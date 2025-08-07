|КТЖ: На станции Достык (Дружба) установлен рекорд по передаче экспортных грузов в Китай
12:29 12.08.2025
9 июля 2025 года на станции Достык зафиксирован новый рекорд по передаче экспортных грузов в Китай – за сутки было отправлено 28 поездов, что составляет 1060 вагонов.
Достижение стало результатом высокой ответственности, точной координации действий и профессионализма всех служб и подразделений АО "НК "Қазақстан темір жолы" и сопредельной стороны, задействованных в процессе.
Компания продолжает наращивать потенциал трансграничных перевозок, совершенствовать логистические процессы и укреплять сотрудничество с Китайской Народной Республикой в сфере железнодорожного транспорта.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"