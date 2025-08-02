МВД Таджикистана изучает опыт Казахстана по цифровизации госуслуг

Делегация МВД Таджикистана ознакомилась с цифровыми решениями в специализированном ЦОН №1 города Астана



В рамках официальной рабочей поездки делегация Министерства внутренних дел Республики Таджикистан посетила специализированный Центр обслуживания населения №1 города Астана. Основное внимание в ходе визита было уделено знакомству с современными цифровыми решениями, применяемыми в Казахстане при оказании государственных услуг, в частности – в сфере регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений.



В состав делегации вошли шесть представителей МВД Таджикистана. Им продемонстрировали весь цикл работы спецЦОНа - от выдачи талона через QR-код до биометрической идентификации при получении готовых документов.



Особый интерес у гостей вызвала высокая степень автоматизации: цифровые технологии помогают значительно сократить время ожидания, повысить прозрачность и упростить получение услуг.



Представители МВД Таджикистана также высоко оценили онлайн-сервисы, отметив их удобство и доступность для населения. Особенно были отмечены такие решения, как интеграция биометрии и эффективное управление очередями.



"Мы были впечатлены тем, как в Казахстане реализуется подход к цифровизации государственных услуг. Все продумано до мелочей: от организации пространства до взаимодействия с гражданами. Такой опыт будет полезен для внедрения аналогичных практик у нас", - подчеркнул один из членов делегации МВД Таджикистана.



В завершении визита стороны выразили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом и укреплении двустороннего сотрудничества в сфере цифровизации государственных услуг.



НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", Казахстан