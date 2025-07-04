|В Казахстане на традиционной сельхозвыставке выберут Быка №1. Победитель получит трактор
15:00 04.07.2025
Сообщение для СМИ
Лучшего быка выберут на самой крупной выставке под Астаной
4.07.2025 г.
Быка №1 в Казахстане определят на Национальном конкурсе "Лучший бык "Jańa Dala / Green Day ‘2025". Главным призом состязания Республиканских палат мясных пород КРС станет новый колесный трактор YTO. Выбирать победителя будет судейская комиссия, в состав которого войдут специалисты племенного скотоводства из США, Великобритании, России и Казахстана.
Выбор Абсолютного чемпиона среди быков станет кульминацией яркого и зрелищного соревнования животноводов-профессионалов. В программе праздника - выставки сельскохозяйственных животных и конкурсы пород Ангус, Аулиекольская, Герефорд, Казахская белоголовая, Калмыцкая, аукционы бычков, а также Фестиваль стейков с мастер-классами от Black Angus, Qazaq Aqbas, QALMAQ Meat, Столичная трапеза.
Насыщенная программа сектора животноводства является частью самого масштабного в агропромышленном комплексе Казахстана выставочного мероприятия - Специализированной выставки-демонстрации "Jańa Dala / Green Day ‘2025". Традиционный аграрный форум в формате Дня поля состоится 17-18 июля 2025 г. в 20 км от Астаны на демонстрационных полях АО "Агрофирма "Ақтық" (село Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область, за пос. Талапкер).
Выставка проводится с 2013 года и представляет собой крупнейшую в республике демонстрационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, высокопроизводительной техники, а также инновационных разработок в области животноводства, генетики и селекции, новых решений в сфере ветеринарии, агрономии, агрохимии и органического земледелия.
На "Jańa Dala / Green Day ‘2025" ожидается участие свыше 200 компаний из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также, более 5 тысяч гостей - профессионалов АПК и агробизнеса. Все самое актуальное и перспективное в сельском хозяйстве Казахстана и мира будет представлено в блоках "Сельхозтехника и оборудование", "Растениеводство", "Животноводство", "Рентабельный гектар". В рамках выставки планируется презентация и демонстрация характеристик более 500 единиц различной сельхозтехники и высокотехнологичного оборудования широкого спектра применения.
На Казахстанском Дне поля "Jańa Dala / Green Day ‘2025" планируется презентация страновых павильонов от таких законодателей мирового аграрного производства, как США, Франция, Россия, Германия, Великобритания, Китай, Польша, Чехия, Нидерланды, Беларусь. При этом, Франция выступает официальным партнером выставки.
В числе гостей и участников мероприятия – Министр сельского хозяйства РК, Аким Акмолинской области, Чрезвычайные и полномочные послы Франции, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Королевства Нидерландов, большое представительство Российской Федерации, делегации акиматов областей и районов.