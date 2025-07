Агентство "Хабар" запускает шоу "Голос Казахстана": открыт кастинг и объявлены звездные наставники

22:42 18.07.2025

АГЕНТСТВО "ХАБАР" ЗАПУСКАЕТ ШОУ "THE VOICE ҚАЗАҚСТАН": ОТКРЫТ КАСТИНГ И ОБЪЯВЛЕНЫ ЗВЕЗДНЫЕ НАСТАВНИКИ



Казахстанское телевидение готовится к громкой премьере - на телеканале "Хабар" стартует легендарное музыкальное шоу "The Voice Қазақстан". Всемирно известный формат будет реализован в национальной версии - с участием казахстанских звезд, самобытных талантов и по-настоящему масштабной телевизионной постановкой.



Онлайн-кастинг на шоу "The Voice Қазақстан" уже открыт. Для подачи заявки на участие необходимо перейти в Telegram-бот @castingKzBot и загрузить видео своего исполнения. Участвовать могут солисты и дуэты от 16 до 59 лет.



Не имеет значения, поете ли вы на большой сцене, в караоке или у себя дома. Главное - талант и харизма, которую можно почувствовать с первых нот.



Судить и вдохновлять участников будет звездная пятерка наставников - опытные артисты, продюсеры и личности, которые знают, как звучит настоящий успех:



Мейрамбек Бесбаев – один из самых популярных исполнителей казахстанской эстрады, любимец публики, чьи песни стали символами времени.



Баян Алагузова - известный продюсер, открывшая не одно поколение артистов и стоящая за самыми громкими музыкальными проектами страны.



Багым Мухитденова - профессионал с безупречным слухом и продюсерским чутьем, стоящая за сценической подготовкой лучших вокалистов.



Байгали Серкебаев - композитор, музыкант и бессменный лидер "A’Studio", хорошо знакомый слушателям далеко за пределами Казахстана.



TURAR – яркий голос новой волны, артист, который говорит на языке молодежи и чувствует современные тренды.



Наставники будут отбирать участников на слепых прослушиваниях - ориентируясь исключительно на голос и эмоции, без визуального контакта. Такой подход обеспечивает объективность и позволяет выявить музыкальный потенциал.



"Запуск "The Voice Қазақстан" - это не просто адаптация успешного мирового формата. Это новая сцена для казахстанских голосов, возможность для талантливых исполнителей проявить себя и выйти на большую аудиторию. Агентство "Хабар" всегда поддерживало молодых артистов и развивало отечественные проекты, давая шанс новым именам. Мы уверены, что именно на этой сцене зазвучат голоса, которые покорят не только Казахстан, но и весь мир", - отметил Председатель правления Агентства "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.



"The Voice Қазақстан" - одно из самых рейтинговых музыкальных шоу в мире и этой осенью оно ворвется в казахстанский эфир с новой силой. Проект станет большой сценой для сильных голосов, шансом для новых имен заявить о себе и поводом для зрителей открыть будущих звезд. Следите за обновлениями на официальных страницах Агентства "Хабар" в социальных сетях - впереди много ярких открытий.



Справка:

Телешоу "The Voice" - международный хит, успешно реализованный в более чем 180 странах. Проект стал трамплином для сотен артистов и любимым музыкальным форматом для миллионов. Этой осенью стартует в эфире телеканала "Хабар".