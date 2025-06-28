Исламский режим и национальная идея в Иране

17:28 03.07.2025

Исламский режим и национальная идея в Иране



"Теленок мой состарился, но быком так и не стал"



Ирану, в современных геополитических дефинициях, определена ниша - происка оси зла, который свел на ноль все завоевания и достижения прежнего шахского светского режима. Промышленность и индустрия периода правления Резашаха Пехлеви конкурировало с передовыми станами мира. США, ФРГ, Англия и Израиль, как нестранно ни звучало были союзниками Ирана, строили для него атомную станцию, нефтянную отрасль, которые в настоящее время сохраняют свою актуальность, являются финансовым подспорьем режима. Шахский Иран возродил историческое величие арийской цивилизации, опирался на научное воззрение, технократов, превратился в страну, с которым считались.



Клерикальный режим же в Иране, просуществовавший с 1979 года, с момента исскуственного образования напрочь изжил себя, как государственный строй, основанной на интересов верхушки шиисткого духовенства в тандеме с олигархией нефтемагнатов, противоречащий чаяниям простого иранского труженика, влачащего жалкое существование. Именно, не восприятия народом установок мулл, создает в обществе напряженность, и что греха таить - создает почву для внешнего вмешательства.



В силу непомерных амбиций, развязав 8-летнюю войну с Ираком, О.Хомейни нанес непоправимый урон не только оставшемуся военно-экономическому потенциалу, но и единству иранского общества. По причине проведения политики притеснения, нездоровой кадровой политики охундов, откололись "Иттиходи муджохиддини халк" (М.Раджави) от майнстрима, появились островки сопротивления суннитского и арабского меньшинств в Сиистане-Белуджистане.



С исторической точки зрения, если вникнут в события далекого 50-летнего прошлого - прихода радикалов к власти, то получается, по вине духовенства, который участвовал в революции в роли "мальчика на побегушках" были истреблены по мере укрепления позиций представители прежней власти, технократы, члены прокоммунистической партии "Туда". И это, чтобы в апреле 1979 года единолично в незаконном референдуме объявить победу исламской революции и правление на жесткой матрице практики шариата. Напомним, что революция была антишахской, но никак ни происламской, в ней участвовали передовая молодежь, интеллигенция, представители прежней власти, не скомпрометривавшей себя военные, представители "Совок".



Вопреки развитию исторической истины, приверженцы "вилаяте факех", этого полусектантского образования, души не чаявшие в возрождении средневековых устоев, превратили передовой Иран в изгой мирового масштаба. Этой прослойке клерикалов была и есть важнее реализация канонов Конституции, где красной нитью проходит поддержка экстремистских исламских организаций региона, т.к. "Хизбулла", "Хамас", хуситов "Ансорулла", чем сохранение в тонусе всего спектра отношений с зарубежными странами, в том числе с государствами региона. Продолжается это нездоровое состояние 46 лет. И каждый год прирастает новыми веяниями и подробностями. Тегеран продвигает идею исламской солидарности, а также мысль о богоизбранности и этнической исключительности, ратующий сыграть роль "старшего брата". Не осознавая, что такая неблаговидная роль отягощает духовно, унизительно по своей манере, не может превознести чувства искренности в умах, делах.



С учетом направленности Исламской революции в Иране на победу угнетенных над угнетателями, Конституция создает условия для продолжения революции в стране и за ее пределами и пытается путем развития отношений с другими исламскими и народными движениями найти путь образования единой мировой исламской уммы (нации) и способствовать усилению борьбы за спасение угнетенных народов во всем мире. В ст.154 10 главе, в разделе внешней политики Конституции говорится: "Исламская Республика Иран имеет своим идеалом человеческое благополучие во всем человеческом обществе и считает достижение независимости, свободы, верховенства справедливости и истины правом всех людей в мире. Соответственно, скрупулезно воздерживаясь от любых форм вмешательства во внутренние дела других стран, он поддерживает мнимую справедливую борьбу мустадафуна (угнетенных) против мустакбирунов (угнетателей) во всех уголках земного шара". Эта расплывчатая формулировка, создала идеологическую базу для вмешательства в дела других стран.



Именно, поэтому, утверждения о том, что Израиль воюю против Ирана практически в определенной степени освобождает цивилизацию от однобоких устремлений радикального толка, имеет под собой логическую основу.



В начале лихих 90-х каждый житель Кавказа и Центральной Азии в силу наивности характера предполагал, что "От хорошего братца ума набраться; от худого рад отвязаться" и видел в лице Ирана, братскую страну, который поможет встать на ноги в силу богатого природно-ресурсного потенциала вновь обретшим суверенитет республикам. Но иллюзии улетучились моментально, когда Иран поддержав одну страну в войне, вел тотальную войну против прогрессивной части другой части населения в этих странах. И это в то время, когда страны нуждалась остро в союзнике для создания устоев государства. Иран стал практически экспериментатором новых способов региональной, навязанной войны.



Обретение божьей благодати - одна из основных целей в жизни каждого верующего. Любое благое деяние, совершенное человеком, приносит ему благодать (по-арабски "баракат"). Это применительно к государству и к дружбе между народами. Между тем, ИРИ поступала по-иному. Его спецорганы, чтобы разорвать на все века исторические скрепы, осуществили экспорт радикальных идей в регион. Претворение же "мягкой силы" Ирана имеет свою специфику. Она сочетает в себе тотальную вербовку населения с целью изменения традиционного мировоззрения, а также радикализацию молодежи, обучающейся в медресе ИРИ. Промывка мозгов на предмет неповиновения законным властям, неприятие достижений современной технологии, обучение использование взрывным устройствам - это, далеко, не полный перечень бесчинств, творимых иранскими спецслужбами в регионе.



Особенно кощунственно вел себя Иран по отношению персоязычной страны - Афганистан. На территории Ирана в течение последних 10 лет иранский КСИР насильно рекрутировал афганцев в дивизию "Фатимиюн", бросая их на самые сложные участки ирако-сирийской войны. Тысячи жертв этой войны являются причиной негативной реакции в афганском обществе. Предавая интересы лидеров "Северного альянса", Иран заигрывает с талибами, от сношений которых получает 3 млрд долларов дивидендов.



Можно ли простить после всего этого Ирану его деяния в отношении стран региона? Простить, можно, но обнять уже не получится!



Наджафзаде Уктам огли, эксперт по Ирану.



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