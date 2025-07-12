Рогунская ГЭС и излишняя обеспокоенность экологов, - Камолидин Сирожидинов

15:47 12.07.2025 Рогунская ГЭС и излишняя обеспокоенность экологов.



Комментарии на доклад МЭК "Реки без границ": "Что может быть эффективнее "самой высокой плотины в мире"? (Анализ альтернатив для проекта завершения строительства Рогунской ГЭС).



В декабре месяце прошлого, 2024 года, международной экологической коалицией "Реки без границ" на веб-сайтах www.rogun.exposed и www.rivers.help было опубликовано 21 страничный доклад: " Что эффективнее "самой высокой плотины в мире"? (Анализ альтернатив для проекта завершения строительства Рогунской ГЭС). Одновременно доклад ими был представлен руководству Всемирного банка (ВБ) для рассмотрения. С тех прошло 7 месяцев, по сведениям, ВБ не стал рассматривать это предложение экологов. Не смотря на это, авторы доклада, которые занимаются благородным делом: защитой трансграничных рек от истощения и от загрязнения, и продвигают лучшие практики управления речными водосборными бассейнами, в то же время в каждом удобном случае продолжают напоминать о своем докладе и ее содержании.



Так, например, в статье "Таджикистан: ставка на ГЭС в ущерб солнцу и ветру" опубликованному 10 июля 2025 г. на веб-сайте "Реки без границ", вновь напоминая о своем докладе, авторы пишут: " На основе расчетов разных сценариев экологи пришли к выводу, сочетание развития в Таджикистане крупной солнечной генерации вкупе с достройкой Рогунской ГЭС меньшего масштаба может позволить уже к 2030-2031 году полностью покрыть зимний дефицит электроэнергии в стране".



Однако, подробный, обстоятельный, глубокий и детальный анализ конкретных данных и предложений, изложенных в докладе экологов, как-бы они не стремились обнаружить, выявить все отрицательные стороны Рогунской ГЭС который, является уникальным проектом, приводят к противоположным выводам. Разбором доклада "по косточкам", с максимальной тщательностью, включающий в себя всех деталей, выявляются слабые аргументации авторов. Подобный очень чувствительный доклад, прежде чем будет опубликовано и передано на рассмотрение ВБ, должен был пройти обязательную специализированную экспертизу с участием других специалистов узкого профиля (помимо экологов). К сожалению, этого видимо не было сделано.



Ниже, с учетом прогресса в реализации проекта Рогунской ГЭС на сегодняшний день приведены подробные комментарии к упомянутому выше докладу экологов.



1. В разделе Введение доклада утверждается следующее: "В проекте Оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) проекта Рогунской ГЭС, обнародованном в декабре 2023 года, полностью отсутствует анализ альтернатив на основе современных данных. В ОВОСС просто цитируется устаревший анализ, проведенный более 10 лет назад, хотя с тех пор произошли значительные изменения в технологиях, природных процессах, экономике и объеме научных знаний".



Комментарии: Помимо неверной оценки текущей ситуации со строительством Рогунской ГЭС, например, не упоминается (неизвестно, сознательно или по небрежности) о том, что Рогунская ГЭС уже 6 лет как производит электроэнергию на ранней стадии генерации, что уже вносит значительный вклад в смягчение зимних ограничений (отключений электроэнергии) для населения страны. Авторы записки не утруждают себя хотя бы перечислением тех "значительных изменений в технологиях, природных процессах, экономике и объеме научных знаний", на основании которых затем делаются необоснованные утверждения. По всей видимости, речь идет только о том, что стоимость комплектующих для солнечных и ветряных электростанций (СЭС,ВЭС) несколько снизилась за последние 10 лет, однако этого совершенно недостаточно.



Между тем, обновление документов ОВОСС проводится международным Консультантом (компанией WSP, Великобритания) в соответствии с утвержденным Техническим заданием (ТЗ): "Обновление экологических и социальных инструментов для Проекта строительства Рогунской ГЭС и поддержка учреждения-исполнителя проекта строительства Рогунской ГЭС". В ТЗ совершенно правильно не предусматривался проведение анализа альтернатив Рогунской ГЭС, так как он уже был выполнен в 2011-2014 годах.



Тем не менее, в структуру обновляемой ОВОСС был включен анализ экологических и социальных альтернатив, включая резюме вариантов анализа, проведенного на стадии технико-экономического обоснования (ИТЭО, 2014), резюме дополнительных корректировок проектных аспектов для минимизации экологических и социальных рисков и воздействий, проведенных в ходе детального проектирования и др., что и было выполнено Консультантом.



К концу ноября месяца 2023 года полный объем опубликованных отчетов консалтинговой компании WSP по обновленной ОВОСС Рогунской ГЭС составлял 1996 страниц. В настоящее время практически завершено полное обновление социально-экологических инструментов проекта Рогунской ГЭС, и объем данных отчетов уже составляет более 3000 страниц. Документы ОВОСС, включая собственно ОВОСС/ПУОСС и другие отдельно-стоящие инструменты проекта, находятся на стадии рассмотрения со стороны Панели международных экспертов по социальным и экологическим вопросам, и Панели экспертов по безопасности плотины Рогунской ГЭС и соответствующих специалистов международных финансовых институтов (МФИ) и будут опубликованы после одобрения.



2. Далее Введение гласит следующее: "Мы утверждаем, что если будет принято решение о полной достройке Рогунской ГЭС по варианту максимальной высоты плотины (именно этот вариант сейчас рассматривается банками развития без альтернатив), то острые проблемы, для решения которых она была создана, не будут решены в ближайшее время. В частности, отключения электроэнергии в Таджикистане не прекратятся и могут сохраняться как минимум до 2037 года. При этом вероятность отключений будет зависеть от конфликта между обширными обязательствами Рогунской ГЭС по экспорту электроэнергии и колебаниями водности реки Вахш в зимний период".



Комментарии: Лимит (отключения) электроэнергии в зимний, холодный период года мало связан с собственно Рогунской ГЭС. Основная причина – сезонная неравномерность выработки электроэнергии на ГЭС в целом и крайне устаревшая распределительная электрическая сеть и оборудования в сельской местности и отчасти в некоторых районных поселках Таджикистана, которые не выдерживают повышенную зимнюю нагрузку. По оценкам ВБ "У Барки Точик имеется 450 передающих и распределительных подстанций, требующих срочной реабилитации ключевого оборудования. Большинство подстанций были построены в 1960–1970 гг. и не проходили какого-либо значительного совершенствования. Это привело к повышенному количеству перебоев, которые зачастую приводят к веерным отключениям потребителей". В совокупности это жгучая, острая проблема для Таджикистана.



Выработка электроэнергии ГЭС в Таджикистане носит ярко выраженный сезонный характер и зависит от стока воды в реках, с самым низким уровнем в осенне-зимний период и избытком в летний. В стране действующие установленные мощности энергетической системы используются всего на 40-45% из-за сезонной неравномерности выработки. В Таджикистане самый низкий уровень производства электроэнергии наблюдается в осенне-зимний период (с октября по апрель, а иногда май), а спрос на энергию в это время самый высокий, что приводит также к лимитированной подаче электричества, особенно в сельской местности. Несмотря на это, в 2024 году общий объем производства электроэнергии составил 22,4 млрд. кВт •ч, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. У Рогунской ГЭС нет обязательств по экспорту электроэнергии в зимний период, поэтому наоборот, чем выше будет у нее способность зимней выработки, тем ниже вероятность отключений.



3. В пункте "Экспорт электроэнергии" раздела "Зачем нужен анализ альтернативных сценариев проекта Рогунской ГЭС? заявляется: "Окно возможностей для Таджикистана поставлять соседям энергию из возобновляемых источников по конкурентоспособным ценам может закрыться в течение ближайших 5-7 лет - задолго до завершения строительства Рогунской ГЭС в варианте с максимальной высотой плотины. Кроме того, себестоимость электроэнергии Рогуна будет дороже, чем вырабатываемой солнечными фотоэлектрическими (СЭС) и ветряными (ВЭС) электростанциями. Если Таджикистан намерен стать экспортером электроэнергии соседям, ему необходимо развивать СЭС и ВЭС в дополнение к маневренным мощностям уже построенных ГЭС, а не создавать новые гигантские водохранилища".



Комментарии: Наоборот, окно возможностей для экспорта электроэнергии с Рогунской ГЭС открывается ровно через 4 года, после завершения первой фазы строительства Рогунской ГЭС с абсолютной отметкой плотины 1185 м. н. у. м. (относительная высота плотины- 220 м) и доведением установленной мощности ГЭС до 1660 МВт. Недавно подписано долгосрочное Соглашение о закупке электроэнергии (СЗЭ) с Казахстанской энергетической структурой, о поставках в летний период электроэнергии, вырабатываемой на Рогунской ГЭС в южный Казахстан транзитом через Узбекистан. Соглашение с Узбекистаном подписано в августе 2024 года. Удельная цена экспортируемой электроэнергии 3,4 цента за кВт. час на границе Казахстана плюс цена транзита по территории Узбекистана, которую также оплачивает казахстанская сторона. Кроме того, вышеуказанные соглашения учитывают регулярную индексацию цены электроэнергии.



Это неплохой показатель, если учитывать, что в настоящее время, электроэнергия, вырабатываемая на Рогунской ГЭС, реализуется в ОАО "Барки Тоджик" по цене 23,3 дирам за кВт. час (2,37 цента). Удельная, так называемая "фабрично-заводская", себестоимость выработки электроэнергии на выходе из Рогунской ГЭС в несколько раз ниже по сравнению с ценой реализации. Аналогичная ситуация на Нурекской ГЭС, где себестоимость выработки, включающая все издержки на производство электроэнергии, на выходных шинах ГЭС практически на порядок ниже цены реализации.



Следовательно, себестоимость электроэнергии Рогунской ГЭС никак, ни при каких обстоятельствах не может быть дороже, чем вырабатываемой солнечными фотоэлектрическими (СЭС) и ветряными (ВЭС) электростанциями. Это не сопоставимо как в части мощности, так и выработки.



Следует также подчеркнуть, что внешний спрос на электроэнергию по периметру Таджикистана только растет, и всегда будет иметь место.



4. В пункте "Декарбонизация региона" утверждается: "Соседние страны, с одной стороны, имеют большие возможности для развития ВИЭ на своих территориях, а с другой стороны, также имеют планы по ускоренному развитию электростанций на ископаемом топливе, зачастую, при поддержке международных банков развития. Поэтому нельзя не заметить, что контракты на поставку электроэнергии с Рогунской ГЭС в отдаленном будущем используются сегодня политиками и финансистами как "дымовая завеса" для краткосрочного обеспечения потребностей за счет развития генерации на ископаемом топливе, что противоречит целям Парижского соглашения. Таким образом, завершение строительства Рогунской ГЭС с самой высокой плотиной не только не приведет к быстрой декарбонизации энергосистем Центральной Азии, а, скорее, наоборот, замедлит этот процесс".



Комментарии: Парижское соглашение по климату не запрещает использование ископаемого топлива, а рекомендует сократить уровень ее использования в будущем. Это означает, что допускается заменить устаревший объект на ископаемом топливе на новый, при этом экономичнее извлекая и сжигая ископаемое топливо. То есть, если соседние страны планируют заменить свои устаревшие ТЭС на более современные, а не просто "ускоренно развивают свои мощности по генерации на ископаемом топливе", как утверждают авторы доклада, то это не противоречит целям Парижского соглашения.



СЗЭ или контракты на внешнюю поставку электроэнергии с Рогунской ГЭС являются коммерческими договорами, они не скрывают и не прикрывают ничьи неблаговидные действия или намерения, а утверждать иное, имея вместо фактов только домыслы, является абсурдом. В конкретных СЗЭ предусмотрены штрафные санкции за невыполнение сторонами условий контракта (по примеру проекта CASA-1000).



Интересная и даже уникальная логика у авторов заметки! Оказывается, что соседние страны "имеют планы по ускоренному развитию электростанций на ископаемом топливе", но именно "завершение строительства Рогунской ГЭС с самой высокой плотиной" оказывается "замедлит процесс" "быстрой декарбонизации энергосистем Центральной Азии".



5. В пункте Борьба с наводнениями утверждается: "Строительство "самой высокой плотины в мире" в рамках проекта Рогун обосновывается необходимостью сдерживания "вероятного максимального паводка", но в ОВОСС нет анализа альтернативных мер по снижению ущерба от паводка. Похоже, что угроза "вероятного максимального паводка" просто используется для обоснования строительства максимально высокой плотины. Аналогично, создание гигантского водохранилища, как утверждается, оправдывается его способностью накапливать наносы. Однако в действительности успешные программы по снижению ущерба от наводнений и наносов всегда являются комплексными и должны рассматриваться при анализе альтернатив - например, создание противопаводковых и противонаносных сооружений в верховьях реки Вахш, снижение эрозии на водосборных площадях, создание достаточных противопаводковых мощностей на уменьшенной версии Рогунской ГЭС, реконструкция Нурекской ГЭС путем создания там противопаводковых мощностей и/или дополнительных водосбросов на ГЭС Вахшского каскада и т. д".



Комментарии: Похоже, что авторы доклада имеют недостаточное представление о бассейне реки Вахш и о каскаде Вахшских ГЭС. Иначе бы они не предлагали "создание противопаводковых и противонаносных сооружений в верховьях реки Вахш, снижение эрозии на водосборных площадях, создание достаточных противопаводковых мощностей на уменьшенной версии Рогунской ГЭС, реконструкция Нурекской ГЭС путем создания там противопаводковых мощностей и/или дополнительных водосбросов на ГЭС Вахшского каскада и т. д.". Во-первых, технически невозможно создание противопаводковых мощностей для Нурекской ГЭС иначе, как построив Рогунскую плотину максимальной высоты. Во-вторых, создание противопаводковых и противонаносных сооружений в верховьях реки Вахш при условии такой же эффективности, что и Рогунская плотина, будет стоить не меньше, чем стоимость строительства всей Рогунской ГЭС, из-за трудной транспортной доступности потенциальных мест для строительства подобных сооружений.



Как известно, главной угрозой для существования горных водохранилищ является опасность быстрого их заиления наносами, булыжником и галькой. Особенно в период селей и обычных сезонных паводков. Воды Вахша отличаются большой мутностью, и несут в среднем 4,16 кг/м3 взвешенных частиц наносов, общий объем накопления таких наносов в водохранилище оценивается в 100 млн. т в год.



Именно крупное водохранилище Рогунской ГЭС с соответствующим водосбросом создается с целью противостояния катастрофическим паводкам/ наводнениям, то есть для борьбы с вероятным максимальным паводком (ВМП), которое является выдающемся по величине и редким по повторяемости паводком. Это один из самых эффективных способов борьбы с этим возможным событием/явлением. Другие альтернативные, но дополнительные меры борьбы (укрепление почвенного и растительного покрова и др.) также учтены в Плане управления водными и земельными ресурсами водосборного бассейна. Величина ВМП, рассчитанная и оцененная консультантами (2014 г.) проекта, составляет 7800 м3/сек, при среднегодовом расходе воды р. Вахш – 631 м3/сек. Т.е. величина ВМП в 12,4 раза больше среднего нормативного расхода воды в реке. Более того, следует учитывать, что ВМП может распространяться вниз по течению с очень большой скоростью, достигающей 45 км в час, или 12,5 м/сек. И Рогунская плотина именно в варианте с крупным водохранилищем сможет спасти инфраструктуру и снизить риски жизни и здоровью "не менее 7 миллионов человек", проживающих вдоль рек Вахш и Амударья.



Одним из главных критериев и существенных аргументов в пользу выбора плотины наибольшей высоты (335 м) и создания крупного водохранилища является длительный (115 лет) срок службы водоема с учетом заиления, а не выработка наибольшего объема электроэнергии. Кроме того, необходимо учитывать, что Рогунская плотина продлит жизнь водохранилища Нурекской ГЭС и соответственно одноименную ГЭС (которая в настоящее время вырабатывает около 50 процентов от общего объема электроэнергии, потребляемой ежегодно в Таджикистане) с установленной мощностью свыше 3000 МВт еще порядка на 100 лет. А значит, устранит необходимость строить дополнительные мощности взамен выпадающих уже в ближайшие годы, если Рогунская ГЭС не будет построена в своей нынешней проектной конфигурации.



6. Принудительное переселение. В рассматриваемом материале написано: "Поддерживая вариант строительства самой высокой плотины в мире, международные банки развития отказываются от важнейшей задачи минимизации количества переселяемых людей. Между тем, большинство из 60 000 местных жителей, находящихся под угрозой принудительного переселения, проживают выше 1240 метров над уровнем моря, в то время как Рогунское водохранилище можно было бы скорректировать так, чтобы оно достигало только более низких отметок, включая проекты с такими низкими отметками, что не потребовалось бы дополнительного переселения местных жителей. Учитывая негативные аспекты предыдущего опыта переселения, крайнюю чувствительность проблемы для местных сообществ и таджикского общества, мы убеждены, что для завершения проекта Рогунской ГЭС необходимо выбирать варианты с минимальным переселением, и сделать это сейчас вполне реально".



Комментарии: В ОЭСВ и ИТЭО 2014 года, и ОВОСС 2023/2025 года вопрос строительства Рогунской ГЭС был изучен сравнительно с экологическими и социальными требованиями и стандартами МФИ. В соответствии с требованиями международных финансовых организаций, текущих потенциальных инвесторов проекта достройки Рогунской ГЭС, при достройке объекта должны быть полностью учтены, помимо прочего, меры по максимальному сохранению земель и населенных пунктов. Основная цель требований – это по возможности избежать вынужденного переселения или, в крайнем случае, минимизировать его масштабы везде, где это возможно путем рассмотрения альтернативных вариантов реализации проекта. В случае Рогунской ГЭС избежать вынужденного переселения невозможно. В свое время были рассмотрены альтернативные варианты строительства Рогунской ГЭС с меньшим количеством затопляемых мелких сельских населенных пунктов и переселяемых домохозяйств/лиц. В итоге, по единодушной оценке международных Консультантов, которые проводили оценку альтернатив, и, по мнению Панели экспертов по безопасности плотины, Панели экспертов по социальным и экологическим вопросам, специалистов самого Всемирного банка и Республики Таджикистан вариант с плотиной высотой 335 м оказался по совокупности многих факторов наиболее привлекательным.



В настоящее время вопросам переселения домохозяйств (затронутых проектом лиц) придается особое значение. Они сейчас получают компенсацию, удовлетворяющую требования МФИ, сняты амортизационные отчисления с недвижимого имущества в прежних местах жительства. Переселение не считается завершенным, если не восстановлены источники и средства существования (жизни). Разработан финальный вариант Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, подготовлена строгая Рамочная программа по переселению и восстановлению средств к существованию, План действий по переселению 2 на период 2017-2026 гг. и т.д.



При нормальном подпорном уровне (НПУ, 1290 м. н. у. м, высота плотины 335 м) в зону воздействия водохранилища попадает 69 деревень с населением около 60 тыс. чел, 64 деревни оказываются в зоне затопления, остальные 5 будут затронуты в разной степени. Но, в первой фазе реализации (до июня месяца 2029 года) планируется соорудить плотину до отметки 1185 м (высота плотины 220 м) и наполнить водохранилище водой максимум до отметки 1175 м. При этом масштаб переселения будет незначительным.



7. Воздействие на биоразнообразие и население ниже по течению каскада. Извлечение из текста: "Перераспределение стока рек Вахш и Амударья существующим каскадом ГЭС с весны-лета на зиму уже привело к деградации пойменных экосистем (прибрежных тугайных лесов), сокращению популяций редких рыб и ухудшению условий для орошения в засушливые годы. Создание водохранилища максимального размера утроит потенциал такого регулирования, увеличив риски ниже по течению, где находится объект Всемирного наследия "Тугайные леса заповедника Тигровая балка", обитают последние популяции исчезающих видов осетровых".



Комментарии. Если опираться на факты, то да, действительно режим реки Вахш изменился с началом эксплуатации Нурекской ГЭС и частично других ГЭС каскада. В настоящее время искаженный режим выпрямляется для целей орошения Туя-Муюнским водохранилищем в низовьях Амударьи. Создание водохранилища Рогунской ГЭС и ее эксплуатация не окажет никакого отрицательного влияния на сезонный режим речного стока, потому, что режим и дальше будет регулироваться водохранилищем Нурекской ГЭС. Режим работы Рогунского и Нурекского водохранилищ подчинены правилам обеспечения компенсационных попусков для ирригационных потребителей среднего и нижнего течения. Поэтому, утверждение, что "создание водохранилища максимального размера утроит потенциал такого регулирования" верно в части лишь "потенциала", но не имеет обоснований в части фактического режима работы. Следует также иметь в виду, что объем накопленной воды в водохранилище Рогунской ГЭС каждые 11-13 лет будет уменьшаться примерно на 1 куб. км из-за интенсивного заиления, т.е. расход воды из Рогунского водохранилища будет больше.



8. Стоимость различных вариантов ВИЭ. Утверждается, что: "Удельная стоимость строительства Рогунской ГЭС (за киловатт мощности) в 3-4 раза выше, чем у СЭС и в 2-3 раза выше, чем у ВЭС. Поскольку этот разрыв продолжает расти, может оказаться гораздо более эффективным потратить большую часть из запрашиваемых в 2024 году на завершение строительства Рогунской ГЭС 6,4 млрд. долл. на диверсификацию источников генерации энергосистемы Таджикистана, а не на дальнейшее увеличение ее и без того почти полной зависимости от ГЭС, что делает энергосистему страны крайне уязвимой к колебаниям климата. Это позволило бы обеспечить устойчивость генерации как внутри Таджикистана, так и увеличить ее во всем регионе".



Комментарии. Удельные капитальные затраты на киловатт мощности при строительстве любой русловой и приплотинной ГЭС (не только Рогунской ГЭС) по причине строительства дорогостоящей плотины и других сопутствующих сооружений всегда выше по сравнению со строительством скажем ТЭС. В случае Рогунской ГЭС, капитальные затраты на сооружение плотины составляют около 37% от общего объема затрат. Однако ГЭС эксплуатировать намного проще, легче и гораздо дешевле. Стоимость эксплуатации ГЭС примерно в 4 раза дешевле, чем стоимость эксплуатации ТЭС, хотя на сооружение ГЭС, как упомянуто выше, затрачивается значительно больше средств, главным образом вследствие необходимости строить плотину.



Для того чтобы начать масштабное строительство других типов ВИЭ (солнечных, ветряных) вначале необходимо подготовить соответствующую базу. Отсутствие необходимой инфраструктуры, материально-технической базы, отсутствие каких-либо дорог в горных районах может поставить организацию и производство строительных работ в весьма тяжелые условия и сильно сказаться на их окончательной стоимости. Действительно, стоимость фотоэлектрических панелей и другого необходимого оборудования для СЭС в последнее время значительно снизилась, впрочем, снижение стоимости быстро съедается за счет сниженного, по сравнению с оборудованием ГЭС, срока жизни. Кроме того, удельная стоимость строительства СЭС (за киловатт мощности) включает в себя и другие существенные расходы, такие как обеспечение транспортной доступности, обеспечение необходимых мощностей для подключения к энергосистеме. Говоря проще, нужно будет строить дорогу, т.к. без нее в горных условиях невозможно завезти необходимые материалы для строительства, нужно будет строить подстанцию соответствующей мощности, а также высоковольтную линию электропередачи для выдачи мощности в национальную сеть. С учетом всех факторов может вполне оказаться, что строительство СЭС экономически менее целесообразно, чем ГЭС. Эти и другие обстоятельства (такие как малый срок жизни оборудования) пока тормозят широкое развитие СЭС и ВЭС. Следовательно, пока рано говорить о возможностях значительной в процентном соотношении диверсификации источников генерации энергосистемы Таджикистане. Тем не менее, в Таджикистане параллельно с развитием ГЭС и независимо от настоятельных рекомендаций авторов доклада, планируется и расширяется строительство СЭС, и намечается строительство ВЭС (в принятой в 2016 году Стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года поставлена цель диверсифицировать источники генерации на 10%, в том числе за счет фотоэлектрической солнечной энергии). Однако, с целью снижения затрат, строительство запланировано пока только в тех локациях, где уже имеется необходимая для этого инфраструктура. В частности, в ближайшее время в Таджикистане будет построено 5 СЭС и 1 ВЭС с общей установленной мощностью почти 2 ГВт, что вполне сопоставимо по масштабу с предлагаемыми авторами заметки СЭС "сэкономленных средств" за счет Рогунской ГЭС.



9. И последнее по вопросу стоимости различных вариантов ВИЭ. В аннотации к рассматриваемой записке утверждается: "Обосновывая выбор технологии, ОВОСС ссылается на отчет 2014 года (!), в котором говорится: "Было отмечено, что ветровая и солнечная генерация не может компенсировать дефицит поставок электроэнергии и остается более дорогой…" Далее говорится, что: "Использование устаревшей информации является преднамеренной фальсификацией, не отражающей современных возможностей".



Комментарии: Еще раз необходимо подчеркнуть, что ветровая и солнечная генерация не может полноценно заменить Рогунскую ГЭС. СЭС и ВЭС не могут компенсировать дефицит поставок электроэнергии, и она все еще остается более дорогой, если учесть остающуюся необходимость строительства противопаводковых и противонаносных сооружений в верховьях реки Вахш, которые авторы предлагают строить, но почему-то отказываются включить их в расчеты.



10. В пункте Экономическая эффективность проекта утверждается: "Объективный анализ чувствительности проекта к росту стоимости строительства ГЭС, росту разницы в стоимости выработки ГЭС и СЭС, снижению расхода/наличия воды и увеличению сроков строительства в связи с различными социально-экономическими и природными факторами, несомненно, показал бы, что при каждом из этих весьма вероятных изменений ситуации конкурентоспособность вариантов с высокой плотиной будет стремительно снижаться. Тот же объем финансирования, затраченный на достройку более низкой плотины с минимальными затратами, в сочетании с разработкой взаимосвязанной СЭС за счет сэкономленных средств, привел бы к большей устойчивости и конкурентоспособности проекта, а также к существенно меньшему экономическому, социальному и моральному ущербу из-за вынужденного переселения местных жителей из зоны затопления Рогунского водохранилища".



Комментарии: Объективный анализ чувствительности проекта к различным изменениям был проведен в 2014 году. Результаты изложены в материалах ИТЭО строительства Рогунской ГЭС, Том 5 "Экономический и финансовый анализ". Там учтен и указан порог удорожания и увеличения сроков строительства и другие аспекты чувствительности. Кроме того, в 2024-2025 годах компания Poweren Consulting Ltd. провела исследование по "Обновлению экономического анализа Проекта" с учетом современных данных и тенденций, которое подтверждает сделанные в 2014 году выводы.



Авторы рассматриваемой записки не принимают во внимание тот факт, что переселяемые жители не подвергаются никакому сколько-нибудь значительному экономическому, социальному и моральному ущербу. Переселение в основном соответствует всем требованиям международных стандартов. Об этом свидетельствуют данные проведенного аудита первого этапа переселения. Во всех случаях условия жизни переселенцев улучшились. Так, например, если до переселения планировка большинства кишлаков (деревень) была скученной, с кривыми улочками и тупиками, даже со ступенчатым расположением строений, то теперь на новых местах поселения имеют, и будут иметь поселочный тип со всеми инженерными коммуникациями жизнеобеспечения и т.д. Раньше во многих маленьких кишлаках дети были вынуждены каждый день ходить пешком 4-5 км в дождь и снег, с риском для жизни и здоровья по горным, труднопроходимым тропам и разбитым дорогам в школу, расположенную как правило в более крупном кишлаке. А сейчас в каждом новом месте поселения для жителей строятся дороги, водопровод, детсады, школы и медицинские учреждения.



11. Необходимость анализа альтернатив. В данном подпункте записано: "В связи с вышеизложенным, Правительство Таджикистана и международные финансовые институты, рассматривающие возможность финансирования проекта Рогунской ГЭС, должны провести в рамках доработки материалов ОВОСС тщательный анализ всех возможных альтернативных вариантов завершения проекта и их социальных, экологических и экономических последствий, включая анализ их экономической целесообразности в сравнении с реализуемым в настоящее время вариантом "высокой плотины" завершения строительства Рогунской ГЭС. Такой подход является обязательным требованием социальной и экологической политики большинства банков, участвующих в оценке проекта".



Комментарии: Авторам рассматриваемого материала необходимо напомнить о том, что вопрос о создании международного консорциума финансистов строительства Рогунской ГЭС впервые был поднят Правительством Таджикистана еще в 2007 году. Международные финансовые институты (МФИ) для рассмотрения данного вопроса потребовали провести технико-экономическую оценку и оценку экологического и социального воздействия проекта. Правительство РТ обратилась во Всемирный банк (ВБ) с просьбой о проведении и финансировании данной работы. В итоге, в 2011-2014 гг. были проведены тщательные исследования и подготовлены блестящие по качеству материалы ИТЭО и ОЭСВ Рогунской ГЭС. В настоящее время МФИ удовлетворены результатами ИТЭО от 2014 года и не требуют его обновления. Однако по запросу ВБ экологическая и социальная оценка (ОЭСВ или ОВОСС) проекта строительства Рогунской ГЭС обновляется, чтобы соответствовать обновленным эко-социальным политикам всех вовлеченных в проект МФИ, в том числе новым Основам социально экологической политики ВБ (ОСЭП ВБ 2018 г.). В рамках обновления документов ОВОСС не предусматривается дополнительный технический и экономический анализ альтернативных вариантов строительства ГЭС.



12. В разделе Сводные результаты рассмотрения альтернативных сценариев говорится: "Можно ли ускорить и оптимизировать развитие возобновляемой энергетики в Таджикистане? Например, начать строить масштабную солнечную генерацию гораздо быстрее, не после завершения строительства "самой высокой плотины" Рогунской ГЭС, а уже сегодня? Для ответа на этот и другие вопросы мы отобрали и проанализировали восемь различных сценариев развития ВИЭ, включив их в рамки реализации проекта Рогунской ГЭС в 2024-2039 годах".



Комментарии: Ответ на первую часть вопросов содержится в комментариях выше. Относительно же так называемых восьми различных сценариев развития ВИЭ хочется отметить, что данный анализ не учитывает следующих фактов: а) стоимость развития ВИЭ в записке не включает стоимость строительства необходимой сопутствующей инфраструктуры, таких как подъездных дорог, подстанций и ЛЭП, а также повышенная по сравнению с ГЭС стоимость обслуживания; б) в сценариях 8, 7, 6 и 5 не учитывается необходимость возмещения выпадающих мощностей Нурекской ГЭС уже в ближайшее время; в) во всех сценариях, кроме 1, необходимо строительство дорогостоящих противопаводковых сооружений в верховьях реки Вахш. Поэтому предлагаемые к рассмотрению сценарии не могут иметь одинаковый бюджет, что полностью обесценивает результаты данного анализа.



13. Таблица 1 "Сценарии завершения проекта Рогунской ГЭС"



Комментарии: В этой Таблице не хватает одной, но самой важной графы: Период полного заиления водохранилища. С единицей измерения – годы. При наличии и заполнении данной графы цифрами все стало бы на свои места.



14. Далее в разделе Устранение зимнего дефицита и снижение стоимости электроэнергии пишется: "Сценарий, который произведет больше всего зимней электроэнергии за 16 лет, - это сценарий № 7 (НПУ 1070), который с 2031 года будет производить больше всего электроэнергии в октябре-марте. Важно подчеркнуть, что расчет был сделан для лет средней доступности воды, тогда как в периоды с дефицитом зимнего стока сценарии с преобладанием солнечной энергии, вероятно, будут даже более надежными в преодолении зимнего дефицита энергии, чем сценарии с преобладанием ГЭС".



Комментарии: Рекомендуемый авторами записки сценарий №7 (НПУ 1070) совершенно не приемлем по причине быстрого и полного заиления водохранилища при НПУ 1070 м. н. у. м. до 2030 года. Тем более, что в данный момент уровень воды уже находится на отметке 1075 м. н. у. м. и не имеет никакого практического смысла снижать его до отметки 1070 м. н. у. м. Заиление уменьшает, а затем совсем уничтожает активную емкость водохранилища, ради которой оно сооружено. Процесс этот протекает довольно быстро. После полного заиления водохранилища, Рогунская ГЭС сможет работать некоторое ограниченное время только в русловом режиме, довольствуясь зимними меженными расходами воды. Выработка электроэнергии на такой ГЭС в период октябрь-апрель будет минимальной, в эти месяцы расхода воды в реке едва будет хватать для работы только одного гидроагрегата на пониженной мощности. Основное энергетическое оборудование ГЭС будет функционировать крайне неэффективно. Причем рабочие колеса гидроагрегатов будут более интенсивно изнашиваться, а это повлечет за собой десятки миллионов долларов дополнительных расходов. Выработка электроэнергии зависит не только от напора воды и КПД гидроагрегата, но и от расхода воды из водохранилища. Кроме того, авторы заметки совершенно не учитывают, что после полного заиления Рогунского водохранилища, то же самое и довольно быстро произойдет с Нурекским водохранилищем, т.е. Таджикистан вскоре лишится возможности зимней генерации на ГЭС практически полностью.



15. Рекомендации. Авторы рекомендуют:



1. В рамках доработки ОВОСС проекта Рогунской ГЭС провести анализ альтернатив с учетом текущей ситуации и знаний, включая такие варианты, как достройка ГЭС с нормальным уровнем воды водохранилища 1070, 1110 и 1185 метров над уровнем моря. При анализе альтернатив учитывать вопросы, поднятые в настоящем документе.

2. Включить в ОВОСС проекта Рогунской ГЭС оценку воздействия различных вариантов, сочетающих завершение строительства ГЭС и строительство солнечных и ветровых мощностей.

3. В качестве важных критериев выбора наилучшего варианта следует учитывать такие факторы, как:

- количество дополнительных людей, подлежащих переселению,

- специфические выбросы парниковых газов,

- скорость ввода мощностей, способных удовлетворить зимний спрос,

- себестоимость произведенной энергии и ее цена для населения,

- конкурентоспособность вырабатываемой электроэнергии на рынках зарубежных стран и региона в целом,

- уязвимость к дефициту воды и потенциальные риски воздействия на экосистемы и население ниже по течению от каскада Вахшских ГЭС.

4. Полностью включить требования Экологических и социальных рамок Всемирного банка в анализ альтернатив, в частности, вытекающие из экологических и социальных стандартов ESS-1, ESS-3, ESS-4, ESS-5 и ESS-6 (см. https://rogun.exposed/non-compliance для получения подробной информации).

5. Рассмотреть финансовую чувствительность различных вариантов завершения проекта к разной скорости роста стоимости завершения (для Рогунской ГЭС за последние 15 лет характерен рост общей стоимости проекта на 15% в год, тогда как для мировой гидроэнергетики среднегодовой рост этих затрат составляет 10%).

6. Обеспечить полноценные международные/прибрежные общественные консультации по доработанному проекту отчета по ОВОСС, в том числе по разделу "Анализ альтернатив".

7. Не принимать решение о финансировании проекта до завершения анализа альтернатив и оптимизированного плана завершения строительства Рогунской ГЭС и развития энергосистемы Таджикистана, а также проведения общественных консультаций по этим документампланам со всеми заинтересованными сторонами.



Комментарии к рекомендациям: Рассмотрение вариантов окончательной достройки Рогунской ГЭС с НПУ 1070 м, НПУ 1100 и НПУ 1185 м, т.е. без достаточной на долгие годы активной части водохранилища (полезной емкости), вообще не имеет практического смысла. Вопрос о размещении таких водохранилищ в районах, где происходит их быстрое заиление, не должен даже ставиться, не говоря уже о строительстве. Необходимо также подчеркнуть, что при предложении и выборе альтернативных вариантов плотины ГЭС нужно учитывать все важнейшие факторы в комплексе, и никак иначе.



План будущих международных и местных консультаций с общественностью по дорабатываемым и публикуемым проектам отчетов обновленной ОВОСС Рогунской ГЭС в настоящее время разработан и ожидает одобрения.



Решения о финансировании проекта завершения строительства Рогунской ГЭС уже приняты рядом международных финансовых институтов и фондов, в том числе Всемирным банком (декабрь 2024 г.). Однако Финансовое соглашение с ВБ пока еще не вступило в силу, хотя из всех условий вступления в силу уже выполнено большинство, а меньшая часть находится в процессе исполнения. Фактическое финансирование со стороны ВБ и других МФИ ожидается в ближайшее время.



Остальные рекомендации и выводы (15.2- 15.5) авторов рассмотренного доклада не имеет практического смысла повторно комментировать, так как в той или иной степени были затронуты почти во всех предыдущих комментариях.



В целом доклад экологов характеризуется необоснованной чрезмерной тревогой и излишним беспокойством о строительстве Рогунской ГЭС с самой высокой в мире плотиной (335 м), что непропорционально реальной ситуации. Завершение строительства Рогунской ГЭС в проектных параметрах никакую существенную угрозу природному циклу бассейна реки Вахш и Амударьи соответственно не несет. Предусмотрены масштабные мероприятия по смягчению и обнулению высоких экологических и социальных рисков.



инж. Сирожидинов Камолидин

12 июля 2025 года

г. Душанбе Источник - ЦентрАзия

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