иран в октябре 1986 г., что привело к освобождению заложника Дэвида Якобсена.



В начале ноября 1986 г. ливанский журнал "аш-Шира" сообщил, что США тайно продавали оружие Ирану, и что Макфарлейн еще раньше в этом году ездил в Тегеран в связи с продажей оружия. Это сообщение вскоре подтвердили официальные лица США, и вскоре выяснилось, что часть прибыли от продажи оружия использовалась для финансирования деятельности никарагуанских повстанцев-контрас. Дальнейшие подробности дела появились в последующие месяцы на слушаниях в Конгрессе, в отчете специальной следственной комиссии, назначенной президентом Рейганом, и в прессе. Поставки оружия из США в Иран резко прекратились в результате этих различных разоблачений, и США стали гораздо более воинственными по отношению к Ирану. Контракты, заключенные ЦРУ и другими правительственными агентствами США с иранским правительством в связи с программой продажи оружия, предположительно, также были разорваны в это время. Деятельность ЦРУ в отношении Ирана получила еще один серьезный удар в апреле 1989 г., когда иранское правительство объявило, что оно раскрыло сеть агентов в МИД и вооруженных силах Ирана, которая была создана ЦРУ в начале 1980-х годов. Иранское правительство, по сути, утверждало, что оно обнаружило эту сеть несколькими месяцами ранее и использовало ее для передачи ложной информации ЦРУ. Многие члены этой сети были арестованы, а драматические признания некоторых предполагаемых членов транслировались по иранскому телевидению. Позже официальные лица правительства США подтвердили, что сеть существовала и была разрушена Ираном. Уничтожение этой сети, вместе с разоблачениями так называемого дела "Иран – контрас", серьезно подорвало способность ЦРУ действовать в Иране и, по-видимому, заставило многих персов очень настороженно относиться к связям с ЦРУ. Следовательно, маловероятно, что ЦРУ сможет эффективно действовать в отношении Ирана в начале 1990-х годов.



См.:

- Иранский аспект дела "Иран-контрас" (перевод)

https://centrasia.org/newsA.php?st=1750845720

- История ирано-израильских отношений в 1948–2007 гг. (перевод)

https://centrasia.org/newsA.php?st=1750231680 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751289720





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