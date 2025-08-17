|Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
21:16 17.08.2025
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным
https://www.akorda.kz/
17 августа 2025 года
Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.
Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене.
Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.
Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.
В заключение Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.
Лидеры Узбекистана и России провели телефонный разговор
https://president.uz/
17.08.2025
17 августа состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Были обсуждены актуальные аспекты международной и двусторонней повестки.
Президент России проинформировал лидера нашей страны об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в городе Анкоридже.
Глава нашего государства, поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины.
Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России. Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.