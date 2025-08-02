 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 07.08.2025
13:33  GENIUS Act. Америка запускает "гениальную" финансовую хитрость. Последствия непредсказуемы, - Валентин Катасонов
11:35  МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
03:52  Узбекистан. Вслед за столицей в Андижане появятся круглосуточные гастрономические улицы
02:56  В России появился сайт с данными на всех пленных ВСУ, от которых отказался Киев
02:34  Взгляд: Кому достанется отобранный у французов в Африке уран
01:29  Азербайджан – Армения: зангезурский "Мост Трампа" – новое Гуантанамо? - Дмитрий Нефедов
00:15  Сигнал не потерян: РФ и США готовы продолжать диалог, - Известия
00:05  ВС РФ полностью окружили ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 6 августа
Среда, 06.08.2025
19:28  В США нашли способ не пускать на олимпиаду Лос-Анджелес-2028 "мужчин, которые соревновались с женщинами" - не выдавать им визу
18:24  Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
01:03  У кого суверенный интернет получится быстрее – у Киргизии или Великобритании? - Дмитрий Самойлов
00:44  ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Понедельник, 04.08.2025
22:58  У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
14:01  ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
13:33  "Последуют ли когда-нибудь извинения": 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
11:03  Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
10:32  Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
10:22  Президент Казахстана и Генсек ООН провели переговоры и посетили Региональный центр ООН в Алматы
00:05  "Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях, – Readovka
Воскресенье, 03.08.2025
23:19  ТАС: Трамп должен признать победу России, а не затягивать конфликт назло Путину
22:05  Правительство Узбекистана выдвинуло "жесткие условия" по проекту Sea Breeze на Чарваке
21:50  Известия: ОПЕК+ увеличит добычу нефти. Как это скажется на ценах
20:50  В США опубликована инструкция по выводу из строя спутников связи Starlink Илона Маска
14:00  В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"
13:14  Profinance: Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику
11:12  На волне патриотизма в Китае вспомнили о сыне Мао Цзэдуна, - Юрий Тавровский
11:05  "Это только начало". Йеллоустоунский супервулкан пробудился
00:34  ООН одобрила создание в Душанбе регионального центра по внедрения ИИ в Центральной Азии
Суббота, 02.08.2025
21:30  Реакция мировых СМИ на приказ Трампа про 2 атомные подлодки
18:58  Таджикистан планирует выйти на мировой урановый рынок, - Виктория Панфилова
14:38  О способности политиков Запада погубить планету, - Андрей Безруков
МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг
11:35 07.08.2025

Делегация МВД Таджикистана ознакомилась с цифровыми решениями в специализированном ЦОН №1 города Астана

В рамках официальной рабочей поездки делегация Министерства внутренних дел Республики Таджикистан посетила специализированный Центр обслуживания населения №1 города Астана. Основное внимание в ходе визита было уделено знакомству с современными цифровыми решениями, применяемыми в Казахстане при оказании государственных услуг, в частности – в сфере регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений.

В состав делегации вошли шесть представителей МВД Таджикистана. Им продемонстрировали весь цикл работы спецЦОНа - от выдачи талона через QR-код до биометрической идентификации при получении готовых документов.

Особый интерес у гостей вызвала высокая степень автоматизации: цифровые технологии помогают значительно сократить время ожидания, повысить прозрачность и упростить получение услуг.

Представители МВД Таджикистана также высоко оценили онлайн-сервисы, отметив их удобство и доступность для населения. Особенно были отмечены такие решения, как интеграция биометрии и эффективное управление очередями.

"Мы были впечатлены тем, как в Казахстане реализуется подход к цифровизации государственных услуг. Все продумано до мелочей: от организации пространства до взаимодействия с гражданами. Такой опыт будет полезен для внедрения аналогичных практик у нас", - подчеркнул один из членов делегации МВД Таджикистана.

В завершении визита стороны выразили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом и укреплении двустороннего сотрудничества в сфере цифровизации государственных услуг.

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", Казахстан

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754555700


