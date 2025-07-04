В Казахстане на традиционной сельхозвыставке выберут Быка №1. Победитель получит трактор

15:00 04.07.2025

Сообщение для СМИ

Лучшего быка выберут на самой крупной выставке под Астаной

4.07.2025 г.



Быка №1 в Казахстане определят на Национальном конкурсе "Лучший бык "Jańa Dala / Green Day ‘2025". Главным призом состязания Республиканских палат мясных пород КРС станет новый колесный трактор YTO. Выбирать победителя будет судейская комиссия, в состав которого войдут специалисты племенного скотоводства из США, Великобритании, России и Казахстана.



Выбор Абсолютного чемпиона среди быков станет кульминацией яркого и зрелищного соревнования животноводов-профессионалов. В программе праздника - выставки сельскохозяйственных животных и конкурсы пород Ангус, Аулиекольская, Герефорд, Казахская белоголовая, Калмыцкая, аукционы бычков, а также Фестиваль стейков с мастер-классами от Black Angus, Qazaq Aqbas, QALMAQ Meat, Столичная трапеза.



Насыщенная программа сектора животноводства является частью самого масштабного в агропромышленном комплексе Казахстана выставочного мероприятия - Специализированной выставки-демонстрации "Jańa Dala / Green Day ‘2025". Традиционный аграрный форум в формате Дня поля состоится 17-18 июля 2025 г. в 20 км от Астаны на демонстрационных полях АО "Агрофирма "Ақтық" (село Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область, за пос. Талапкер).



Выставка проводится с 2013 года и представляет собой крупнейшую в республике демонстрационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, высокопроизводительной техники, а также инновационных разработок в области животноводства, генетики и селекции, новых решений в сфере ветеринарии, агрономии, агрохимии и органического земледелия.



