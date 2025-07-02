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Иран и Война в Персидском Заливе (перевод), - П.В.ГустеринИран и Война в Персидском Заливе (перевод), - П.В.Густерин
15:06 07.07.2025

П.В. Густерин

Иран и Война в Персидском Заливе
(перевод)

Эхсан Яршатер

Данный текст является переводом с английского языка соответствующей части статьи "IRAQ", опубликованной в XI томе Encyclopaedia Iranica в 2002 г. (с. 396–397) с примечаниями переводчика.

Encyclopaedia Iranica – продолжающееся с 1985 г. издание. Является наиболее авторитетным в своем роде. На сегодняшний день из планируемых 45 томов в свет вышли 16. Основатель и главный редактор до XV тома включительно – Эхсан Яршатер (1920–2018).

Перевод с английского

Лоуренс Поттер

Война в Заливе и Иран

Во время войны между Ираком, чьи войска оккупировали Кувейт 2 августа 1990 г., и коалицией, возглавляемой США, Иран сохранял нейтралитет. МИД Ирана сразу осудил нападение на Кувейт и призвал к выводу иракских войск, и в то же время выразило обеспокоенность тем, что агрессия станет предлогом для внешних сил для проникновения в регион (Ближнего Востока. - П.Г.). Иран решительно выступал против военного присутствия США в Персидском заливе и особенно против размещения американских войск в Саудовской Аравии на том основании, что это поставит под угрозу региональную безопасность. Иранцы противопоставляли оперативные усилия Запада по оказанию помощи Кувейту тому безразличию, которое было проявлено к Ирану после вторжения Ирака в 1980 г. Они также возмущались большой помощью, оказанной Кувейтом Ираку во время Ирано-иракской войны (1980-1988. - П.Г.). В редакционной статье газеты "Джумхури-е ислами", опубликованной 14 августа, говорилось, что "Америка - преступница, и ее самое большое преступление заключалось в том, что она подстрекала Ирак и арабские страны к реакции против исламской революции".

Война обострила напряженность между радикальными и умеренными фракциями в Иране и привела к бурным спорам по поводу политического курса государства. Радикалы считали американское военное присутствие серьезным вызовом Ирану и исламскому миру, точка зрения, отраженная в газете "Джумхури-е ислами". Высокопоставленный военачальник Мохсен Резаи, командующий Корпусом стражей Исламской революции (Известен как "КСИР". - П.Г.), заявил, что присутствие американских войск в Персидском заливе было более опасным для региона, чем оккупация Ираком Кувейта. "Джумхури-е ислами" назвала присутствие американских войск в Саудовской Аравии "ужасным позором для исламского мира" и заявила, что "так же, как Ирак присоединил Кувейт к своей территории, США присоединили Саудовскую Аравию к своему государству". Спикер Меджлиса (Парламента. - П.Г.) Махди Карруби 21 августа заявил, что США являются "главарем агрессии в мире", и что они вошли в регион "с целью подавления подлинного ислама и навязывания своей собственной версии ислама". Ассоциация мусульманских студентов колледжей осудила американское присутствие, заявив, что "они находятся в регионе с целью захвата ресурсов и богатств мусульманских стран", и организовала демонстрации в ряде городов.

Радикальное негодование усилилось после начала воздушной войны против Ирака 16 января 1991 г. Однако марш по Тегерану, организованный Союзом мусульманских студенческих обществ университетов с осуждением военного присутствия США 17 января, привлек всего около 5 тыс. человек.

Попытка радикалов привлечь внимание была перевешена нейтральной позицией, которую занимало правительство Рафсанджани. Хорошие отношения Ирана с Францией, СССР, Турцией и Сирией помогли укрепить этот нейтралитет. Мало кто из иранцев испытывал симпатию к правительству Ирака, с которым Иран недавно вел восьмилетнюю войну. Еще 9 августа газета "Тегеран Таймс", считающаяся близкой к президенту Хашеми Рафсанджани, поддержала иностранное военное вмешательство в кризис, пока оно находится под контролем ООН. МИД стремился напомнить ООН о его обязанности помочь разрешить кризис.

Иран извлек выгоду из конфликта несколькими способами, и прежде всего за счет снижения иракской военной угрозы. В начале конфликта Иран считал, что он добился крупной уступки от Ирака, который 14 августа 1990 г., по-видимому, согласился вернуться к Алжирскому договору 1975 года и признать тальвег (Фарватер. - П.Г.) Шатт-эль-Араб (Общее русло сливающихся рек Тигр и Евфрат до впадения в Персидский залив. - П.Г.) в качестве общей границы (в начале войны с Ираком в сентябре 1980 г. Саддам Хусейн в одностороннем порядке аннулировал это соглашение). Ирак также согласился вывести свои войска из восьми анклавов, которые он занимал вдоль (Ирано-иракской. - П.Г.) границы. Эти уступки, призванные нейтрализовать любую угрозу со стороны иранских сил, пока Ирак сталкивался с коалицией союзников, позволили Ирану объявить о запоздалой победе. Иран также почувствовал себя оправданным ссылкой Генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра на агрессию Ирака против Ирана в докладе СБ от 9 декабря 1991 г.

Иран возобновил обмен военнопленными с Ираком: около 75 тыс. военнопленных с обеих сторон были освобождены в период с середины августа по середину сентября. В конце января 1991 г. Ирак отправил 115 военных самолетов и 33 пассажирских самолета в укрытия в Иране, по-видимому, без предварительного одобрения Тегерана. Иран, который признал получение только 22 самолетов, утверждал, что будет конфисковывать их до тех пор, пока будут продолжаться боевые действия. К началу 2002 г. эти самолеты все еще не были возвращены, и они могут быть сохранены в качестве разменной монеты с Ираком или в качестве компенсации за ущерб, понесенный во время Ирано-иракской войны.

Война предоставила Ирану возможность улучшить отношения с Европой, государствами Совета сотрудничества (Арабских государств. - П.Г.) Персидского залива и даже США. Пытаясь повлиять на послевоенное урегулирование, президент Хашими Рафсанджани, подчеркивая нейтралитет Ирана, в феврале 1991 г. предположил, что Иран может предложить мирный план, но это было в значительной степени проигнорировано. Страх монархов Персидского залива, что Иран является источником подрывной деятельности, уменьшился, и Иран стремился играть более важную роль в Персидском заливе. Согласно статье, опубликованной 12 декабря в арабской газете "аш-Шарк аль-Аусат", "позиция Ирана по отказу от иракской оккупации и изменению карты региона была оценена всеми странами Персидского залива без исключения". Отношения с Саудовской Аравией, прерванные в 1988 г., были нормализованы 26 марта 1991 г.

США были удовлетворены тем, что Иран соблюдал санкции ООН в отношении Ирака и не пришел на помощь Ираку во время конфликта. Когда 6 февраля государственный секретарь Джеймс Бейкер изложил свои послевоенные цели Комитету по иностранным делам Палаты представителей, он сказал, что Иран может сыграть роль в будущих мерах безопасности в Персидском заливе. К облегчению США, Иран воздержался от оказания значительной помощи шиитским восстаниям, вспыхнувшим на юге Ирака в марте 1991 г.

После поражения Ирака Иран возмутился постоянными попытками исключить его из региональных дел. "Дамасская декларация", опубликованная 6 марта 1991 г., призвала к тому, чтобы безопасность Персидского залива находилась в руках Совета сотрудничества (Арабских государств. - П.Г.) Персидского залива, поддержанных 100 тысячами египетских и сирийских военнослужащих. Этот план так и не был реализован. Критика Ирака по таким вопросам, как нарушение границ, о военнопленных и проблема самолетов, вскоре возобновилась. В комментарии в "Кайхан Интернешнл" говорилось: "Нужно быть глупцом, чтобы верить Багдаду на слово, потому что он дает обещания их нарушить". Введение политики "двойного сдерживания" США в мае 1993 г. было направлено на исключение как Ирана, так и Ирака из дел Персидского залива.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751889960


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