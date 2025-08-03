Сколько в христианстве было апостолов? - Павел Густерин

12:00 08.08.2025

Павел Густерин

Сколько было апостолов?



На этот, казалось бы, простой вопрос чаще всего можно услышать ответ - 12.



Эти 12 апостолов - апостолы первого призыва. К ним надо добавить и апостола Матфия (не следует путать с апостолом и евангелистом Матфеем), избранного апостолом от 12-ти вместо предателя Иуды Искариота.



Собор 12-ти апостолов в Месяцеслове включает следующие имена:



апостол от 12-ти Андрей Первозванный;

апостол от 12-ти Варфоломей (Нафанаил);

апостол от 12-ти Иаков Алфеев, брат апостола и евангелиста Матфея;

апостол от 12-ти Иаков Зеведеев, брат апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

апостол от 12-ти и евангелист Иоанн Богослов;

апостол от 12-ти Иуда Иаковлев (Леввей, Фаддей), брат Господень;

апостол от 12-ти и евангелист Матфей (Левий), брат апостола Иакова Алфеева;

апостол от 12-ти Матфий;

апостол от 12-ти Петр (до призвания - Симон);

апостол от 12-ти Симон Зилот, Кананит;

апостол от 12-ти Филипп;

апостол от 12-ти Фома Дидим (Близнец).



Еще раньше Матфий был избран в число 70-ти апостолов второго призыва.



Собор 70-ти апостолов в Месяцеслове включает следующие 76 имен без Матфия:



апостол от 70-ти Агав;

апостол от 70-ти Акила Гераклейский, епископ;

апостол от 70-ти Алфей Капернаумский;

апостол от 70-ти Амплий Диоспольский, епископ;

апостол от 70-ти Анания Дамасский, епископ;

апостол от 70-ти Андроник Паннонийский, епископ;

апостол от 70-ти Апеллий (Апеллес) Ираклийский (Фракийский), епископ;

апостол от 70-ти Аполлос (Апеллий) Александриец, Критский, Кесарийский, Смирнский, епископ;

апостол от 70-ти Аристарх Апамейский, епископ;

апостол от 70-ти Аристовул Вританийский (Британский), епископ;

апостол от 70-ти Артема Листрийский, епископ;

апостол от 70-ти Архипп Колосский, епископ;

апостол от 70-ти Асинкрит Гирканский, епископ;

апостол от 70-ти Ахаик;

апостол от 70-ти Варнава (Иосия) Медиоланский, Кипрский, епископ;

апостол от 70-ти Варсава (Иосиф, Иуст), Елевферопольский, епископ;

апостол от 70-ти Гаий Ефесский, епископ;

апостол от 70-ти Дионисий Ареопагит, Афинский, епископ;

апостол от 70-ти Евод Антиохийский, епископ;

апостол от 70-ти Епафрас Колосский и Иерапольский;

апостол от 70-ти Епафродит Адриакский, сподвижник апостола Павла, епископ;

апостол от 70-ти Епенет Карфагенский, епископ;

апостол от 70-ти Ераст Панеадский, епископ;

апостол от 70-ти Ерм (Ерма) Филиппопольский, епископ;

апостол от 70-ти Ерм (Ермий) Далматский, епископ;

апостол от 70-ти Зина Законник, Диоспольский (Лиддский), епископ;

апостол от 70-ти Иаков, брат Господень по плоти, Иерусалимский, епископ;

апостол от 70-ти Иасон Тарсийский, Керкирский, епископ;

апостол от 70-ти Карп Берийский (Македонский), епископ;

апостол от 70-ти Кесарь Диррахийский, епископ;

апостол от 70-ти Кифа Иконийский (Колофонский), епископ;

апостол от 70-ти Клеопа, брат Иосифа Обручника;

апостол от 70-ти Климент Римский, священномученик, папа римский;

апостол от 70-ти Климент, епископ;

апостол от 70-ти Кодрат Афинский и Магнезийский, епископ;

апостол от 70-ти Крискент Галатийский, епископ;

апостол от 70-ти Крисп Эгинский;

апостол от 70-ти Куарт (Кварт) Беритский (Бейрутский), епископ;

апостол от 70-ти Лин, папа римский;

апостол от 70-ти и евангелист Лука, иконописец;

апостол от 70-ти Лукий (Лука) Лаодикийский, епископ;

апостол от 70-ти Марк Аполлониадский, епископ;

апостол от 70-ти Марк (Иоанн), Вивлейский, епископ;

апостол от 70-ти и евангелист Марк Александрийский, епископ;

апостол от 70-ти Наркисс Афинский, епископ;

апостол от 70-ти Никанор, диакон;

апостол от 70-ти Олимп (Олимпан);

апостол от 70-ти Онисим;

апостол от 70-ти Онисифор Колофонский, епископ;

апостол от 70-ти Пармен, диакон;

апостол от 70-ти Патров Неаполитанский и Путеольский, епископ;

апостол от 70-ти Прохор Никомидийский, епископ;

апостол от 70-ти Пуд;

апостол от 70-ти Родион (Иродион) Патрасский, епископ;

апостол от 70-ти Руф Фивский, епископ;

апостол от 70-ти Сила Коринфский, епископ;

апостол от 70-ти Силуан Солунский (Фессалоникийский), епископ;

апостол от 70-ти Симеон Нигер;

апостол от 70-ти Симеон Иерусалимский, сродник Господень по плоти, епископ;

апостол от 70-ти Сосипатр Иконийский, Керкирский, епископ;

апостол от 70-ти Сосфен Колофонский, епископ;

апостол от 70-ти Стахий Византийский, епископ;

апостол от 70-ти Стефан, первомученик, архидиакон;

апостол от 70-ти Тертий (Терентий) Иконийский, епископ;

апостол от 70-ти Тимон Бострийский, епископ;

апостол от 70-ти Тимофей Ефесский, епископ;

апостол от 70-ти Тит Критский, епископ;

апостол от 70-ти Тихик Колофонский, епископ;

апостол от 70-ти Трофим;

апостол от 70-ти Урван Македонский, епископ;

апостол от 70-ти Фаддей Едесский, Бейрутский, епископ;

апостол от 70-ти Филимон Газский, епископ;

апостол от 70-ти Филипп, диакон;

апостол от 70-ти Филолог Синопский, епископ;

апостол от 70-ти Флегонт Марафонский, епископ;

апостол от 70-ти Фортунат.



Следовательно, 12 + 1 + 76 = 89.



Позже всех апостолом стал Павел, не причисленный ни к числу апостолов от 12-ти, ни к числу апостолов от 70-ти.



Следовательно, 89 + 1 = 90.



Итак, всего было 90 апостолов.