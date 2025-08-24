 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 29.08.2025
Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.ГустеринПочему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
16:06 29.08.2025

П.В. Густерин

Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США

С 15 апреля с.г. Элбридж Колби является заместителем министра обороны США по военно-политическим вопросам, будучи назначенным Трампом еще 23 декабря 2024 г., за неделю до своего 45-летия.

В первое президентство Трампа Колби также являлся сотрудником Пентагона, занимая должность всего лишь заместителя помощника министра. И вдруг такой взлет!

Третью по значимости должность в министерстве обороны Колби занял не только потому, что он известен как "ястреб" в отношении Китая. Он является также одним из лучших специалистов по современному Китаю, что подтвердил своей книгой "Стратегия отрицания: американская оборона в эпоху конфликта великих держав", вышедшей в свет в Йеле в 2021 г.

В этой книге Колби утверждает, что отношения между США и Китаем ухудшились на столько, что официальные контакты превратились в подобие перебранок. Общественная враждебность по отношению друг к другу в обеих странах выше, чем когда-либо за последние десятилетия. Военные действия Китая в Южно-китайском море, его быстрый качественный и количественный рост в вооружениях и эскалация его вторжений в воздушное пространство Тайваня сделали войну между США и КНР из-за Тайваня весьма вероятной.

В книге автор излагает, как должна измениться оборона США, чтобы противостоять растущей мощи и амбициям Китая. Основанная на реалистической традиции, но глубоко вовлеченная в современную политику, эта книга предлагает ясную концепцию того, какими должны быть цели США в противостоянии с Китаем, как должны быть расставлены эти цели по приоритетам перед своими менее значительными интересам и как должна измениться американская военная стратегия.

Эта книга, представляющая собой наиболее обоснованный и глубокий переосмысленный анализ оборонной стратегии США за последние десятилетия, излагает строгий, но практичный подход, показывающий, как США могут подготовиться к победе в войне с Китаем, которую американцы не могут позволить себе проиграть, - именно для того, чтобы предотвратить эту войну.

Книга, объясняющая, почему и как оборонная стратегия США должна измениться в свете мощи и амбиций Китая, стала, по версии Wall Street Journal, лучшей книгой 2021 года.

"Это реалистичная книга, сосредоточенная на стремлении Китая к господству в Азии как на самой важной угрозе XXI века", - пишет Росс Даутет в New York Times.

"Хорошо продуманная и проницательная "Стратегия отрицания" Колби служит превосходной и, как можно предположить, важной отправной точкой для неотложных и столь необходимых дебатов об оборонной стратегии США", - пишет Эндрю Крепиневич в Foreign Affairs.

Тем не менее, нашлись и жесткие критики. Джесика Мэтьюз в своем обзоре книги говорит: "Пошаговое объяснение Колби стратегии США, которая лишит Китай возможности добиться успеха в такой войне, является полезным вкладом. Вашингтон, утверждает он, может лишить Пекин успеха, сформировав в регионе "антигегемонистскую коалицию", чья совокупная мощь будет достаточна для победы над Китаем. Несмотря на то, что предлагаемая стратегия детально проработана в некоторых эпизодах, она основана на ряде непроверенных и весьма сомнительных предположений: что Китай нацелен на достижение региональной гегемонии в краткосрочной перспективе и мирового господства в долгосрочной; что военные приготовления и, в конечном итоге, война - лучший или единственный способ для США ответить на амбиции Китая; что страны региона, которые совершенно определенно заявили о своей решимости не выбирать между лояльностью Китаю и лояльностью США, тем не менее, будут готовы присоединиться к коалиции, основанной на военной конфронтации с Китаем, и что масштабная война из-за Тайваня ограничится Тайванем. Эти и другие умопостроения безнадежно подрывают аргументацию".

Однако, некоторые из выше приведенных тезисов в той или иной степени совпадают с выводами доклада американской разведки о глобальных угрозах, сделанном в марте 2025 г. Важнейший из этих выводов состоит в том, что Китай является главным стратегическим соперником США.

См. статью: Будущий глава Пентагона Питер Хегсет - интеллектуал и единомышленник Дональда Трампа
https://centrasia.org/newsA.php?st=1731688860

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756472760


