Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита

21:16 17.08.2025

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным

https://www.akorda.kz/

17 августа 2025 года



Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.



По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.



Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене.



Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.



Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.



В заключение Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.



